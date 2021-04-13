«Прогнозы на 2021 г. умеренно оптимистичные». Рейтинг ведущих банков Екатеринбурга

«Деловой квартал» составил традиционный рейтинг банков по размеру и темпу роста кредитного и депозитного портфелей по итогам 2020 г. Лидеры рынка и их мнения — на DK.RU.

Первые три места в рейтинге банков по размеру кредитного портфеля в Свердловской области на 1 января 2021 г. по версии DK.RU занимают:

Уральский банк Сбербанка России, ВТБ и Альфа-банк — совокупный кредитный портфель финорганизаций — 909.441 млрд руб. — 54% в общем объеме непогашенной задолженности по кредитам в регионе.

Первые три места в рейтинге банков по размеру депозитного портфеля в Свердловской области на 1 января 2021 г. по версии DK.RU занимают:

Уральский банк Сбербанка России, Финансовая группа УБРиР и Альфа-банк — совокупный депозитный портфель финорганизаций — 426.153 млрд руб. — 33% в общем объеме привлеченных средств в регионе.

Методика В рейтинге участвуют крупнейшие региональные банковские структуры и представительства федеральных банковских структур, действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области, работающие с физическими и юридическими лицами. Участники рейтинга разделены на сегменты: региональные банковские структуры и филиалы федеральных банковских структур. Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы портала DK.RU проанализировали открытые источники по банковскому рынку (сайты: ЦБ РФ, banki.ru) и с учетом экспертных комментариев уточнили показатели для составления рэнкинга. На основании полученных данных был определен круг крупнейших игроков на рынке банковских услуг, проводящих операции со средствами физических и юридических лиц. Структура рэнкинга включает два блока: крупнейшие банки по объему депозитного портфеля на 01.01.2021; крупнейшие банки по объему кредитного портфеля на 01.01.2021. На втором этапе специалисты аналитической группы разослали банкам анкеты для получения данных о финансовой деятельности. Информация, полученная от банков, была перепроверена. Ранжирующий показатель — кредитный портфель в Свердловской области на 01.01.2021, млрд руб. — подразумевается остаток задолженности на определенную дату по всем выданным банком кредитам физическим и юридическим лицам с учетом просроченной задолженности; депозитный портфель в Свердловской области на 01.01.2021, млрд руб. — без учета счетов до востребования и остатков на расчетных счетах и векселей физических лиц. Принятые сокращения: Н/д — нет данных, то есть компания не предоставила данные по некоторым параметрам.

Тренды банковского рынка

В 2020 г. темп роста розничного кредитования в регионе вырос. Согласно данным Центробанка, объем выданных кредитов частным клиентам в Свердловской области за год составил 502,5 млрд руб., темп роста — 12,1%, что выше на 1,8 п.п. темпа роста 2019 г. Совокупная доля жилищного и ипотечного кредитования в общем объеме розничного кредитования увеличилась с 40,1% до 54,4%. Примечательно, что высокий годовой прирост кредитования продемонстрировала не только субсидированная ипотека, но и жилищные кредиты — 52% и 51,6% соответственно. Как отмечают участники рейтинга, этому способствовали в том числе низкие ставки, — на протяжении 2020 г. они находились в диапазоне от 7,24% до 8,92%.

В 2020 г. объем кредитования бизнеса в регионе упал на 5,7% до 942 млрд руб. По данным Центробанка, крупным корпоративным клиентам банки выдали 661,6 млрд руб., что на 11,6% меньше, чем годом ранее. Объем кредитования индивидуальных, малых и средних предпринимателей имел прирост, но он был ниже, чем в 2019 г.: годовой прирост ИП упал на 20,3 п.п. до 9,3%, МСБ — на 5,1 п.п. до 11,9%. Всего ИП и МСБ было предоставлено 280,4 млрд руб. заемных средств. Стоит отметить, бизнес обращался в финорганизации, в первую очередь, за возможностью реструктуризации кредитов, уменьшения их стоимости.

На 1 января 2021 г. размер кредитного портфеля банков в регионе составляет 1,7 трлн руб., прирост к аналогичному периоду прошлого года — 6,5 %. Задолженность крупного бизнеса — 935,2 млрд руб., прирост — 1%, ИП и МСБ — 149,7 млрд руб., прирост — 18,2%, физических лиц — 622,7 млрд руб., прирост — 12,9%. По итогам 2020 г. участники рейтинга сообщили, что их опасения относительно высокого роста просроченной задолженности не подтвердились. Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле банков у крупного бизнеса выросла на 0,1 п.п. до 1,4%, у малого и среднего бизнеса — на 0,4 п.п. до 6,2%, у физических лиц — на 0,4 п.п. до 4,4%, у индивидуальных предпринимателей, напротив, сократилась на 0,8 п.п. до 2,3%. В то же время финансовые организации отмечают низкую маржинальность банковских продуктов и прогнозируют на 2021 г. рост отказов в выдаче кредитов, с одной стороны, и борьбу за качественных клиентов, с другой.

Госпрограммы — один из драйверов рынка кредитования 2020 г. Совместные программы с государством, а также с партнерами — застройщиками по ипотеке, автодилерами по автокредитованию, фондами по финансированию малого и среднего бизнеса — увеличили доступность кредитных продуктов и существенно стимулировали спрос, рассказывают участники рейтинга.

На 1 января 2021 г. размер депозитного портфеля банков в регионе составляет 1,3 трлн руб., его прирост к аналогичному периоду прошлого года — 16,7%. Участники рейтинга отмечают — корпоративные клиенты активно привлекали кредиты и переводили средства на депозиты и счета для формирования подушки ликвидности в условиях нестабильной экономики. По данным Центробанка, за 2020 г. бизнес увеличил объем депозитов на 37,1% до 228,1 млрд руб., средств на счетах — на 27,6% до 252,1 млрд руб. Прирост депозитного портфеля индивидуальных предпринимателей составил 20,4%, сам объем размещенных средств — 46,6 млрд руб. Депозитный портфель физических лиц увеличился на 9,3% до 843,3 млрд руб.

Прогнозы участников рейтинга на 2021 г. умеренно оптимистичные. В течение года ситуация с кредитной нагрузкой будет выправляться. Бизнес в регионе восстанавливается и демонстрирует рост, развивается рынок онлайн-услуг. Таким образом, значительный потенциал кредитных продуктов сохранится за счет восстановления экономической активности, еще действующих госпрограмм и низких ставок. Основной спрос на ипотеку сместится на первое полугодие 2021 г., после снизится. В то же время на вторичном рынке доля сделок будет набирать обороты. На фоне рекордно низких ставок по вкладам наблюдается перераспределение средств населения в текущие и накопительные счета. Количество частных инвесторов на фондовых рынках растет. В связи с чем Центробанк ведет работу над определением статуса «квалифицированного» и «неквалифицированного» инвестора и какие инвестиционные продукты могут быть доступны каждому из них. Из-за падения маржи по классическим продуктам и услугам банки начнут делать ставки на комиссионные доходы за счет реализации небанковских сервисов и партнерских проектов.

Банки продолжат сокращать офисные сети и активно развивать дистанционные каналы. Сохраненные отделения будут делать максимально технологичными. Банкиры отмечают, если не вкладываться в технологии, конкурировать и вести бизнес с каждым годом будет сложнее. Этот тренд способны поддерживать игроки, которые имеют ресурсы для инвестиций в подобные долгосрочные проекты, остальные уйдут с рынка.

Прогнозы лидеров банковского рынка

Алексей Долгов, управляющий ВТБ в Свердловской области:

— В период пандемии для банков было важно своевременно поддержать клиентов как в сегменте физических, так и юридических лиц, оперативно подключиться ко всем государственным программам. Банк ВТБ активно вел эту работу в Свердловской области.

Важным трендом стали совместные инициативы с государством, а также с игроками рынка. Госпрограммы по ипотеке, автокредитованию, финансированию малого и среднего бизнеса увеличили доступность кредитных продуктов и существенно стимулировали спрос. Также важный импульс придали партнерские акции банков с застройщиками и автодилерами — в 2020 г. таких акций было особенно много. Зачастую клиенты могли сочетать их с госпрограммами, что обеспечивало дополнительную выгоду.

Также в 2020 г. значительно выросла востребованность дистанционных каналов. Банки стали активно развивать digital-среду, а клиенты, в свою очередь, — чаще предпочитать именно онлайн-сервисы. ВТБ планирует перевести все услуги в цифровой формат к 2022 г., и движение к этой цели заметно ускорилось. Сейчас «оцифрованы» уже все классические розничные услуги, включая наиболее сложные — ипотеку и автокредитование.

Все больше клиентов выбирает онлайн-каналы как для коммуникации с банком, так и для оформления услуг. В 2020 г. ВТБ впервые реализовал возможность стать клиентом банка без единого посещения офиса — это может сделать каждый житель Свердловской области с помощью профиля на «Госуслугах» с биометрическими данными. Зарегистрировавшись таким образом, клиент получает доступ к системе ВТБ Онлайн и может моментально выпустить цифровую карту и оплачивать ей покупки в интернете и через телефон, открыть сберегательные и инвестиционные продукты, проводить платежи и переводы и многое другое.

По направлению розничного кредитования уникальной особенностью 2020 г., которая сохраняется и в начале 2021 г., стали исторически низкие ставки по всем видам продуктов. Это стимулировало клиентов к активному решению своих финансовых вопросов, оформлению новых займов и рефинансированию действующих.

Главным драйвером была и остается ипотека. Спрос на жилищные кредиты в Свердловской области в 2020 г. был значительным во все месяцы, а пиковым сезоном традиционно стали осень и декабрь. По итогам года свердловчане оформили в ВТБ порядка 12 тысяч ипотечных кредитов более чем на 27 млрд руб. Это рекордный показатель за все время работы банка в регионе. По сравнению с 2019 г. количество выдач выросло на 19%, а объем — на 24%.

По данным ВТБ, Свердловская область вошла в ТОП-5 регионов-лидеров по объему проведенных сделок. Приблизительно каждая пятая сделка приходится на льготную госпрограмму для приобретения жилья в новостройках. Кроме того, сентябре 2020 г. ВТБ провел с застройщиком-партнером первую полностью дистанционную ипотечную сделку в Свердловской области, а к концу года таких сделок насчитывалось уже более 65.

По направлению розничных вложений основной тенденцией стала диверсификация средств. Банки развивали линейки сберегательных и инвестиционных инструментов, и клиенты активно перераспределяли средства между ними, управляя доходностью сбережений.

Среди сберегательных продуктов оказались особенно востребованы накопительные счета, позволяющие держать средства «под рукой» и получать доход. Инвестиционные продукты, ранее доступные лишь профессиональным игрокам рынка, стали более массовыми. Цифровизация дала возможность клиентам за несколько минут дистанционно вложить средства в один из нескольких тысяч различных инструментов.

На рынке Свердловской области сохраняется значительный потенциал. Это связано с несколькими факторами. Во-первых, ставки по всем видам розничных кредитов по-прежнему находятся на исторических минимумах. Во-вторых, важным драйвером остаются госпрограммы, позволяющие оформить некоторые виды займов существенно выгоднее, чем на стандартных условиях. Кроме того, спрос на банковские услуги поддерживает цифровизация. Мы ожидаем, что доля обслуживания в digital-каналах будет расти по всем направлениям, в том числе по ипотеке и автокредитованию.

Также сохранится высокий интерес к инвестиционным продуктам, уральцы продолжат активно осваивать эти инструменты. Этому будет способствовать как доступность данных решений в онлайн-каналах, так и многочисленные мероприятия банков по повышению инвестиционной грамотности клиентов.

Елена Разумовская, региональный управляющий Альфа-Банка в Екатеринбурге:

— Можно выделить три ключевых события в банковском секторе региона: активное внедрение банками государственных программ для поддержки бизнеса и населения; увеличение спроса на кредиты и рост проблемной задолженности в апреле-мае 2020 г.; вынужденная роботизация и максимальный уход в цифру в период локдауна.

Резкий скачок в сторону синергии государственных мер поддержки и частных банков создал новый тренд на рынке — частные банки активнее стали подключаться к государственным программам. Когда стало понятно, что на рынке выживет только гибкий бизнес, спрос на кредиты резко увеличился. При этом после апреля-мая у банков сохранялись опасения, что бизнес не сможет вернуть кредитные средства. Но, несмотря на все опасения, клиенты исправно платили по счетам, и, как следствие, уровень проблемной задолженности в процентом к объему кредитных средств соотношении остался прежним. Мы давно говорим о роботах в банковской сфере, о цифровизации, но «пощупать» эти сервисы в полной мере удалось только в марте 2020 г. Так весь екатеринбургский филиал Альфа-банка превратился в колл-центр, а внутренние процессы, продукты, сервис банка упали на плечи цифровых технологий.

Тренды 2021 г. обозначились еще в прошлом году. Кроме развития удаленных каналов связи, появились принципиально новые и понятные продукты для юридических и физических лиц, маркетинговые стратегии банков сменились на более агрессивные методы завоевания рынка — обострилась конкуренция за каждого клиента.

В то же время банки вкладываются в развитие офисов. Они также становятся более технологичными. В Екатеринбурге Альфа-банк открыл четыре phygital-офиса с сочетанием цифрового и физического опыта.

Из новых мы запустили такие продукты, как «Зарплата каждый день» и целевой кредит на покупку автомобиля. Суть первого: вместо того чтобы обращаться в финансовую организацию за кредитом, клиент может взять заработанные деньги у работодателя вне привязки к графику выплаты заработной платы. Этот продукт доступен и для клиентов банков-партнеров. Второй продукт, по сути, потребительский кредит с набором приятных опций, таких как 100% компенсация стоимости ОСАГО.

Сегодня активнее используются голосовые помощники. Несмотря на то, что некоторые из клиентов раздражаются, общаясь с голосовым помощником, эта технология развивается стремительно и в скором будущем сможет полноценно заменить оператора и избежать возможных ошибок — «человеческого фактора».

В течение 2021г. ситуация с кредитной нагрузкой будет выправляться. Уже сейчас мы видим, как растет бизнес, развивается рынок онлайн-услуг в регионе. По данным исследования 2ГИС, число пиццерий за год выросло на 73,8%, на 21% увеличилось количество пекарен и на 19,4% выросло число действующих заведений с кофе и напитками навынос.

Уровень финансовой грамотности в регионе высокий, число тех, кто берет кредиты, не оценив все риски, снижается. Это тоже гарантирует качество кредитных портфелей.

Режим самоизоляции ярко продемонстрировал то, как сейчас развиваются банки, куда движется рынок, и кто из игроков сектора заинтересован в будущем.

Денис Бабушкин, директор дивизиона «Екатеринбург» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР):

— В 2020 г. на банковский сектор оказало серьезное влияние введение налога на доход от вкладов более 1 млн руб. У клиентов возникало много вопросов, на которые банкам необходимо было ответить, чтобы снять возникшее напряжение.

Кроме того, Центробанк РФ активно начал работать над определением статуса «квалифицированного» и «неквалифицированного» инвестора и какие инвестиционные продукты могут быть доступны каждому из них. Эта важная инициатива призвана регулировать фондовый рынок, на который сейчас идет большой приток частного инвестора. Конечно, каждый должен четко понимать уровень риска — для этого и необходима обязательная сертификация.

Еще до пандемии и режима самоизоляции банки активно работали над эффективностью коммуникаций с клиентом. В 2020 г. часть финорганизаций сокращала офисную сеть, но при этом активно развивала дистанционные каналы, в том числе доставку банковских продуктов. Пандемия стала толчком для развития онлайн-взаимодействия клиентов. Некоторым компаниям пришлось настраивать дистанционные каналы «за один вечер», другие ускорили внедрение уже запланированных сервисов. При изначально больших инвестициях в конечном счете себестоимость онлайн-каналов ниже, чем у офлайн-сети.

Сейчас банки стараются разработать для своих клиентов customer journey map (CJM) — утрированно, карту взаимодействия с клиентом в любых удобных ему форматах общения. Если клиенту привычно пользоваться интернет-банком, банк переносит основной канал общения с ним туда. В том числе работа по развитию продаж ведется в мессенджерах и партнерской сети. То есть, не клиент идет в банк, банк сам приходит к клиенту.

В дальнейшем основная борьба за клиента будет вестись за счет сервисов, которые предоставляют банки — их доступности и удобства. Больше продаж будет происходить через онлайн-форматы: чаты, мобильные приложения, мессенджеры, колл-центр. В частности, функционал колл-центров будет дорабатываться, специалисты смогут не только консультировать и передавать клиента другим специалистам для завершения продажи, но и осуществлять полный цикл продажи самостоятельно. Все делается для того, чтобы минимизировать потребность клиента в визите в офис.

Ринат Иржанов, управляющий Уральским филиалом «Промсвязьбанка» (ПСБ):

— Пандемия наложила отпечаток и на состояние рынка в целом, и на взаимодействие клиентов, бизнеса с банками. Если говорить о предпринимателях, то в первой половине 2020 г. заявки были связаны в первую очередь с реструктуризацией кредитов, предоставлением отсрочек по погашению. Много заявок поступило по программам поддержки малого бизнеса по постановлениям 422 и 696 — более 2 тыс. только в Уральском филиале. В этот период взаимодействие с клиентами было построено на том, чтобы сохранить их бизнес. В основном за поддержкой обращались малые и микропредприятия, иногда и средний бизнес. В первую очередь, те, кого пандемия коснулась сильнее всего. Мы помогли всем, кто к нам обращался, на сегодня в Уральском филиале ПСБ нет ни одного кредита, который стал проблемным.

Главный тренд 2020 г. в банковском секторе — диджитализация и цифровизация всех банковских процессов. Этому в том числе способствовали принятые антикризисные меры в стране.

ПСБ уже давно проводит планомерную работу по цифровизации. Второе полугодие для ПСБ стало временем развития онлайн-факторинга. Раньше этот процесс сопровождался огромным объемом документооборота. После перехода на цифровую платформу он стал гораздо проще для взаимодействия. Пока услуга рассчитана только на поставщиков крупных торговых сетей, нефтегазовые компании, но в будущем она станет доступна и другим заинтересованным предпринимателям. На сегодня более 90% операций клиенты банка осуществляют через мобильные приложения. Особой востребованностью у предпринимателей пользуются электронные инкассаторы, размещенные банком в местах концентрации бизнеса.

Процессы цифровизации усилились и в линейках продуктов для физических лиц. В 2020 г. ПСБ запустил сервис онлайн-заявки на ипотеку. Кроме того, у нас уже успешно работают сервисы онлайн-страхования и оценки недвижимости, а также электронной регистрации сделок. Оформление ипотечного кредита становится для клиентов более быстрым, простым и удобным.

Дарья Юнусова, директор территориального офиса Росбанка в Екатеринбурге:

— 1 марта 2021 г. завершена процедура реорганизации Росбанка в форме присоединения Русфинанс Банка. Одновременно создан филиал «Росбанк Авто», который оказывает полный комплекс услуг по автокредитованию, опираясь на многолетнюю экспертизу Русфинанс Банка.

Относительно ситуации на рынке в целом, с 2020 г. произошли существенные изменения по всем направлениям: поменялся режим работы сотрудников, рабочие инструменты, каналы взаимодействия с клиентами, осмысление конкурентных преимуществ банков как для клиента, так и для персонала. Безусловно, необходимо отметить ускорение цифровизации рынка: расширение спектра продуктов и услуг в удаленных каналах, увеличение доли онлайн-продаж, развитие омниканальности.

Так, в этом году Росбанк приступил к реализации проекта по переводу офисных сотрудников на гибридный формат работы, — предполагает работу вне офиса в течение 2-3 дней в неделю, вплоть до полностью удаленного режима.

Гибридный формат позволяет продолжить практику удаленного найма сотрудников по всей России, расширяет географию поиска талантливых и амбициозных специалистов. Тем не менее, мы понимаем, что отделения по-прежнему сохраняют свою роль, остаются одной из физических точек контакта с банком. Поэтому Росбанк продолжает совершенствовать структуру региональной сети отделений, наращивает потенциал присутствия в тех регионах, где видит перспективы для развития бизнеса. В частности, в Екатеринбурге в декабре 2020 года состоялось открытие офиса Росбанка нового формата. В новых офисах реализуется технологичная концепция обслуживания, которая основана на сочетании новейших цифровых решений и личного общения клиентов со специалистами банка.

Продолжается агрессивный рост ипотечного кредитования. За одиннадцать с половиной месяцев 2020 г. «Росбанк Дом» в целом по структуре выдал ипотечных кредитов на сумму более 100 млрд руб., на 17% выше показателя 2019 г. Востребованность ипотеки в 2021 г. будет зависеть прежде всего от уровня ставок, которые после завершения госпрограммы льготной ипотеки ожидаемо будут расти, однако все равно останутся на относительно низком историческом уровне. Прогнозируем также смещение роста спроса на ипотеку на 1-ое полугодие 2021 г. Во 2-м полугодии темп роста спроса замедлится и будет поддерживаться восстановлением экономической активности вкупе со все еще низким уровнем процентных ставок. Возможен сценарий, что после окончания госпрограммы спрос на первичном рынке снизится. В то же время уже сейчас мы наблюдаем рост ипотечных кредитов на вторичном рынке. В 2020 г. увеличилась доля рефинансирования в выдачах ипотеки «Росбанк Дом», в среднем она составляла 30%. Мы ожидаем, что спрос на рефинансирование в 2021 г. останется на высоком уровне.

Если говорить о других кредитных продуктах, то особой популярностью пользуются кредитные карты. С их помощью решать финансовые вопросы просто. Платеж регулирует сам клиент и кредитная линия восстанавливается на сумму пополнения.

В связи с низкой доходностью вкладов растет интерес физлиц к накопительным счетам, где ставки не сильно отличаются, но при этом такой инструмент дает большую свободу в управлении средствами — в любой момент деньги можно забрать или пополнить счет. В Росбанке в начале 2020 г. соотношение сберегательных счетов и депозитов было 40% на 60%, а уже к концу года 50% на 50%. Кроме того, в течение всего года мы видели большой интерес во всех клиентских сегментах к инвестициям.

Дополнительно стоит отметить, что банки начинают чаще предлагать клиентам ESG-инвестиции. Например, «зеленые» кредиты и облигации, возможность инвестировать в устойчивые инструменты и т.д., а также развивают социальные инициативы, что особенно ярко проявлялось в период пандемии.

В то же время с конца 2020 г. на рынок оказывают влияние ограничение на продажи инвестиционных продуктов неквалифицированным инвесторам, инициативы ЦБ РФ, связанные с введением цифрового рубля.

Также конкуренция на банковском рынке сместилась от битвы продуктов в сторону конкуренции между экосистемами.

Ирина Татар, директор по работе с корпоративными клиентами Росбанка в Уральском регионе:

— Корпоративные клиенты привлекали кредиты для формирования подушки ликвидности в условиях нестабильной экономики в стране и мире. Мы это наблюдали как по кредитному портфелю, так и по росту привлеченных средств на счетах в нашем банке по сравнению с предыдущим периодом. Свою роль сыграли программы поддержки со стороны правительства и регулятора, а также собственные программы банка.

В текущем году ожидаем постепенное восстановление экономики и дальнейшее развитие сотрудничества Росбанка с ключевыми предприятиями региона.

Один из важных трендов, который становится более очевидным — ответственное финансирование в форме кредитования. Речь идет о «зеленых», «социальных», кредитах, а также кредитах, привязанных к целям устойчивого развития (Sustainability linked loans, SLL).

Росбанк видит свою роль в содействии привлечению целевого финансирования компаниями, реализующими проекты природоохранного и социального значения, а также в формировании бизнес-практики на российском рынке.

Ольга Маутер, директор сети офисов Райффайзенбанка в Екатеринбурге:

— Согласно нашему исследованию, в острую фазу пандемии респонденты многое делали впервые: заказывали домой продукты из супермаркета, смотрели фильмы в онлайн-кинотеатре, работали удаленно. Более 60% открыли для себя новые сервисы онлайн-банка и 71% из них цифровые сервисы понравились настолько, что они готовы полностью отказаться от офлайн-форматов.

Райффайзенбанк начал широкомасштабную цифровую трансформацию продуктов еще в 2018 г. У нас не стояла задача меняться быстро, мы понимали, что процесс займет не один год. Отталкивались от необходимости стать лучше: создавать новые конкурентные продукты в сотрудничестве с клиентами, быстрее выводить их на рынок, чаще обновлять. Несмотря на то, что все офисы работали, пандемия подстегнула нас активнее предлагать дистанционное обслуживание. Клиенты не ощутили дискомфорта от перехода в онлайн, так как сейчас практически все операции можно совершать удаленно.

В Райффайзенбанке доля потребительских кредитов за прошлый год, которые выдаются полностью онлайн выросла в три раза и сейчас превышает 70%.

Более 70% заявок на ипотеку мы также принимаем онлайн. По факту, сегодня нужно прийти в банк только один раз — для заключения сделки, всеми остальными документами можно обменяться в электронном виде.

Банковские офисы остаются предпочтительным каналом обслуживания для определенной группы российских клиентов. По данным аналитиков Forrester Research (международное аналитическое агентство, занимается исследованиями рынка информационных технологий), их порядка 30%. В первую очередь они используют офисы для консультации по комплексным продуктам (например, инвестициям или накопительному страхованию жизни, НСЖ). Второй по популярности сценарий — решение спорных ситуаций.

К 2030 г. банки станут невидимыми, считают аналитики Forrester, изучив развитие клиентских потребностей и бизнес-моделей банков. И это не про то, что карту привезет курьер, а про глубокие, качественные удаленные консультации, про соединение всех каналов в один, когда клиенту не придется пересказывать свою историю разным сотрудникам, когда банки готовы будут предоставить сервис в момент возникновения потребности.

В России это может произойти даже быстрее, судя по тому, какой быстрый старт взяли банки: мы быстрее, чем Европа или Америка, развили рынок бесконтактных платежей, быстрее адаптируемся к удаленному банковскому обслуживанию.

Юрий Владельщиков, управляющий Екатеринбургского филиала СМП Банка:

— По итогам 2020 г. ожидания по существенному росту дефолтности кредитных портфелей физических и юридических лиц не оправдались.

Особенность прошлого года — рекордный за всю историю объем выдачи ипотеки, во многом за счет господдержки. Меры господдержки также позволили обеспечить прирост объемов кредитования малого и среднего бизнеса.

С конца прошлого и начала этого года наблюдаем снижение спроса на ипотеку, как в связи с ростом стоимости жилья, так и по причине снижения доходов населения. Сокращение выдач потребительских кредитов и рост отказов в кредитовании. Падает спрос на кредитование на развитие бизнеса со стороны юридических лиц, растет спрос на рефинансирование текущих кредитных портфелей в целях снижения их стоимости. Идет отток средств со срочных депозитов физлиц, обусловленный снижением доходности вкладов на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, а также общего сокращения доходов населения.

В дальнейшем ожидаем обострения конкуренции среди банков за качественных заемщиков, как юридических, так и физических лиц. Процентная маржа будет продолжать падать. Вероятно, ключевая ставка в 2021 г. Центральным банком не будет снижаться, возможна коррекция в сторону ее увеличения.

Светлана Ковалева, руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге:

— Тренд на онлайн-обслуживание усиливается. Клиенты Абсолют Банка в Екатеринбурге стали значительно чаще открывать депозиты через digital-каналы. Доля онлайн-вкладов в феврале 2021 г. достигла 55%, — это в семь раз выше результатов прошлого года. Также на 15% увеличилась средняя сумма вклада. Среди причин интереса к онлайн-депозитам не только дополнительная надбавка к ставке 0,15% годовых, играют роль удобство и безопасность, что особенно актуально в сегодняшних условиях.

К онлайн-сервисам клиенты активно прибегают, в частности, в сегменте ипотечного кредитования. Сегодня более 90% заявок от агентств недвижимости и застройщиков мы получаем дистанционно, 95% заемщиков делают заказ оценки квартиры на сайте банка через онлайн-систему SRG. Ожидаем, что доля екатеринбургских заемщиков, использующих онлайн-сервис «Ипотека под ключ» от Абсолют Банка, к концу первого полугодия 2021 г. достигнет 15% от общего числа. Из-за режима самоизоляции 70% заемщиков вносят ежемесячный платеж и частичное досрочное погашение кредита через мобильное приложение «Абсолют Mobile» или интернет-банк «Абсолют Online». В ноябре и декабре доля заемщиков, продлевающих страховку «в удаленном режиме», продемонстрировала рост, увеличился спрос на справки в электронном виде.

В борьбе за клиента банки конкурируют в скорости подготовки и проведении ипотечных сделок. В 2020 г. в нашем банке средний срок выхода заемщика на сделку сократился в два раза.

На рынке жилищного кредитования растет доля сделок с «вторичкой». В первые 3-4 месяца после запуска льготная ипотека с господдержкой действительно поддержала рынок. Доля сделок с квартирами в новостройках достигала в июне 2020 г. 75-80%. Но уже в августе она стала постепенно снижаться. Застройщики, ориентируясь на спрос, начали повышать цены — иногда на 5-10% за месяц. Если в январе 2020 г. средняя стоимость квадратного метра в строящемся доме в Екатеринбурге составляла 71,6 тыс. руб., то за год она выросла на 10 тыс. руб. — до 81,6 тыс. руб. Значительнее всего дорожали новостройки в центральных районах. Средняя стоимость квадратного метра вторички в Екатеринбурге в конце декабря составляла 76 тыс. руб. В 2021 г. ни первичное, ни вторичное жилье дешеветь не будет. Более того, вторичка продолжит расти в цене. Это доказывают результаты первых двух месяцев — квадратный метр подорожал с 76 тыс. руб. до 81 тыс. руб.

На этот год мы прогнозируем рост выдач ипотеки на 5-10%, — в основном за счет спроса на готовые квартиры и низких ставок по жилищным кредитам. Главным сдерживающим фактором будет увеличение цен на недвижимость. Средняя ставка по ипотеке в конце февраля опустилась до 7,28% годовых, но она сформирована с учетом ставок по льготным госпрограммам. Средние ставки по стандартным программам жилищного кредитования держатся на уровне 8-9,5% годовых. Для дальнейшего снижения ставок по ипотеке в целом по рынку в ближайшие месяцы​ предпосылок нет.

За год портрет заемщика не претерпел кардинальных изменений. Средний возраст по-прежнему — 36-37 лет. Как и в прошлые годы, уральские женщины более активно берутся за решение жилищного вопроса. Их доля среди заемщиков выросла — с 55% до 60%. Средняя сумма ипотечного кредита в 2020 г. выросла на 10% и достигла 2,56 млн руб. В основном это произошло за счет роста цен на жилье.

Наиболее популярный вариант на первичном рынке — однокомнатные квартиры площадью от 38 до 45 кв. м.; на вторичном, с небольшим отрывом, — двухкомнатные квартиры площадью до 55 кв. м. Средний размер первоначального взноса при покупке готовых квартир практически не изменился за год — 28% от стоимости жилья. При покупке новостроек он уменьшился до 20%.

Алексей Луценко, директор по развитию розничного бизнеса СКБ-банка:

— Вынужденная самоизоляция ускорила переход взаимодействия с клиентами в онлайн-сферу, что дало мощный импульс для развития дистанционных банковских услуг. В течение 2020 г. были реализованы государственные проекты, поддерживающие тренд цифрового развития. Среди них — реализация Цифрового профиля гражданина, биометрическая идентификация, открытие маркетплейса «Финуслуги». СКБ-банк, в свою очередь, принял участие в данных технологических инициативах Банка России и правительства, реализовал дистанционное оформление и выдачу потребительских кредитов. Любой клиент может на сайте СКБ-банка оформить заявку на кредит, дать согласие на авторизацию через Госуслуги и получить решение за 5 минут без визита в банк. Среднемесячная активность наших клиентов через сервисы удаленного обслуживания за год выросла в 1,5 раза.

Также в Свердловской области был реализован знаковый для региона социальный проект — запущена Единая социальная карта уральца (ЕСК). СКБ-банк участвует в проекте с самого начала и выдает карты как в офисах банка, так и в МФЦ. С помощью ЕСК жители области могут не только получать пособия, пенсии и другие выплаты, но и оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении СКБ-банка. А также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетей — партнеров проекта.

На рынке онлайн финансовых услуг трендом является упрощение и прозрачность условий продуктов. Большую популярность набирают агрегаторы и маркетплейсы, которые во многом берут на себя бремя сравнения и выбора наилучших условий для потребителя.

Пока еще сохраняется доступность кредитных ресурсов в силу низких ставок, но регулятор обращает наше внимание, что потенциал снижения ключевой ставки исчерпан.

Ирина Кузьмина, директор Делобанка:

— Безусловным трендом 2020 г. стал одномоментный переход на дистанционный формат работы всей страны и появление новых сервисов в рамках Системы быстрых платежей (СБП). К примеру, объем платежей по QR-коду ежемесячно растет на 20-30%. Во второй половине 2020 г. знаковым событием в СБП стала реализация возможности совершать переводы от компаний физическим лицам (b2c). Совсем скоро предпринимателям станет доступна возможность выплаты зарплаты сотрудникам по номеру телефона — это избавит рынок от «зарплатного рабства» и даст экономию на регулярных платежах. Также мы ожидаем запуск b2b-платежей. Все это кардинально изменит систему платежных сервисов.

В качестве еще одного тренда я бы выделила развитие банковских мобильных приложений как основных каналов взаимодействия с банком. В ближайшем будущем мы увидим, как они превращаются в супераппы (super app), где помимо традиционных банковских услуг будут представлены небанковские сервисы и полезный для клиента контент.

В 2021 г. продолжится развитие процессов удаленной идентификации. Дистанционное принятие на обслуживание клиентов, в том числе с помощью биометрии и технологий распознавания лиц в видеопотоке, станет для нас обыденным и привычным.

Самое главное — в центре внимания кредитных организаций по-прежнему будут находиться клиенты и их потребности. С помощью современных технологий банки будут разрабатывать и предлагать персональные решения с учетом индивидуальных запросов и особенностей клиента.

Сергей Карташов, Управляющий Екатеринбургским филиалом РГС Банка:

— 2020 г. для РГС Банка стал годом активного развития. Значительные результаты достигнуты в одном из ключевых направлений нашего бизнеса — автокредитовании. На сегодня мы входим в ТОП-5 по выдачам на рынке автокредитов и занимаем 9 строчку по портфелю, тогда как год назад даже не входили в ТОП-30. Кроме нашей стратегии, расширение льготных программ автокредитования способствовало этому и поддержало сегмент в целом.

Среди основных тенденций банковской отрасли прошлого года, это, во-первых, ускорение цифровизации и перевод значительной части финансовых операций в онлайн. Об этом долго и много говорили в последнее время со всех сторон, с приходом пандемии пришло время не рассуждать, а делать. Во-вторых, сложилась уникальная ситуация на рынке депозитов. На фоне рекордно низких ставок по вкладам наблюдалось перераспределение средств населения из классических вкладов в текущие и накопительные счета. Также клиенты банков перестали бояться инвестиционных продуктов, многих заинтересовала возможность не только сохранить накопления, но и приумножить их. Выросла доля инвесторов на финансовых рынках.

Основные вызовы 2021 г. — качественное развитие моделей сбережений физических лиц, основанных не только на классических депозитах; рост конкуренции за хороших клиентов при умеренном на фоне прошлых лет росте рынка — что у одних будет приводить к сокращению маржи, а у других — к ухудшению качества портфелей.

Из-за падения маржи банки все чаще делают ставку на комиссионные доходы за счет реализации небанковских сервисов и создания различных партнерских проектов. Это рыночный тренд для тех игроков, которые имеют ресурсы и инвестиции на подобные долгосрочные проекты. Банковский бизнес за последние годы в принципе стал консолидированным, зарегулированным, затратным. Вести рентабельный бизнес и конкурировать на таком рынке объективно крайне непросто без наличия необходимых ресурсов. Пандемия в этой связи явилась «лакмусовой бумажкой» в понимании того, что в будущем бизнес будет вести еще сложнее, если не вкладываться в технологии, а это дополнительные существенные вливания, к чему не все собственники готовы. Поэтому в 2021 г. мы, скорее всего, увидим ряд сделок слияний–поглощений, сокращение количества лицензий.

Владимир Эльманин, председатель правления ПЕРВОУРАЛЬСКБАНКа:

— Ожидаем поглощения мелких игроков крупными, уход с рынка «уставших» региональных банкиров. Сохранится переход в режим удаленной работы и максимально удаленного обслуживания клиентов.

Клиенты будут уделять больше внимания иным финансовым продуктам, нежели депозиты, например, облигациям, краудфандингу. По причине падения процентных ставок и снижения привлекательности традиционных банковских вкладов.

Автор: рейтинг подготовила Ольга Еремеева, специально для DK.RU