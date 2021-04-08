Приватизировать не будут, но аудит проведут. Стала известна судьба МУП «Водоканал»

Разбираться с тем, что происходит в екатеринбургском «Водоканале», в частности, куда ушли деньги, выделенные на модернизацию водопровода, предстоит специалистам Внешэкономбанка.

Речи о приватизации МУП «Водоканал» и передаче его в концессию в Екатеринбурге пока не идет. Как сообщил сегодня на пресс-конференции глава города Алексей Орлов, сейчас готовится аудит предприятия.

Необходимо провести строгий аудит нашего стратегического предприятия. Вот этим мы будем заниматься точно. Мы будем привлекать Внешэкономбанк. Сегодня они уже обратились с таким предложением — инициативой по проведению аудита, — сказал Орлов.

Мэр пояснил, что аудит позволит определить не только финансово-экономические характеристики предприятия, но и понять, что происходит с качеством воды, куда ушли деньги, предназначенные на очистные сооружения и модернизацию водопровода.

Ранее DK.RU писал о том, что коммунальные сети Екатеринбурга могут не пережить задуманного властями комплексного развития территорий (КРТ). Независимый финансовый аналитик Виталий Калугин подчеркнул, что начинать работы нужно с полного перекладывания подземных коммуникаций: «Просто потому, что они крайне изношены и могут прорваться в любой момент во многих местах».

В конце марта сообщалось, что у «Водоканала» нет денег на обустройство сетей к Универсиаде, это около 383 млн руб. С большой долей вероятности затраты МУП на подготовку к мероприятию будут возмещены за счет города.