РФПИ просит Словакию вернуть вакцину, Козак — о «начале конца Украины». Главное 8 апреля

Дмитрий Козак заявил, что Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена. Ульяновский губернатор ушел в отставку. РФПИ отзывает вакцину от коронавируса из Словакии.

Россия может встать на защиту жителей Донбасса, если будет вынуждена, заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак на пресс-конференции.

Все зависит от того, какой масштаб будет пожара. Если там будет, как говорит наш президент, устроена Сребреница, видимо, вынуждены будем встать на защиту, — сказал Козак.

По его словам, в Донбассе «закаленные в боях вооруженные формирования», и такая необходимость пока не возникает. «Все зависит от другой стороны», — подчеркнул Козак. Он добавил, что начало военных действий в Донбассе «будет началом конца Украины: это самострел, выстрел себе не в ногу, а в висок».

Сегодня Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию на Донбассе и «выразили обеспокоенность ростом напряженности на юго-востоке Украины». Как говорится на сайте Кремля, Путин «обратил внимание на провокационные действия Киева, который в последнее время целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения».

Правительство Германии сообщило, что Путин и Меркель обсуждали «возросшее военное присутствие» России у границ Украины, и Меркель призвала отвести эти подкрепления от границы. Кроме того, они затронули ситуацию с Алексеем Навальным. Напомни, в конце марта он объявил голодовку в колонии из-за непредоставления ему медицинской помощи.

РФПИ попросил правительство Словакии вернуть партию вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил правительство Словакии вернуть партию вакцину от коронавируса, чтобы ее можно было использовать в других странах, пишет РБК со ссылкой на Twitter вакцины.

РФПИ потребовал от правительства Словакии отправить вакцину в сертифицированную лабораторию ЕС для тестирования, и 6 апреля 2021 года отправил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах, — говорится в сообщении.

Ульяновский губернатор ушел в отставку

Сергей Морозов, который с 2005 г. занимает пост губернатора Ульяновской области, заявил, что уходит в отставку и намерен баллотироваться в Госдуму, пишет РИА Новости.

Сергей Морозов является старейшим губернатором по времени пребывания на посту главы региона. Его полномочия на посту главы региона истекают в 2021 году. Накануне глава Республики Тува Шолбан Кара-оол ушел в отставку по собственному желанию.

Половина российских компаний готовы работать с удаленщиками

51% компаний имеют в штате удаленно работающих иногородних специалистов или твердо намерены ввести их в штат в ближайшей перспективе, говорится в опросе компании «Манго Телеком». Это позволяет предприятиям сократить расходы на фонд оплаты труда, так как в других регионах зарплаты специалистов могут быть ниже. В то же время для многих соискателей это шанс найти более высокооплачиваемую работу, не покидая места жительства. Чаще всего удаленку предлагают менеджерам по продажам (43%), специалистам по обслуживанию клиентов (24%), ИТ-специалистам (12%) и линейным менеджерам (7%).