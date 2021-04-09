Проект, объединяющий страны бывшего СССР, запустил мобильные приложения для всех устройств

В мобильных приложениях smi.today реализован весь существующий функционал десктопной версии проекта, но преимуществом является увеличенная скорость работы и удобный мобильный дизайн.

Не так давно в интернете появился новостной агрегатор smi.today (18+), который за короткий промежуток времени набрал значительную популярность. Уже на начало 2021 г. просмотры новостного проекта вышли за 1 млн в сутки — и этот показатель стремительно растет.

В январе 2021 г. проект smi.today анонсировал выпуск своих мобильных приложений. Уже сейчас они доступны для бесплатного скачивания из официальных магазинов приложений App Store и Play Market.

Многих читателей интересует вопрос, как новостной агрегатор smi.today стал таким популярным? Ответ очевиден, если вы пользуетесь всеми дополнениями данного проекта. На проекте каждую минуту обновляется новостная лента из популярных и проверенных СМИ и новостных изданиях, а так же запущен раздел «Собственная лента», где можно выбрать только те источники новостей, которые вы бы хотели читать. Так же на проекте представлены виджеты курса валют, курса основных криптовалют и официальная статистика по пандемии коронавируса. Без регистрации на проекте вы можете выбрать интересующий раздел новостей — это может быть и СМИ РФ, Зарубежные СМИ, новости криптовалют, новости спорта, новости киберспорта, происшествия и другие новостные разделы.

Пользователям сервиса доступны новости ведущих федеральных и региональных изданий, таких как «Российская газета», VTimes, «Реальное время» и «ГлагоL».

Экономия времени — основное направление новостного агрегатора smi.today. Теперь нет необходимости тратить его на поиски свежих новостей, посещая многие новостные проекты: достаточно загрузить ленту и все последние новости будут перед вашими глазами. Кроме того, на всех страницах проекта отсутствует реклама, что дает сосредоточиться только на новостных событиях.

В мобильных приложениях smi.today реализован весь существующий функционал десктопной версии проекта, но преимуществом является увеличенная скорость работы и удобный мобильный дизайн. Теперь под рукой каждого пользователя действительно отличный новостной проект, который будет держать в курсе последних событий в России и других странах СНГ.

Убедитесь в этом сами, скачав новостной агрегатор в официальных магазинах: App Store | Play Market

Партнерский материал (18+)