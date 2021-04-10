«Пандемия подстегнула». Спрос на электронные госуслуги вырос в 3,5 раза

На портале госуслуг зарегистрировано 99,9% жителей Свердловской области старше 14 лет. Количество обращений в пандемийном 2020 г. значительно выросло. Портал будут использовать и на грядущих выборах.

Количество обращений на получение госуслуг в электронном виде в Свердловской области выросло в 3,5 раза, на получение муниципальных услуг — в 1,4 раза по сравнению с 2019 г., сообщили DK.RU в департаменте информполитики Свердловской области. По словам директора департамента информатизации и связи Юрий Гущин, пандемия «подстегнула спрос» на получение услуг в электронном виде:

Благодаря этому на портале уже зарегистрировано 99,9% жителей области старше 14 лет. И люди продолжают активно регистрироваться на портале.

В 2020 г. правительство РФ в связи с пандемией коронавируса установило особый порядок предоставления государственных и муниципальных услуг. Это позволило людям получать наиболее востребованные услуги в упрощенном виде и дистанционно. В числе таких услуг — оформление пенсий и различных пособий, компенсационных выплат для неработающих граждан.

Кроме этого, в рамках нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации», для жителей Свердловской области в 2020 г. в электронный вид были дополнительно переведены 20 государственных услуг в сфере социальной защиты населения и три услуги в сфере управления государственным имуществом. Среди них — выплаты различных пособий на детей, оформление компенсации и пособия на проезд, на связь, выдача разрешения органа опеки на совершение сделки с недвижимостью, а также выдача справки о среднедушевом доходе семьи для получения детского питания и справки, удостоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Использовать учетную запись единого портала госуслуг можно также для участия в общественных обсуждениях и различных голосованиях, добавил Гущин. Так, с 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование за дизайн-проекты по благоустройству на портале 66.gorodsreda.ru. Те из проектов, которые наберут наибольшее число голосов, будут реализованы в 2022 г.

Также в ближайшее время пройдут партийные праймериз перед выборами в Государственную думу и Заксобрание региона. Все эти мероприятия пройдут в онлайн формате и принять в них участие можно будет в том числе, используя логин и пароль единого портала госуслуг, — отметил чиновник.

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