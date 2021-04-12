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В Екатеринбурге новый главный по стройкам

В Екатеринбурге новый главный по стройкам
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

В городской мэрии продолжаются кадровые перестановки, начавшиеся с приходом нового мэра Алексея Орлова. Как он и анонсировал, в администрации сменился вице-мэр по капстроительству.

#ГОРОД#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Пост заместителя главы Екатеринбурга по вопросам капительного строительства и землепользования занял Рустам Галямов. Сегодня его официально представили сотрудникам мэрии, пишет ЕАН. Ранее эту должность занимал Алексей Бирюлин, информация о нем уже удалена из соответствующего раздела на сайте администрации города.

О новом вице-мэре известно, что он занимал должность заместителя главы московского Фонда капремонта многоквартирных домов. Кроме того, у него есть опыт работы в управе Ленинского округа Тюмени, Рустам Галямов был главой Управления капстроительства ХМАО, занимал должность заместителя министра строительства Свердловской области.

Напомним, что отставку Алексей Бирюлина анонсировал на своей пресс-конференции мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, отметив, что тот «перейдет на работу в правительство Свердловской области». Строительную отрасль власти считают одним из основных драйверов экономики региона. Однако весь прошлый год застройщики заявляли «об отсутствии конструктивного взаимодействия с администрацией города Екатеринбурга».

Добавим, что кадровые перестановки в мэрии Екатеринбурга начались с приходом нового главы Алексея Орлова, который стал формировать под себя команду администрации. Он в том числе поменял структуру мэрии, которую утвердили депутаты гордумы. В частности, в январе 2021 г. заявление об увольнении по собственному желанию написал Андрей Курочкин, руководивший администрацией Железнодорожного района более четырех лет. Официальную причину отставки Курочкина в мэрии не называют. По некоторым данным, чиновник мог написать заявление из-за недовольства вышестоящего руководства качеством уборки улиц. Вопросы экономического развития, инвестиций и взаимодействие с бизнес-сообществом теперь будет курировать Дмитрий Ноженко, ранее занимавший пост главы Ленинского района. Кроме того, Владимир Боликов, который занимал пост вице-мэра по товарной политике, написал заявление об отставке. Как сообщал DK.RU, по некоторым данным, он возглавит один из районов города.

В мэрии пояснили, что Алексей Орлов завершил формирование команды руководителей городской администрации. Его первым заместителем стал Игорь Сутягин. Сергей Плахотин, Владимир Гейко, Рустам Галямов, Андрей Корюков, Екатерина Сибирцева, Дмитрий Ноженко и Алексей Бубнов утверждены в должностях заместителей главы Екатеринбурга. Марина Фадеева назначена заместителем главы Екатеринбурга, исполняющим обязанности руководителя аппарата администрации Екатеринбурга.

В мэрии отметили, что в результате структурных изменений из наименований должностей заместителей главы Екатеринбурга исключены указания основных направлений работы, а новая структура позволит организовывать работу проектным методом.

Автор: Анна Хлебникова
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