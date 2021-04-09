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«Будем оспаривать обыски». Сергей Колосовский прокомментировал действия ФСБ

Сергей Колосовский
Сергей Колосовский. Автор фото: Яромир Романов. Иллюстрация: Znak.com

Адвокат Сергей Колосовский, в чьем офисе вчера провели обыски, считает их незаконными и намерен обратиться с заявлением в суд. «Мы никак не связаны с обнальщиками», — заявил он.

#НАЛОГИ#СКАНДАЛ#НОВОСТИ

Сергей Колосовский, которому принадлежит юридическое бюро «Магнат», дал большое интервью изданию Znak.com по следам вчерашних событий. Напомним, 8 апреля около 8 часов утра в здание, где находится юридическое бюро, а также юридическая финансовая компания (ЮФК) «Магнат», нагрянули силовики. Как рассказывал DK.RU, сотрудники ФСБ в течение нескольких часов проводили обыски во всем здании, в том числе в юридической компании. По данным ведомства, следственные действия связаны с уголовным делом, возбужденным по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

Как рассказал Сергей Колосовский, при входе в здание сотрудники правоохранительных органов предъявили постановление суда о проведении обыска в ЮФК «Магнат». Эта компания занимается юридическим и консалтинговым сопровождением бизнеса, ее офисы расположены на четвертом этаже. Однако обыск вели во всем здании.

[Силовики] ходили по всем этажам. Каким-то образом на первом этаже отобрали телефон у секретаря — никто не понял, на каком основании. Кроме того, они проводили обыски на чердаке, где находится наш архив. Изъяли компьютеры и документацию, связанную с деятельностью адвокатской конторы. Изъяли 100% финансовой документации, касающейся адвокатов. В том числе в изъятых документах есть сведения о некоторых доверителях, что уже является незаконным, — прокомментировал ситуацию адвокат изданию Znak.com.

По словам юриста, бюро арендует площади у ЮФК «Магнат», а также связано с ней «другими отношениями, предусмотренными законодательством». Однако это не дает права на обыск в помещениях, который фактически занимает другая фирма. Колосовский подтвердил, что юридическое бюро намерено подать заявление в суд на незаконные действия.

Возможно, гипотетически те люди, которые раньше занимали часть здания, могли заниматься какой-то деятельностью, которая, может быть, представляет какой-то интерес. Но как в такой ситуации должны были действовать правоохранители? Они приходят обыскивать компанию. Им говорят, что здесь находится адвокатская контора. Значит, если вы хотите продолжать обыск, возьмите разрешение суда о проведении обыска именно в адвокатской конторе. Этого сделано не было. Мы запросим всю информацию по делу и будем оспаривать обыски через прокуратуру и в суде, — заявил Колосовский.

Кроме того, он сообщил, что адвокаты, входящие в юридическое бюро «Магнат», не имеют отношения к возбужденному уголовному делу.

Мне неизвестно о том, чтобы наши адвокаты фигурировали в деле. Мы не представляли интересы обнальщиков. Пока не существует ни одного приговора, в соответствии с которым кто-то из наших доверителей занимался обналом, — приводит слова юриста агентство.

Сергей Колосовский раньше работал в правоохранительных органах, адвокат получил широкую известность после ряда резонансных дел с участием силовиков и чиновников.

Напомним, в конце марта ФСБ задержала главу группировки, следившей за чиновниками и бизнесменами. В числе пострадавших — совладелец компании «Мотив» Виталий Кочетков, спикер гордумы Игорь Володин и еще несколько известных в Екатеринбурге людей. Вероятно, их хотели шантажировать, сообщал DK.RU.

Автор: Инна Вейн
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