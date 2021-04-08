Никаких рассрочек. Мэрия банкротит владельца БЦ «Аврора» из-за долга в 2 млн руб.

Бизнес-центр, расположенный на перекрестке Малышева-Шейнкмана, должен администрации города за аренду земли. Компания просила о выплате частями, но ей отказали и снова подали в суд.

Мэрия Екатеринбурга подала иск о банкротстве ООО «Бизнес-центр «Аврора». Компания владеет зданием с таким же названием, расположенным на перекрестке Малышева-Шейнкмана. На сайте Арбитражного суда сообщается, что заявление о признании ООО банкротом принято, первое заседание пройдет в мае.

Земельный комитет мэрии обратился в суд после того, как компания не исполнила судебные решения о взыскании платы за землю. Мэрия подавала иск о взыскании с «Авроры» 8,9 млн руб., суд удовлетворил его частично, в октябре прошлого года компанию обязали выплатить мэрии 2,12 млн руб. Решение вступило в силу в феврале 2021 г.

В компании рассказали, что просили о рассрочке долга, но администрация на этот вариант не согласилась.

Мы эту сумму закроем в ближайшее время. Когда у нас будет назначено судебное заседание, долг будет закрыт. Как такового банкротства быть не должно, — сообщили в компании 66.RU.

ООО «Аврора» банкротят не в первый раз. В 2017 г. иск подало ООО «Меркурий87», с которым у «Авроры» был имущественный спор, также истцами выступили девелопер Александр Матофаев, его «Алека Групп» и ООО «Монолит строй». Тогда суд признал заявление о банкротстве необоснованным.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбурге сразу два девелопера судятся с мэрией из-за участка в центре города. «Брусника» и «Энергия» спорят о праве застройки территории за Макаровским мостом, сообщал DK.RU.