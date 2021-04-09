Новые перестановки в мэрии. Экс-глава Ленинского района займется бизнесом

Дмитрий Ноженко, который до сегодняшнего дня возглавлял администрацию Ленинского района Екатеринбурга, займет новую должность в мэрии. Основная задача — взаимодействие с бизнесом.

Череда кадровых перестановок в администрации Екатеринбурга продолжается. Дмитрий Ноженко в своем аккаунте в Facebook сообщил, что с 12 апреля займет новый пост.

С понедельника приступаю к работе в качестве заместителя главы Екатеринбурга Алексея Валерьевича Орлова. Предстоит курировать вопросы экономического развития, инвестиций и взаимодействие с бизнес-сообществом, — написал чиновник и добавил: — Рад присоединиться к сложившейся команде, поделиться своим опытом и взяться за решение новых задач. Оказанное доверие глубоко ценю — и уверен, что вместе мы сможем сделать для города очень многое.

Своего преемника на посту главы администрации Ленинского района Ноженко не назвал, однако сообщил, что «в районе трудится огромное сообщество профессионалов высокого уровня».

Как сообщает ЕАН, кадровые перестановки в мэрии днем раньше анонсировал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Это связано в том числе с новой структурой администрации города, которую утвердили депутаты гордумы.

Теперь она соответствует областному законодательству и оптимизирована в соответствии с целями и задачами моей предвыборной программы. Конечно, будут кадровые перестановки. Кто и чем займется — такие решения будут приниматься позже, на основании компетенций кандидатов, — заявил Алексей Орлов на пресс-коференции 8 апреля.

Сегодня же стало известно о том, что Владимир Боликов, который занимал пост вице-мэра по товарной политике. написал заявление об отставке. Как сообщал DK.RU, по некоторым данным, он возглавит один из районов города.

Ранее мы также писали, что сразу в трех районах Екатеринбурга появились новые руководители. Так, в феврале 2021 г. свой пост покинул глава Чкаловского района Екатеринбурга Вячеслав Мишарин. По словам чиновника, он подал в отставку в связи с выходом на пенсию. Его обязаности возложили на Евгения Шипицына.

Перед этим был отстранен от должности глава Кировского района Александр Лошаков — в связи с заведеным на него уголовным делом.

В январе 2021 г. заявление об увольнении по собственному желанию написал Андрей Курочкин, руководивший администрацией Железнодорожного района более четырех лет. Официальную причину отставки Курочкина в мэрии не называют. По некоторым данным, чиновник мог написать заявление из-за недовольства вышестоящего руководства качеством уборки улиц.