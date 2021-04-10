Андрей Симановский возглавил общественный совет при Минздраве

Помощь, оказанная городу Симановским в составе «Фонда святой Екатерины», позволила вернуть сотрудников скорой помощи в штат. Теперь меценаты занимаются восстановлением больницы в Зеленой Роще.

Предприниматель, основатель ГК «Сима-Ленд» и соучредитель «Фонда святой Екатерины» Андрей Симановский возглавил общественный совет при министерстве здравоохранения Свердловской области. Инициатором выступил министр Андрей Карлов, Симановский принял предложение:

[Я] с радостью согласился. Мое присутствие в общественном совете, я надеюсь, позволит оперативнее реагировать на нужды здравоохранения и добиваться того, чтобы в нашем регионе оно стремилось стать лучшим для людей (цитата по «Ура.ру»).

В 2020 г. «Фонд святой Екатерины» направил более 1,4 млрд руб. на борьбу с последствиями пандемии коронавируса. В частности, станции скорой помощи Екатеринбурга были переданы 30 новых автомобилей, что позволило вернуть в штат станции сотрудников, ранее переведенных на аутсорсинг. В 2021 г. «скорая» вновь получила помощь: кислородную станцию и еще 25 машин для перевозки неотложных пациентов.

Кроме того, в декабре 2020 г. стало известно, что учредители «Фонда святой Екатерины» займутся восстановлением заброшенной больницы в Зеленой Роще на условиях государственно-частного партнерства, сообщал DK.RU.

Фонд учрежден в 2017 г. уральскими предпринимателями Андреем Козицыным (УГМК), Игорем Алтушкиным (РМК) и Андреем Симановским. За помощь, оказанную региону в борьбе с коронавирусом, предприниматели получили статуэтки в главной номинации премии «Человек года» (учредитель — издание «Деловой квартал»).

Предприниматели входят в список самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019, составленный DK.RU на основе экспертного опроса.