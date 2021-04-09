ГК «Априори» вошла в первую тройку рейтинга оценочных компаний Урала и Западной Сибири

«Как активные члены СОСПП, мы постоянно включены в текущую экономическую повестку, знаем, чем живет бизнес и отстаиваем его интересы». Лидеры среди оценочных компаний макрорегиона.

Аналитический центр «Эксперт» подготовил ежегодный рейтинг оценочных компаний Урала и Западной Сибири. Из 23 компаний-участниц (в прошлом рейтинге — 21 компания) десять закончили год с положительной динамикой, у остальных доходы упали. Топ-5 лидеров: пермская компания «Р-Консалтинг» (11,6% совокупной выручки участников рейтинга), ассоциация «АЛКО» (11,2%), группа компаний «Априори» (10,2%), «Промпроект-Оценка» (7%), «Консалтинг Групп» (6%).

Наиболее востребованными в 2020 году стали услуги, связанные с оценкой активов для целей кредитования, страхования и аренды — 39,5%, хотя спрос на них сократился на 3,7%. На услуги, связанные с оценкой объектов для других целей, приходится 29,7% совокупной выручки участников рейтинга (рост — 3,6%). Услуги оценки для договоров купли-продажи принесли 20,4% выручки, динамика — плюс 12,2%. Выручка от оценки для внутренних целей организации и реструктуризации бизнеса — 4,1% от совокупной при росте на 7,1%. А вот доля выручки от оценки в целях банкротства и ликвидации составила 4,8%, сократившись на 25,9%. Замыкает список, как и прежде, приватизация: доля выручки 1,5% от совокупной, несмотря на увеличение объема в 2,6 раза.

В разрезе предмета оценки лидирующую позицию в структуре доходов участников рейтинга традиционно удерживает оценка недвижимого имущества (70,6% совокупной выручки). На долю оценки оборудования и транспортных средств приходится 11%, бизнеса и ценных бумаг — 8,6%.

Наиболее динамичным сегментом (плюс 73,9%) стала переоценка активов/основных фондов.

Высокий спрос на услуги оценки недвижимости обеспечило оспаривание кадастровой стоимости. В 2020 году компаниями, принявшими участие в рейтинге, было оказано оценочных услуг в этом сегменте в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Доля этой услуги в суммарной выручке от оценочных услуг выросла за год с 8,6% до 23%, в оценке недвижимости — с 12,3% до 32,4%. Количество подготовленных отчетов увеличилось на 4,9%, при этом средняя цена отчета выросла в 2,6 раза, так как при отсутствии цен на услуги в объекты оценки приходили трудоёмкие и большие объекты.

С конца марта 2020 года, когда был введен режим самоизоляции, деловая активность предприятий снизилась. Сфера оценки переживала непростое время: приостановили работу суды, банки притормозили процесс кредитования, из-за кризиса были заморожены многие инвестпроекты. Но уже к осени бизнес начал возвращаться к решению задач, где требуется оценка.

В течение лета и бизнес, и государственные учреждения приноравливались работать дистанционно и уже осенью многие компании перешли на электронный документооборот, что позволило вернуться практически к докризисному уровню взаимодействия. Встречи стали проходить в формате ВКС, госучреждения стали принимать документы с электронной подписью. Пандемия ускорила процесс применения цифровых технологий.

Рейтинг, составленный аналитическим центром «Эксперт», объективно показывает текущую ситуацию в огромном регионе Урала и Западной Сибири, и нам приятно, что наша компания который год удерживает в этом рейтинге лидирующие позиции. Это говорит о высоком уровне доверия наших партнеров. К тому же, как активные члены СОСПП, мы постоянно включены в текущую экономическую повестку, знаем, чем живет бизнес и отстаиваем его интересы», — прокомментировал член совета СОСПП, руководитель ГК «Априори» Сергей Козлов.

Участники исследования полагают, что оценка недвижимости останется ключевым направлением бизнеса 2021 г.

Рейтинг оценочных компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2020 года.