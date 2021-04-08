Предприниматель судится с руководством крупного парка

Владелец аттракционов подал в суд на Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского в Екатеринбурге. Контракт закончился, и руководство парка добивается демонтажа.

В арбитражном суде идет разбирательство по делу о демонтаже аттракционов в ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге. Фирма «Медеу» потребовала запретить демонтаж аттракционов «Катапульта Big Shot», «Башня Tower» («Башня свободного падения») и «Торнадо», говорится в определении Арбитражного суда Свердловской области. Истец параллельно ходатайствовал о принятии обеспечительных мер, чтобы на время судебного спора ввести мораторий на разбор конструкций. Однако суд в удовлетворении такого ходатайства отказал, сообщает ЕАН.

В свою очередь руководство парка во встречном иске требует обязать фирму убрать свои аттракционы в течение месяца после того, как будет принято соответствующее решение суда, и оно вступит в силу. В случае, если владелец не демонтирует аттракционы, в парке просят предоставить эту возможность сделать это своими силами или с привлечением третьих лиц за счет владельца.

В пресс-службе ЦПКиО ЕАН пояснили, что размещение аттракционов «не соответствует мастер-плану развития парка», а договор с владельцем закончился в прошлом году.

Напомним, что изменения в парке начались с приходом нового директора. Ранее парк постоянно подвергался критике из-за инициатив бывшего директора Романа Шадрина, генерал-майора в отставке. Горожане собирали подписи под петицией с требованием снять Романа Шадрина с должности. В конце 2019 г. эту должность заняла Екатерина Кейльман. В недавнем интервью DK.RU она рассказывала, что «пришла в парк с большим искренним желанием изменить его к лучшему». Став директором, Екатерина Кейльман расторгла контракты с некоторыми владельцами кафе и аттракционов и начала формировать новый пул арендаторов, что сразу же вызвало недовольство предпринимателей, работавших в парке годами.

Буквально в первый день в должности директора я обнаружила, что у парка катастрофическая задолженность — более 10 млн руб., и нет денег на зарплаты сотрудникам. Потом мне на подпись принесли пачку счетов, выставленных агентам за месяц. 500 руб., 2 тыс. руб., 1 тыс. руб., 10 тыс. руб. — увидев эти цифры, я поняла: что-то глобально не так. В то же время начали поступать коммерческие предложения от компаний извне, готовых платить за ведение бизнеса в парке в десятки раз больше. Вывод напрашивался сам: надо менять пул партнеров или пересматривать договоры с существующими. Многие «старожилы» пошли на диалог: согласились на предложенные финансовые условия, на изменение эстетической подачи и пр. С другими агентами мы расстались, в том числе из-за нарушений техники безопасности, — рассказывала DK.RU Екатерина Кейльман.

По ее словам, за год с небольшим в парк удалось привлечь 188 млн руб. инвестиций.

Агенты вложились в покупку новых аттракционов, в строительство павильона проката для катка, в общепит. Большая часть денег поступила ближе к концу года — инвесторы убедились, что мы предлагаем четкие, прозрачные правила игры, что парк развивается, что здесь есть платежеспособный спрос. Думаю, в перспективе объем инвестиций в парк можно утроить, — говорила директор ЦПКиО.

Она также высказывала свою позицию по поводу того, что «за каждым позитивным изменением следовали жалобы».