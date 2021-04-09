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Бывший вице-мэр Екатеринбурга стал главой города

Бывший вице-мэр Екатеринбурга стал главой города
Автор фото: Павел Ворожцов. Иллюстрация: Областная газета

Александра Ковальчика утвердили на пост мэра Среднеуральска: 8 апреля депутаты думы этого города проголосовали за его кандидатуру на внеочередном собрании. С января 2021 г. Ковальчик был врио мэра.

#ВЛАСТИ#НАЗНАЧЕНИЯ#НОВОСТИ

Главу Среднеуральска выбирали на тайном голосовании, на заседании присутствовали все 11 депутатов гордумы.

За Александра Ковальчика отдали 10 голосов, ещё один депутат проголосовал за Якова Петрова, — сообщили в представительном органе и добавили, что торжественная церемонии вступления в должность главы назначена на 16 апреля.

Александр Ковальчик родился в 1975 г., в 1997 г. окончил Уральский государственный технический институт, а в 1999 г. — Уральскую государственную юридическую академию по специальности «юриспруденция». Является кандидатом экономических наук. С 2010 по 2018 гг. Ковальчик занимал пост гендиректора МУП «Водоканал» Екатеринбурга, с 2018 по 2019 гг. был министром экономики Свердловской области. В январе 2019 г. бывший мэр уральской столицы Александр Высокинский назначил Александра Ковальчика своим первым заместителем, в этой должности он проработал год.

Как рассказывал DK.RU, перестановки в администрации города-спутника начались вслед за кадровыми изменениями в мэрии Екатеринбурга. Экс-мэр Среднеуральска Андрей Зашляпин в начале 2021 г. ушел в отставку по собственному желанию. По его словам, уход никак не связан с рабочими вопросами. Однако вскоре после ухода Зашляпина сотрудники СУ СКР по Свердловской области и регионального управления ФСБ провели обыски в администрации Среднеуральска. В силовых структурах заявили, что следственные действия проходят в рамках уголовных дел по ст. 292 УК РФ (Служебный подлог) и по ст. 159 УК РФ (Мошенничество), незаконные действия относятся к периоду, когда главой города был Андрей Зашляпин. 

Отметим, интерес силовых структур к Зашляпину проявился в конце 2020 г.: прокуратура Свердловской области обнаружила конфликт интересов. До того, как стать главой Среднеуральска, Зашляпин занимался строительным бизнесом и, избираясь на пост мэра, передал свои доли в доверительное управление. Но, по сведениям прокуратуры, частью компаний продолжили распоряжаться его родственники. 

Также DK.RU рассказывал, что предшественник Зашляпина Владислав Козлов тоже подал в отставку по собственному желанию после затяжного кризиса власти в Среднеуральске. Работу города фактически парализовало противостояние мэра и городской думы. А предыдущего главу Среднеуральского городского округа Бориса Тарасова приговорили к 7,5 годам в исправительной колонии общего режима и штрафу в размере 60 млн руб. По версии следствия, он незаконно продал земельный участок под дачную застройку за 13,9 млн руб. При этом фактическая рыночная стоимость земли составляла свыше 75,5 млн руб.

Автор: Инна Вейн
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