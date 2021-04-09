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Умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет

Умер принц Филипп, муж королевы Елизаветы II. Ему было 99 лет
Иллюстрация: Twitter королевской семьи Великобритании

«Он не из тех, кто любит комплименты, но все эти годы он просто был моей надеждой и опорой». Герцог Эдинбургский, принц Филипп более 70 лет поддерживал королеву, что считал своей главной работой.

#НОВОСТИ

Принц Филипп, герцог Эдинбургский и супруг королевы Великобритании Елизаветы II, умер 9 апреля, не дожив два месяца до своего столетнего юбилея. Он «мирно скончался в Виндзорском замке», говорится в Twitter королевской семьи.

Королевская семья вместе с людьми по всему миру скорбит о его потере. Дальнейшие объявления будут сделаны в свое время, — добавили в заявлении.
Принц Филипп и принцесса Елизавета поженились в 1947 г., за пять лет до того, как она стала королевой. Он был принцем-консортом дольше всех в истории Соединенного Королевства. У четы четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.
 
Принц Филипп родился 10 июня 1921 г. в Греции, его отцом был принц Греческий и Датский Андрей. В 1922 г. в Греции произошел государственный переворот, и принца Андрея изгнали из страны с семьей. Принц Филипп окончил школу Гордонстоун, в которой царил спартанский режим, и стал курсантом Королевского военно-морского колледжа, а затем служил в Королевском флоте. Он вышел в отставку в 1951 г., а в 1952 г. Елизавета заняла королевский трон, и принц Филипп стал помогать ей. Его работой было обеспечить, чтобы королева правила», признавался он своему биографу.
Я просто делал все, что было в моих силах. Я не могу вдруг изменить свою манеру, не могу изменить свои интересы или то, как я реагирую на разные события. Это просто мой стиль, —  сказал принц Филипп в одном из интервью Би-би-си.
Елизавета II воздавала должное супругу: «Он не из тех, кто любит комплименты, но все эти годы он просто был моей надеждой и опорой. Я и вся наша семья, и наша страна, и многие другие страны в таком долгу перед ним, что даже и сами того не знаем, да он его и не признает».
Автор: Андрей Пермяков
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