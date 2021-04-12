Компания «ЧелИндЛизинг» открыла подразделение в Екатеринбурге
«ЧелИндЛизинг» является «дочкой» ПАО «ЧЕЛИНДБАНК». Руководство банка и приняло решение о региональном развитии. Местом для первого подразделения был выбран Екатеринбург.
ООО «ЧелИндЛизинг» работает уже более 17 лет и оказывает весь спектр услуг по лизингу автотранспорта, спецтехники, подвижного состава, оборудования и недвижимости. Клиенты компании — и начинающие предприниматели, и крупные производственные холдинги. Объединяет их одно: стремление к развитию, росту активов и увеличению прибыли. Для этого часто необходимы расширение автопарка, приобретение оборудования, спецтехники или недвижимости, и в этих вопросах услуги лизинговой компании остаются незаменимыми.
— Открытие офиса, по нашим подсчетам, увеличит продажи на 20%. Такой результат вполне реален, ведь мы внедряем новые продукты, развиваем партнерские отношения, работаем над развитием дистанционных каналов продаж, — рассказывает Ольга Майшева, руководитель филиала «ЧелИндЛизинга» в Екатеринбурге.
Почему клиенты выбирают «ЧелИндЛизинг»?
- Оперативность не только при принятии решения о заключении сделки, но и после, во время всего периода действия договора лизинга. Сейчас среди спецпредложений компании есть программа «Автолизинг», по которой для приобретения автотранспорта и спецтехники предоставляется финансирование до 10 млн. руб., и решение о финансировании принимается за 1 день;
- Индивидуальный подход к каждому клиенту, в том числе при формировании графика платежей, мы учитываем пожелания клиента и сезонность его бизнеса;
- Опыт в привлечения валютного финансирования и работы по импортным контрактам любой сложности;
- Скидки и льготы для клиентов от поставщиков автомобилей и оборудования;
- Возможность досрочного закрытия договора с пересчетом процентов.
- Оплата поставщику в день получения аванса от клиента.
Лизинг — это простой и доступный инструмент, специально созданный для приобретения основных средств Это легальная возможность снизить налогооблагаемую базу. Поэтому неудивительно, что с каждым годом все больше предприятий останавливают выбор на лизинге при приобретении различного имущества.
Добро пожаловать в наш уютный офис. Мы угостим Вас ароматным кофе и с удовольствием ответим на любой вопрос и предоставим необходимую информацию. Мы будем рады дальнейшему развитию и воплощению новых проектов, — резюмирует Ольга Майшева.