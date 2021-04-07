«Я продал Apple Watch и отказался от трекеров». Как приложения вместо помощи сводят с ума

Записывать дела в блокнот? Неудобно, ведь для этого есть приложения. Наслаждаться прогулкой? Можно, но только когда приложение считает, сколько сделано шагов. А вы уверены, что гаджеты вам помогают?

Приложения сегодня отслеживают каждый наш шаг. Но есть ли в этом необходимость на самом деле? Истории людей, которые считают приложения своим вторым я, и тех, кто устал от всех нововведений, собрал ВВС. Главное — в переводе DK.RU.

Утром мы проверяем, достаточно ли крепко спали, смотря в гаджет. В течение дня нервно следим, нашагали ли те самые 10 000 шагов. Конечно, следим за экранным временем, некоторые даже называют это «ритуалом». Да, сегодня многие считают, что оптимизация времени при помощи технологий очень важна. Рынок же предоставляет море инструментов для этого.

В последние несколько лет произошел бум приложений, обещающих организовать наше время и помогать добиваться лучших результатов. Тайм-менеджмент используется не только на работе, но и в личной жизни, многие приложения кажутся незаменимыми.

Однако технологии для оптимизации времени могут начать его контролировать. И об этом стоит серьезно подумать. Несмотря на множество новых продуктов для повышения продуктивности, возможно, старые методы не так уж плохи.

Почему производительность резко выросла

Стремление следовать списку задач — явление не новое. Леонардо да Винчи писал списки дел еще в 1490 году, а Бенджамин Франклин, как известно, создал 13-недельный план самосовершенствования в начале 1700-х годов. Несколько десятилетий спустя издатели выпустили первые образцы ежедневников, поскольку люди в странах с развивающейся промышленностью заинтересовались тем, как заработать больше денег.

Но в нашей культуре одержимость личной продуктивностью появилась относительно недавно, когда произошла цифровизация общества и технологии для оптимизации времени стали обычным делом.

Кроме того, есть одна вещь, из-за которой так важна максимальная продуктивность: успех. Статусные люди — особенно представители компаний, разработавших эти инструменты — привлекали внимание своими личными продуктивными привычками. Из-за возрастающего поклонения образу жизни успешных людей индустрия цифровой продуктивности процветает как в офисах, так и в домашней обстановке, свободной от работы.

По оценкам, к 2022 году глобальные продажи носимых устройств, которые отслеживают повседневную активность и позволяют получать уведомления на ходу, достигнут $1 млрд. Нейробиолог Клэр Ву считает, что частично привлекательность таких приложений объясняется системой вознаграждений.

Когда вы отмечаете какой-нибудь элемент в своем списке дел или видите, как растет количество шагов или часов сна, это создает цикл обратной связи, в котором вы получаете немедленное вознаграждение, — говорит она. — Без этих инструментов цели кажутся далекими и неосязаемыми. Инструменты для повышения производительности и оптимизации помогают людям разбивать цели и включают в себя те же захватывающие и основанные на вознаграждении элементы, что есть в мобильных играх или социальных сетях.

«Общая тема во многих приложениях — отображение прогресса, например значки или конкретное число, — объясняет Ву. — Но они могут стать более важными, чем результат — допустим, человек выполняет тренировку, но не получает ожидаемого значка или баллов и считает, что все усилия были пустой тратой времени. Но на самом деле тренировка гораздо важнее, чем какие-то условные баллы».

Работать больше, а не с умом?

Также возникает вопрос, можно ли оценить реальное влияние этих приложений на результат.

Наша жизнь и работа все больше становятся цифровыми, — говорит профессор организационной психологии Лондонского университета Альмут Макдауэлл. — Но это сложный мир, и он перегружен информацией. Хорошие приложения при правильном использовании приносят пользу. Но все равно остается вопрос, действительно ли мы заинтересованы в повышении продуктивности или просто «делаем больше, чтобы казаться эффективными.

Данные говорят о том, что люди слишком перегружены разным программным обеспечением. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что за один рабочий день сотрудник операционной поддержки в среднем переключается между 35 различными приложениями более 1100 раз. Тем не менее, несмотря на обилие приложений и инструментов, производительность в большинстве промышленно развитых стран падает, а выгорание усиливается.

Ситуацию усугубил COVID-19, разрушивший рабочие модели и привычки — и для некоторых это стало возможностью изменить отношение к работе.

Я всегда работал в цифровой среде, где использование новейших инструментов было обычным делом, — говорит 39-летний консультант по рекламе и технологиям из Болтона Роб Уэзерхед. — Trello, Jira, смарт-часы, фитнес-трекеры, дневники питания. Я все перепробовал.

Но в прошлом году, будучи полностью ответственным за эффективность своей удаленной работы, Уэзерхед отказался от большинства технологий и «вернулся к старомодному списку задач», с использованием ручки и бумаги. «Я понял, что некоторые инструменты на самом деле не были продуктивными. Я разбивал цели на мелкие задачи, просто чтобы поставить больше галочек «сделано». Я продал Apple Watch и отказался от всех трекеров. Я знаю, когда провел день продуктивно или результативно, и мне не нужно, чтобы это подтверждали какие-то технологии».

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