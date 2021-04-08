Курс рубля снова слабеет. В каком случае ждать доллар по 80
«Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики». Обострение конфликта на Донбассе привело к ослаблению рубля при стабильной цене нефти.
Рост геополитической напряженности на российско-украинской границе привел к падению курса рубля до 77 руб. за доллар — уровню ноября 2020 г. 7 апреля в ходе торгов доллар в моменте поднимался выше 78 руб., евро — выше 92 руб. Рубль дешевеет с середины марта, после того как президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей, и потерял к доллару примерно 7% или почти 5 руб. На торгах 8 апреля российская валюта колеблется на уровне 76,82 руб. за доллар.
При этом стоимость нефти остается относительно стабильной, о новых санкциях накануне не сообщалось. Ослабление рубля происходит из-за многочисленных нарушений на линии соприкосновения Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики (при относительно стабильной цене нефти курс рубля ослаб вместе с ростом стоимости российских CDS, который является прокси для странового риска). По нашим расчетам, рубль продолжает оставаться примерно на 10 руб./$1 слабее фундаментального уровня, определяемого уровнем цен на нефть. Премия же за санкции формируется под влиянием усилившегося оттока капитала, и не в последнюю очередь, под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций на ОФЗ, — говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка.
Если ситуация с Украиной стабилизируется, рубль вернется к 73–75 за доллар, то есть санкционная премия, хотя полностью не исчезнет (США могут ввести санкции не только за Украину, но и, например, за русских хакеров, вмешательство в выборы), вместо 15% начнет составлять 10–12%. То есть рубль окрепнет, но в определенных границах — ждать, что в ближайшее время он опустится ниже 70 за доллар, я бы не стал, — говорит аналитик.