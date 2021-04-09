Федеральная служба доставки возьмется за товары из «Сима-ленда»

Сервис Ozon стал логистическим партнером онлайн-ритейлера «Сима-Ленд». Теперь заказы, оформленные на сайте уральской компании, клиенты смогут получить в пунктах выдачи Ozon по всей стране.

О новом этапе взаимоотношений двух торговых площадок сообщили в пресс-службе Ozon. Ранее компании сотрудничали по модели маркетплейса: товары «Сима-ленда» были представлены на федеральной площадке с января 2020 г. Однако значительная часть аудитории уральской компании совершала покупки через собственный сайт «Сима-ленд» — в месяц это более 35000 заказов. Компания решила расширить возможности для своих онлайн-покупателей: теперь заказы стоимостью от 1000 руб. можно будет забрать в ближайшем пункте выдачи заказов Ozon — всего по стране их более 5,5 тыс. Для клиента доставка будет бесплатной, уточняет JustMedia.ru.

Логистику Ozon выбирают за гибкую тарифную сетку, качественный сервис и широкую сеть «последней мили» в удобных для клиентов локациях. При этом у нас высокий показатель доставки точно в срок, что является важным фактором для такого известного интернет-магазина, как «Сима-Ленд». Сейчас клиенты именно этого интернет-магазина чаще остальных заказывают товары в наши пункты выдачи заказов, — прокомментировал бизнес-решение Иван Ишуткин, руководитель направления развития и продаж логистических сервисов.

Как рассказали в пресс-службе Ozon, федеральный сервис начал тестировать доставку заказов сторонних интернет-магазинов в декабре 2020 г. Проект позволяет партнерам, товары которых не представлены на витрине маркетплейса, выдавать товары в пунктах выдачи Ozon. Партнеры Ozon, управляющие пунктами выдачи заказов по модели франшизы, получают дополнительное вознаграждение за каждую выданную посылку.

Отметим, по данным сайта franshiza.ru, на сегодня Ozon возглавляет ТОП-10 самых популярных франшиз в России. Инвестиции в открытие пункта выдачи этого сервиса начинаются от 80 тыс. руб. и не превышают 200 тыс. руб., при этом паушальный взнос и роялти отсутствуют. Срок окупаемости вложений в такой бизнес составляет 4 месяца.

Как ранее заявляли эксперты DK.RU, на сегодня франшиза — один из самых доступных способов начать свой бизнес. По их оценкам, в 2021 г. рынок франшиз вырастет на 20%. Также эксперты DK.RU делились своими советами о том, как правильно выбрать франшизу.