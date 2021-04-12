Аренда замерла, ипотека подешевела? Почему рантье не могут поднять цены на сдачу квартир

Отсутствие платежеспособного спроса мешает собственникам арендного жилья поднять на него цены. На ипотечном рынке ситуация разнонаправленная из-за падения ставок и подорожания квадратных метров.

Цена аренды однокомнатной квартиры в среднем по 16 крупнейшим городам России за апрель составила 16,79 тыс. руб., это на 0,3% меньше показателя месячной давности, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные ЦИАН. По сравнению с апрелем 2020 г. показатель вырос на 2,7%. Аренда двухкомнатных квартир за месяц подешевела на 0,5% до 23,41 тыс. руб., но по сравнению с прошлогодним показателем подорожала на 1,9%. В среднем арендовать жилье в России сейчас стоит 18,3 тыс. руб., это на 4% больше, чем в прошлом году, подсчитали в «Авито Недвижимость».

В Москве, по данным ЦИАН, однокомнатные квартиры сдаются в среднем за 38,4 тыс. руб. в месяц, двухкомнатные — за 53,2 тыс. руб., это меньше, чем в марте, на 1% и 2%, соответственно. Активность арендаторов остается ниже на 10%, чем в марте 2020 г., констатировала замдиректора департамента аренды квартир компании «Инком-недвижимость» Оксана Полякова, а сроки экспозиции выросли до трех недель по сравнению с 4-5 днями.

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Росту арендных ставок мешает стагнация реальных доходов россиян, и пока ярко выраженной тенденции к росту или падению ставок нет из-за отсутствия факторов, которые могут на это заметно повлиять, указывают эксперты. К росту ставок может привести только рост спроса, но экономические риски не позволяют его прогнозировать, а сейчас число потенциальных арендаторов увеличивается только благодаря растущим ценам на жилье, говорит руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Любопытно, что на фоне снижения ипотечных ставок и роста цен на жилье размер среднего ипотечного платежа в России сократился на 4,3%, с 23 633 руб. в первом квартале 2020 г. до 22 606 руб. в четвертом квартале, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».

При этом, по расчетам Frank RG, в начале 2021 г. покупатель в среднем платил бы больше из-за подорожавшего жилья. Так, платеж за квартиру 40 кв. м в Москве при первоначальном взносе 30% и сроке кредита 18 лет на 1 января 2020 г. составлял 55,1 тыс. руб. в месяц при ставке 9,3%, то 1 января 2021 г. — 58,6 тыс. руб. при ставке 8%.