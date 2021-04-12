Съеденные диваны и обувь? Кто их считает! Если есть собака, ты не можешь быть несчастным!

«С появлением Беляша в доме началась другая жизнь — наполненная хохотом и позитивом», «Челли — абсолютный любимец, хотя и съел кучу вещей» — екатеринбургские бизнесмены рассказали о лучших друзьях.

В День космонавтики страна чествует Юрия Гагарина и всех причастных к первому полету человека в Космос. DK.RU же решил напомнить, что сначала, 19 августа 1960 г., бороздить просторы Вселенной отправились собаки Белка и Стрелка — и подготовил материал о лучших друзьях топ-менеджеров и собственников бизнеса.

Юлия Франгулова, совладелица и гендиректор сети клиник лазерной косметологии «Линлайн»:

— Я выросла в окружении больших собак, типа немецкой овчарки, и очень их люблю. Сейчас в семье три собаки. Первой появилась Мирей. Дочь с двухлетнего возраста просила домашнее животное, да и мне этого хотелось. Когда Софи исполнилось четыре, мы созрели: решили начать с небольшой собаки, с которой не будет особых хлопот. Выбор пал на йоркширского терьера. Мы съездили к нескольким заводчикам. Когда один из щенков пошел к Софи, поняли: это наша собака. Оказалось, это мини-йорк. Сейчас Мире 11 лет, но из-за размера (весит 1,7 кг) окружающие убеждены, что это щенок.

Йорк — собака «карманного формата», но Мира никогда не сидела на руках. Она с детства приучена к нормальной физической нагрузке и постоянным перемещениям. Поэтому, несмотря на почтенный возраст, она ведет активный образ жизни — бегает, прыгает с дивана и по этажам.

У всех есть свои слабости: йорки славятся тем, что всегда голодны — у них отсутствует центр насыщения. Заводчик предупредил нас об этой особенности, но мы пошли на поводу у щеночка, просившего еду. Буквально на второй день пребывания у нас Мира легла пузом кверху и почти перестала дышать. Мы бросились в клинику. Вердикт врачей звучал примерно так: меньше кормите собаку. Все 11 лет жизни Мира выглядит голодной и просит еду, но мы стараемся держаться.

На даче, где мы проводим практически все выходные, живет бернский зенненхунд Дженни и ее дочь метис Черри.

Софи очень хотела большую собаку, и четыре года назад наши друзья подарили ей на день рождения бернского зенненхунда. Сначала Дженни жила в городской квартире, но такой собаке необходима ежедневная серьезная физическая нагрузка. Нам с мужем подъемы на пробежку в шесть утра давались нелегко. К тому же, в квартире Дженни страдала от жары. Поэтому мы перевезли ее в мини-коттеджик на даче.

Однажды, приехав из путешествия, мы заметили, что собака поправилась, но не придали этому особого значения. Вскоре родились три щенка. Выяснилось, что Дженни сбегала с участка, сделав подкоп под забором. Мы собирались раздать всех щенков, но потом решили оставить себе самого бойкого — и не пожалели. Черри очень веселая и жизнерадостная.

Всех собак мы воспринимаем как членов семьи. У них разные характеры, и каждая нас чему-то учит. Например, Мирей, несмотря на размеры и возраст, может приструнить больших собак. Она держит позиции и никогда не даст себя в обиду. Очень интересно смотреть, как собаки взаимодействуют друг с другом и с детьми. Мне кажется, если в семье есть животные, дети становятся добрее и теплее. Они учатся думать и заботиться о ком-то, кроме себя.

Собака может любить всех домочадцев, но хозяином признает кого-то одного. Для Дженни это мой супруг. Когда мы заходим во двор, она в первую очередь несется к нему. Мирей считает хозяйкой меня, хотя дочь ухаживает за ней намного больше. Черри обожает всех, сейчас сложно сказать, кто для нее главный в семье.

Каждую неделю мы испытываем легкую грусть, когда расстаемся с большими собаками. Но мы понимаем, что на даче им комфортнее.

Анна Цепелева, совладелица сети салонов декоративных покрытий Derufa:

— Я всегда была «кошатницей», собак же особо не любила. Но почему-то во время пандемии у меня возникло стойкое желание: хочу-не могу собачку. Муж был категорически против, но после двух месяцев уговоров капитулировал.

Большие собаки для меня что-то совсем далекое и непонятное. Мне была нужна «няшечка», которую можно потискать, при этом умная и оптимистка — «собака-улыбака» с веселой мордочкой и веселым нравом. Папийон идеально подходил под эти критерии.

Когда появилась Виви, мы обнаружили, что папийоны очень активные. Первый месяц щенок будил меня каждые три часа, как младенец, — приходилось нелегко. Она стабильно сгрызала наушники и оправы очков, снимала обои. Мы с мужем смеялись, что так собака готовит нас к переезду. А еще Виви вырыла нору в диване: прогрызла дырочку, а потом планомерно ее увеличивала.

У нас взрослая кошка (8 лет), и мы переживали, уживутся ли они. Собака веселая и очень непосредственная, за что иногда получает по мордочке когтистой лапой. В целом же кошка держится спокойно, уверенно и невозмутимо. Они не играют друг с другом, но спят рядом.

Папийоны — не карманные собачки, они вырастают до 4 кг. Я люблю скандинавскую ходьбу и мечтаю заниматься ею в компании Виви, гулять с ней по лесу. Пока этому мешает темперамент и гиперактивность собаки.

Когда Виви появилась, муж то и дело называл ее Кракеном, как чудовище в «Пиратах Карибского моря». Сейчас она «зайчик» — из-за больших ушек.

Алиса Дружинина, основатель топ-питомника длинношерстных колли Akai Mystery, совладелец фотостудии Dog Star:

— Я всегда хотела колли, лет с четырех-пяти. Не просто собаку, а именно колли. Причем, настоящую колли я увидела много позже, уже когда училась в школе. А совсем в детстве — только на картинках. Уже тогда у меня сложился определенный образ этой породы, и когда у меня появилась первая собака, оказалось, что она полностью ему соответствует.

По жизни я азартный человек. Серьезно занималась айкидо, участвовала в соревнованиях. Поэтому участие в выставках собак со временем стало образом жизни. Плюс в Свердловске-Екатеринбурге всегда была сильная кинологическая школа, в том числе, в пастушьих породах. Круг наставников и единомышленников способствовал развитию интереса не просто к владению собакой, но и к профессиональной деятельности — так я стала заводчиком, а затем и владельцем питомника.

В моем деле меня поддержала моя семья, которой я очень благодарна. Сейчас уже мои дети начинают принимать участие в жизни питомника. Старшая дочь, например, участвует в конкурсах юных собаководов — и выигрывает.

Сегодня география побед собак нашего разведения простирается далеко за пределы России: Финляндия, Норвегия, Бельгия, Венгрия, Литва, Польша, Сербия, Грузия, Азербайджан, Китай и пр. А в 2013 г. наша колли стала первым Чемпионом мира в породе полностью российского происхождения — впервые за 110-летнюю историю мировой кинологии. Оба родители были рождены в России. Мы гордимся качеством поголовья нашей страны! Чемпионат мира проходил тогда в Будапеште. А в 2019-м этот успех был повторен на мировой выставке в Шанхае.

Разрослась и семья владельцев собак Akai Mystery: география охватывает Россию и страны бывшего СССР, Скандинавию, Центральную и Восточную Европу, Китай и даже США. Колли по всему миру заводят люди разных профессий — врачи, программисты, фермеры, переводчики, журналисты, предприниматели и политики.

Колли — собака универсальная. Она подойдет и пожилым людям, и семье с детьми, и деловому человеку с очень загруженным графиком. Как и любая овчарка, она любит прогулки и общение, жить на цепи или в вольере не сможет.

В отличие от других пород колли не утратили пастушьи навыки и могут быть хорошими организаторами, если в семье несколько домашних животных. Они охраняют территорию, при этом для домашних будут милейшим созданием. Это настоящие друзья и спутники жизни. Они настолько похожи на людей, что даже фейсбук, когда загружаешь фотографии, иногда предлагает: «Не хотите ли вы отметить своего друга?».

Колли всегда понимает, что вы чувствуете: удобно ли будет сейчас поиграть в мяч или лучше пойти позаниматься своими делами. Она разделит и радость, и грусть. Колли никогда не обманешь. Единственное, чего она будет требовать — вашей искренности.

Илья Коноплев, директор по развитию в «Фитнес Эксперт», руководитель проекта «Фитнес-санаторий» в санатории «Знание»:

— Скажи мне год назад, что у нас дома будет жить 25-килограммовая тумбочка, которая будет гавкать из-за двери только потому, что лифт остановился на этаже, а я буду заказывать ей с котом на пару двухэтажную будку на фазенду, я бы удивленно вскинул бровь.

Лабрадор Беляш живет с нами с 4 мая 2020 г., 30 марта ей исполнился год. Дочь давно просила собаку. Во время самоизоляции она в очередной раз подступилась ко мне с этим. Я сказал: задолбали, идите на «Авито» и выбирайте! В первый момент семья не восприняла мои слова всерьез, но вскоре мы уже ехали за щенком в какую-то деревню.

Мы выбрали лабрадора, поскольку читали, что они добрые, общительные, живые и очень любят детей. Видимо, авторы забывали указать, что пока собака будет расти, сожрет полдома.

Наличие родословной нас не интересовало — не понимаю, зачем платить за род и документы, если не собираешься ходить по выставкам. Беляш — производная от имен певицы Билли Айлиш, по которой фанатела дочь. Вообще-то собаку зовут Белла.

С нами уже 15 лет живет кот Хэлс — «британец», купленный в свое время на рынке за 900 рублей. Скажу честно: от британца у него только мерзкий, отвратительный взгляд. Кот не смирился с появлением собаки, он ревнует нас к ней и не подпускает ее к себе.

Будучи щенком Беляш получила по носу, когда хотела его лизнуть. С тех пор она старается не приближаться к коту на расстояние вытянутой лапы. Когда я вижу, что у людей коты играют с собаками, чувствую легкий укол зависти. Порой кот троллит собаку: подходит к ней спящей и начинает шипеть. Она вскакивает и спросонья за ним бежит, врезаясь во все стены. Это выглядит уморительно.

Белла очень активная, мне кажется, оставшись одна, она думает лишь о том, что бы еще разрушить. Она сожрала диван, стулья, спинку кровати сына, семь пар обуви, беспроводные наушники, в которых я вел прямые эфиры во время изоляции, обои и штукатурку в коридоре. У меня каждый месяц новые перчатки, дети сменили по рюкзаку, мы регулярно заказываем дубликаты учебников. Иногда кое-кто плачет, потому что забыл убрать тетрадь. Каждый раз, когда я захожу домой и вижу следы разрушений, произношу фразу: надо же, как интересно получилось.

Наказывать собаку надо в моменте, делать это постфактум бесполезно. Можно работать с кинологом и отучать ее системно, но у нас не доходят руки. Говорят, к двум годам ее должно «отпустить». Так что мы ждем и стараемся прятать вещи.

Когда Хэлс научил Беляша сидеть на подоконнике, вопросов особо не возникло — ну сидит псина на окне, ну гавкает на ворон и голубей, кот говорит, что так она охраняет от летающих птиц дом наш. Но как-то раз дети обнаружили собаку, возлежащей на обеденном столе. Причем, с очень деловым видом. В общем, нам не скучно.

В семье корпоративный подход к уходу за Беллой: утром гуляю я, днем дочь, дважды по вечерам я или супруга. Кормит по графику сын, он же отвечает за мытье лап после прогулки.

Порой, собираясь на прогулку в девять вечера, я спрашиваю себя: зачем мне все это? Но я понимаю, что с появлением собаки в доме началась какая-то другая жизнь, наполненная хохотом и положительными эмоциями. Они на 100% перекрывают все минуты дискомфорта.

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Ольга Чебыкина, управляющий партнер HR-Лидер:

— Мы давно хотели собаку, но на нее не было времени — мы занимались детьми и бизнесом. Когда дети выросли, став самостоятельными, мы приняли решение, что хотим завести друга. Сначала думали о бигле, но на опыте свекрови убедились, что собаки этой породы беспокойные, гиперактивные, им трудно жить в квартире.

И вот однажды в офис к мужу пришел энтлебухер зенненхунд и потряс его своим спокойствием и послушанием. Муж сказал: давай найдем щенка этой породы.

Щенок нашелся в питомнике в Москве. Мы выбрали его по фото и ждали три месяца. В январе 2020 г., возвращаясь с зимних каникул в Европе, мы по пути его забрали. С этого момента жизнь заиграла новыми красками, потому что мы получили бигля в обличии энтлебухера зенненхунда.

Челленджеру (Челли) полтора года. Он гиперактивный, невероятно эмоциональный и любвеобильный. Этот член семьи абсолютно изменил нашу жизнь: он ее структурировал, поскольку мы подстраиваемся под него. В течение дня он выгуливает всю семью (по утрам меня, днем мужа, вечером дочь) и обнимает всю семью. Он абсолютный любимец, хотя съел дома кучу вещей.

Особую слабость Челли питает к диванным подушкам: ему нравится их разрывать. Мы еженедельно занимаемся с кинологом, в группе и индивидуально, но, видимо, это «болезнь роста». Надеемся, что с возрастом пес станет спокойнее. Впрочем, некоторые владельцы энтлебухеров зенненхундов говорят, что характер собаки со временем не меняется. В этом случае придется запастись подушками.

Мы решили, что это ерунда. Главное, что идешь домой, зная: тебя там ждут, обнимут, поцелуют. Кроме того, Челли доставляет нам абсолютное эстетическое удовольствие. Мы смотрим на него и думаем: как он красив и совершенен!

Мы рациональные, ко всему готовимся, все просчитываем, но в случае с собакой это не сработало. Видимо, научиться жить с этим беспокойным хозяйством — наша жизненная задача. И мы решаем ее с радостью.

Юлия Федотова, юрист:

— Мы решили взять собаку год назад, в разгар пандемии, когда жили в Краснодаре. Нашли на «Авито» объявление о продаже мопсов и отправились в какой-то отдаленный район города. Милые люди усадили меня на стул и дали в руки четырех бежевых щенят. Трое испугались, заверещали и убежали к маме. Один остался. Деловито осмотрел меня и вынес вердикт: мой человек. Потом он тщательнейшим образом вылизал мне лицо. Домой мы уехали вместе.

Я не стала ломать голову над именем и назвала его в свою честь Юлием. Я фанат этой породы, считаю, что мопсы прекрасны, а жизнь без них скучна.

У Юлия большие глаза и совершенно человеческая мимика. Он умильный, но с характером. При этом абсолютно человекоориентированный. Я знаю, так можно сказать о любой собаке, но мопсам это особенно присуще: им надо, чтобы рядом был человек, причем, именно их человек. Мне кажется, Юлий искренне уверен, что он наш хозяин, а не наоборот.

Перелет из Краснодара в Екатеринбург был изматывающим — самолет задержали больше чем на 10 часов. Мы изнервничались, Юлий же всю дорогу был стоически спокоен.

Юлий опровергает стереотип, что мопсы ленивы. Он крепкий, активный пес, любящий бегать. Мы гуляем с ним по два часа утром и вечером, чтобы он хоть как-то выплеснул энергию.

С первого дня он следит за чистотой своих двуногих: два раза в день минут по пять он вылизывает наши лица и уши. От этого не отвертеться. Если по какой-то причине Юлий не умыл нас утром, то с удвоенным усердием займется этим днем или вечером.

Когда берешь собаку, надо быть морально готовым к возможным потерям в квартире: в нашем случае это обои, диван, кресла, стулья. Но собачья любовь и преданность все перевешивают — они бесценны!

С появлением Юлия в нашей жизни изменилось примерно все, потому что, когда есть собака, ты уже не можешь быть несчастным. Юлий всегда считывает настроение. Если ты не в духе, он обязательно прибежит и постарается это исправить.

Фото в статье: личные архивы героев материала.

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