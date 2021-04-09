Умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет

«Он не из тех, кто любит комплименты, но все эти годы он просто был моей надеждой и опорой». Герцог Эдинбургский, принц Филипп более 70 лет поддерживал королеву, что считал своей главной работой.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Он «мирно скончался в Виндзорском замке», говорится в Twitter королевской семьи.

Королевская семья вместе с людьми по всему миру скорбит о его потере. Дальнейшие объявления будут сделаны в свое время, — добавили в заявлении.

Принц Филипп и принцесса Елизавета поженились в 1947 г., за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства. У четы четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.

Принц Филипп родился 10 июня 1921 г. в Греции, его отцом был принц Греческий и Датский Андрей. В 1922 г. в Греции произошел государственный переворот, и принца Андрея изгнали из страны с семьей. Принц Филипп окончил школу Гордонстоун, в которой царил спартанский режим, и стал курсантом Королевского военно-морского колледжа, а затем служил в Королевском флоте. Он вышел в отставку в 1951 г., а в 1952 г. Елизавета заняла королевский трон, и принц Филипп стал помогать ей. Его работой было обеспечить , чтобы королева правила», признавался он своему биографу.