Бизнес уже понял, законы догоняют. Что такое новая этика для предпринимателей

Бизнесу все сложнее игнорировать принципы устойчивого развития. Нужна ли компаниям ESG (environmental, social, governance) ответственность и сколько времени осталось на переход к новым правилам?

Компании, которые уже в деле

Обзор Standard & Poor's Global Ratings 2021 года говорит, что российский бизнес, заинтересованный в устойчивом развитии, значительно опережают внутреннее регулирование в этой сфере. Это логично, ведь ожидания инвесторов, клиентов, сотрудников и потребителей в отношении ESG растут независимо от нормативно-правовой базы страны.

В феврале 2021 в глобальный ESG-рэнкинг вошли 80 российских компаний из 17 отраслей. Они уже пользуются преимуществом низких издержек, адекватных показателей выбросов, замедляющегося спроса на ископаемые виды топлива и слабого (по сравнению с конкурентами из других стран) ESG-давления.

Я думаю, не будет нравоучением сказать, что мы сегодня находимся в той точке, когда бизнесы или страны, не понявшие, не принявшие, не осознавшие, не интегрировавшие в свою стратегию устойчивое развитие, ESG, начинают движение как минимум к отставанию, как максимум — к краху. Для страны это путь в третий мир, для бизнеса —это путь к банкротству, — заявил Анатолий Чубайс, специальный представитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Но практика показывает, что даже ответственные компании с хорошей отчетностью, заверенной по международным стандартам, не всегда могут оперативно оценивать реальное положение дел в этой области. Обратив внимание на то, что российские партнеры инвестиционно-технологического холдинга Original Group уделяют ESG все больше внимания, компания начала разработку IT-инфраструктуры, которая позволяет отслеживать максимум ESG метрик в режиме реального времени.

Кому это нужно? Всем

Учитывать требования ESG важно не только тем компаниям, которые работают с поставками в Европу, где введено трансграничное углеродное регулирование. Решать эти возникшие совсем недавно вопросы нужно и бизнесу, рассчитывающему на сотрудничество с международными инвесторами, и тем компаниям, которые заинтересованы в поддержке от российских финансовых структур, ведь и они стали наращивать требования.

Российский союз промышленников и предпринимателей ежегодно анализирует компании по критериям ESG, на основании этих показателей Московская биржа рассчитывает фондовые индексы устойчивого развития «Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». У банков уже есть достаточный опыт для того, чтобы на основе многочисленных практик и отчетности создать такие регулирующие документы, как «зеленая таксономия» ВЭБ.РФ и единые стандарты. Инвестиционные подразделения РСХБ, ВТБ и Сбербанка уже создали свои ESG-ориентированные фонды, а Центробанк в июле 2020 выпустил свои Рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования.

К 2024 году инвесторы будут оценивать компании не только по финансовым показателям. Уже сегодня на развитых рынках работают биржевые фонды (ETF), инвестирующие только в те компании, работа которых положительно влияет на экологию и социальную среду.

Кто, что и как проверяет?

В России уже давно разрабатывают нормативно-правовую базу в сфере ESG. Сейчас речь идет о компромиссе между глобальными принципами экологической, социальной и управленческой ответственности и реалиями российской углеродоемкой экономики.

Максимально регулирование продвинулось в области экологии. Компании страны, которые хотят контролировать свой углеродный след, уже имеют возможности для добровольной инвентаризации и независимого заверения отчетности по выбросам парниковых газов. Это Методические указания и руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов организациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, утвержденные Министерством природных ресурсов РФ в приказах № 300 и 330.

Пока закон о нефинансовой отчетности находится в стадии разработки, экологические инициативы также могут опираться на национальные ГОСТ Р ИСО 14064, части 1 и З, ГОСТ Р 56267-2014 и международные стандарты ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 14067.

Абсолютный приоритет сейчас у гармонизации регулирования в сфере ESG российского, европейского и международного законодательства. Только при сопоставлении норм можно поддержать экспорт и обеспечить финансирование экологически ответственных компаний, не удваивая налоговое бремя и объем отчетности.

Интерес правительства к этой теме и подобные инициативы увиливают GR-функцию бизнеса, поэтому у компаний есть возможность заранее подготовится к требованиям и нормативам регуляторов, которые будут приняты уже в ближайшие годы.

Что можно контролировать с помощью разработки Original Group?

Платформа, над которой работает команда Original Group, помогает контролировать экологические показатели в нефтехимической отрасли на всех этапах производства и цепи поставок. Она создана на основе искусственного интеллекта и экспертного анализа и обеспечивает прозрачность и точность информации об углеродном следе для владельцев бизнеса, инвесторов и акционеров, представителей власти, партнеров и подрядчиков, а также сотрудников и потребителей.

То, что проект начали разрабатывать в первую очередь для нефтехимической отрасли, не случайно. Во-первых, эта отрасль в будущем не только способна обнулить собственный углеродный след, но и предоставить инструменты для снижения выбросов другим отраслям экономики. Во-вторых, наличие больших данных по этому сектору позволяет с легкостью сравнивать и устанавливать стандарты.

На данный момент платформа может работать со всеми популярными информационными системами, используемыми в нефтехимической отрасли. Это на 100% российская разработка, ее внедрение позволит сократить углеродный след еще и за счет локализации интеграционных процессов.

Для создания платформы использовались многочисленные проекты из портфолио Original Group, реализованные с 2006 по 2021 годы. Это и обучаемые нейросети, и традиционные PLM системы (Product Lifecycle Management) для управления жизненным циклом продукта, и Track & Trace, промышленные системы нового класса для решения прикладных задач государственного значения, к которым относятся не только вопросы маркировки и прослеживаемости, но и задача контроля экологических показателей.

Бизнес уже понял, что прозрачность в долгосрочной перспективе приносит не только конкурентные преимущества, но и прибыль. Прослеживание критичных показателей на всех этапах производства приводит к неминуемому росту компании, ее выходу на новый уровень цифровой и социальной зрелости.