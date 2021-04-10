Совокупный объем эндаумент-фондов четырех факультетов УрФУ превысил 40 млн руб.

Эндаумент не предполагает прямое распределение пожертвований: средства вкладываются, например, в ценные бумаги или размещаются на депозит. Как распорядиться доходом — решает попечительский совет.

В настоящее время на четырех факультетах Уральского федерального университета им. Б.Н.Ельцина (УрФУ) сформированы эндаумент-фонды, общий объем которых составляет 40 млн руб. Как рассказал проректор по информационной политике УрФУ Алексей Фаюстов, исторический факультет собрал 5 млн руб., Физико-технологический институт — 8 млн руб., Институт экономики и управления — 9 млн руб., матмех — 18 млн.

Эндаумент — распространенная практика в ведущих вузах мира, но в России появился недавно. Денежный фонд, созданный за счет пожертвований, инвестируется на фондовом рынке или размещается на депозитном счете, а полученные доходы идут на нужды получателя пожертвований. Управление активами передается сторонней организации, а куда направить доходы — решает попечительский совет, отметил Фаюстов:

Чтобы целевой капитал был признан легитимным и смог начать приносить доход, за год надо собрать 3 млн руб. При этом любой жертвователь может предложить, на что потратить «выручку», а еще и попросить публичный отчет, как был потрачен доход, полученный с его вложенного рубля. Это «длинные» и «умные» деньги. Ну, и как вы понимаете, чем больше сам капитал, тем больше доход, тем лучше от этого факультету и всем, кто на нем живет в настоящее время и будет жить дальше (это же наши/ваши будущие кадры!). Не лучшая ли это благодарность альма-матер за студенческие годы, профессию, дорогу в жизнь?

По его словам, в настоящее время принимается решение о создании эндаумент-фондов и другими факультетами, включая, факультет журналистики, который в начале апреля отметил 85-летний юбилей:

К своему юбилею журфак выпустил более 8 тыс. специалистов. Если каждый пожертвовал бы 1 тыс. руб., то нижнюю планку эндаумента мы преодолели бы за один день.

Информация и реквизиты для перечислений в эндаумент-фонд факультета журналистики размещены на сайте УрФУ. Обсудить инициативу можно также на странице Алексея Фаюстова в фейсбуке.

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