Курс рубля снова слабеет. В каком случае ждать доллар по 80

«Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики». Обострение конфликта на Донбассе привело к ослаблению рубля при стабильной цене нефти.

Рост геополитической напряженности на российско-украинской границе привел к падению курса рубля до 77 руб. за доллар — уровню ноября 2020 г. 7 апреля в ходе торгов доллар в моменте поднимался выше 78 руб., евро — выше 92 руб. Рубль дешевеет с середины марта, после того как президент США Джо Байден заявил, что считает Владимира Путина убийцей, и потерял к доллару примерно 7% или почти 5 руб. На торгах 8 апреля российская валюта колеблется на уровне 76,82 руб. за доллар.

При этом стоимость нефти остается относительно стабильной, о новых санкциях накануне не сообщалось. Ослабление рубля происходит из-за многочисленных нарушений на линии соприкосновения Украины и самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ситуация последних двух недель, по нашему мнению, является исключительно отражением геополитики (при относительно стабильной цене нефти курс рубля ослаб вместе с ростом стоимости российских CDS, который является прокси для странового риска). По нашим расчетам, рубль продолжает оставаться примерно на 10 руб./$1 слабее фундаментального уровня, определяемого уровнем цен на нефть. Премия же за санкции формируется под влиянием усилившегося оттока капитала, и не в последнюю очередь, под давлением распродаж нерезидентов, опасающихся введения санкций на ОФЗ, — говорится в обзоре аналитиков Райффайзенбанка.

Обострение на Донбассе заставляет инвесторов опасаться открытого военного конфликта, за которым последуют жесткие антироссийские санкции, согласен Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets. При открытых военных столкновениях доллар легко подорожает до 80 за рубль, считает он.

Если ситуация с Украиной стабилизируется, рубль вернется к 73–75 за доллар, то есть санкционная премия, хотя полностью не исчезнет (США могут ввести санкции не только за Украину, но и, например, за русских хакеров, вмешательство в выборы), вместо 15% начнет составлять 10–12%. То есть рубль окрепнет, но в определенных границах — ждать, что в ближайшее время он опустится ниже 70 за доллар, я бы не стал, — говорит аналитик.