Яндекс.Маркет начнет доставлять за 2 часа. Екатеринбуржцам предложили новый платный сервис

Экспресс-доставка максимально свежих продуктов стала доступна для жителей Екатеринбурга. Ассортимент товаров за год планируется увеличить в несколько раз.

Жители Екатеринбурга смогут купить на Яндекс.Маркете свежие продукты и другие товары, которые доставят всего за пару часов.

Яндекс.Маркет и Доставка Яндекс GO запустили в городе экспресс-доставку, для которой уже доступно более 12 000 наименований товаров, от продуктов до строительных инструментов. К концу года ассортимент планируется расширить в несколько раз.

Товары, доступные для быстрой доставки, отмечены бейджем «Доставим за 1-2 часа». Их можно быстро найти в общем каталоге, выбрав фильтр «Доставим сегодня» или раздел «Экспресс-доставка» на сайте или в мобильном приложении Яндекс.Маркета. Услуга быстрой доставки обойдется екатеринбуржцам в 99 руб., при заказе от 5000 руб. товары будут привозить бесплатно.

Обычная доставка Яндекса работает в нормальном режиме, товары привозят на следующий день после оформления, услуга бесплатна.

Для клиентов, которым важно получить максимально свежие продукты, маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказ партнеры Яндекс.Еды. На первом этапе проекта к маркетплейсу подключились гипермаркеты Metro Cash&Carry, покупателям предлагают почти 17 000 товаров.

Маркет постоянно расширяет ассортимент — сейчас у нас уже более 2 миллионов разновидностей товаров. Наша цель — сделать так, чтобы клиенты могли купить у нас все необходимое: от новинок электроники до сливочного масла, и получили заказ быстро. Благодаря экспресс-доставке можно больше не ждать, когда заказ доедет до сортировочного центра — если товар уже лежит в магазине рядом с интернет-покупателем, курьер Яндекс Go доставит его всего за пару часов. А с возможностью доставки свежих продуктов не придется тратить время на долгие очереди в гипермаркетах, достаточно заказать все необходимое в удобное время, — комментирует Татьяна Умряева, руководитель сервиса Яндекс.Маркет.

Услуги доставки продуктов, готовой еды и других товаров стали особенно популярны в последний год, после введения карантина из-за коронавируса. DK.RU писал о том, что количество заведений общепита с доставкой в Екатеринбурге за год выросло на 80%. Аналитики отмечают, что на январь 2021 г. в городе работало более 1 тыс. кафе и ресторанов, которые доставляют еду на дом. Это четвертый показатель в стране среди 15 российских городов-миллионников.

В феврале на рынок доставки Екатеринбурга зашел новый игрок, «Самокат.ру». «Самокат» обещал доставлять продукты за 15-30 минут. Такой скорости сервис хочет достигнуть за счет использования маленьких складов (dark stores), на которых нет продавцов и покупателей. Однако пока пользователи фейсбука отмечают, что в заявленное время доставка не укладывается.