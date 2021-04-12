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«Простые тарифы и индивидуальное обслуживание при соблюдении цифровых стандартов»

Елена Баранова
Елена Баранова. Иллюстрация: Пресс-служба Металлинвестбанка

Как и зачем делать новый онлайн-банк для малого бизнеса? Что дают дополнительные услуги и сервисы для предпринимателей?

#СПЕЦПРОЕКТЫ#БИЗНЕС

В 2020 г. ПАО АКБ «Металлинвестбанк», работающий в сегменте корпоративного кредитования, открыл онлайн-банк для малого бизнеса — «METIB Business Online», в котором реализованы многие полезные фишки для предпринимателей. Кому и чем может быть полезен новый цифровой банк и чем он отличается от конкурентов — рассказывает Елена Баранова, директор департамента цифрового бизнеса Металлинвестбанка.

В России уже довольно много продвинутых онлайн-банков для предпринимателей. Что представляет собой METIB? 

— Наш сегмент — прежде всего малый и средний бизнес. И для него у нас представлена стандартная линейка всех банковских продуктов: расчетно-кассовое обслуживания, сервис проверки контрагентов «Светофор», выдача гарантий, факторинг, можно подключить торговый и интернет эквайринг, лизинг оборудования и автолизинг, скоро запустим кредитный конвейер для сегмента малого бизнеса. Это уже стандартный набор услуг, банки друг с другом серьезно конкурируют, и дальше борьба происходит с точки зрения качества сервиса, качества самой услуги, подхода к клиенту. 

 

«Простые тарифы и индивидуальное обслуживание при соблюдении цифровых стандартов» 1

Для работы со счетом есть интернет-банк и мобильное приложение, созданное с нуля на основании наших наработок. Наша команда уже запускала онлайн-банк и поэтому учитывала опыт первых ошибок. Сейчас приложение «METIB Busines online» — одно из лучших, клиенты его хвалят, мы добились того результата, который хотели получить. Мы изменили веб-кабинет банка, добавили функции поддержки клиентов в чате — теперь они могут задавать вопросы и получать консультации сотрудников. В сервисе есть также продукты наших партнеров, в том числе облачная бухгалтерия и сервис «Финансовый директор».

Зайти на «поляну» онлайн-банков уже не так просто. 

— На «поляну» зайти несложно — достаточно сделать хорошее мобильное приложение, удобный веб-кабинет и поставить на полку стандартные продукты. Но если есть амбиции что-то из себя представлять на этой «поляне», нужно делать нечто новое — у нас это сервис «Финансовый директор».

Он поможет выстроить эффективную управленческую отчетность, без которой крайне сложно вывести бизнес на новый уровень.

«Финансовый директор» обладает целым рядом полезных функций: он помогает в бюджетировании, в контроле воронки продаж, прогнозирует финансовые потоки, предупреждает о кассовых разрывах, помогает найти новые точки роста бизнеса — например, возможно, в бизнесе происходит затоваривание и нужно освободить склад, распродав какой-то из товаров. Владельцу бизнеса сервис поможет оценить и стоимость самой компании — бухгалтер может дать только балансы. 

Мне очень нравится сервис и то, с какой любовью, какие компетенции и опыт вложены в его создание.

«Простые тарифы и индивидуальное обслуживание при соблюдении цифровых стандартов» 2

Как устроен сервис, он анализирует многочисленные данные?

— Да, сервис получает данные из учетной системы. Первоначально настроить передачу данных из бухгалтерской системы помогает консультант, который подключил уже не одного клиента, а затем система работает автоматически. Произведя первоначальные настройки предприниматель может формировать огромное количество полезных отчетов в онлайн-режиме, которые помогут ему увидеть места, где он может улучшить свой бизнес. Повысить конверсию продаж, оптимизировать расходы, составить годовой бюджет и план компании и наблюдать, как они исполняются. Для того чтобы построить такую систему отчетности самостоятельно, без помощи сервиса, потребуется большой объем ручной работы в Excel по переносу данных и расчетам. 

Ценность «Финансового директора» в том, что клиент без дополнительных трудозатрат может получить такую же отчетность, какую ему бы подготовил квалифицированный наемный финансовый директор. 

Какие есть возможности для финансирования бизнеса в сервисе METIB?

— С точки зрения финансирования бизнеса сейчас популярны банковские гарантии и кредитование. Стандартное кредитование в банке работает уже давно, а скоро мы запустим кредитный конвейер с быстрой выдачей сумм до 3 млн руб. Быстрый скоринг позволит в течение дня получить решение, выдаст ли банк кредит. При этом ставки не будут выше, чем при кредитовании в традиционном банке.

Каковы запросы и потребности клиентов в части банковских и небанковских финансовых сервисов?

— Мы сразу развернули централизованную функцию поддержки клиентов и мониторим все предложения, которые получаем от клиентов как при открытии счета, когда наш менеджер встречается с ними на выезде и подписывает документ, так и в процессе работы с банком. Как правило, все вопросы и пожелания касаются нюансов использования тех или иных продуктов. 

Сейчас мы смотрим, как перестроить службу поддержки клиентов, чтобы дать им более индивидуальный подход, чтобы клиента сопровождал определенный менеджер, и он не разговаривал каждый раз с новым человеком, чтобы у него не было ощущения, что про него никто ничего не знает. В условиях серьезной конкуренции индивидуальный подход очень важен.

Любой интернет-банк как витрина магазина: на полке — иконки всех продуктов и услуг, сервисов. Клиенты иногда не понимают, что им выбрать.

Поэтому мы стараемся не загромождать наш сервис, чтобы на полке было только то, что нужно бизнесу, и ничего лишнего. 

В чем отличие METIB от более крупных банков?

— Более крупные банки иногда предлагают почти «нулевое» обслуживание. Но если вы откроете сборник тарифов некоторых банков, то на первой странице будут бесплатные предложения, а потом — столько платных дополнительных опций, что, посчитав на круг, окажется, что сервис не такой уж и бесплатный. У METIB платные тарифы, и обслуживание мы предлагаем бесплатно во время акций или дарим месяц сервиса в подарок, если клиент привел партнера на обслуживание. У нас все проще, прозрачнее, меньше платных дополнительных функций и более простые тарифы.

Мобильное приложение METIB по функционалу такое же, как веб-версия, или компьютер иногда все же нужен?

— Компьютер понадобится при кредитовании либо если клиент пользуется услугой валютного контроля и получает оплату от нерезидентов. До конца года мы добавим в онлайн-банк функцию открытия депозитов, проведение конверсионных операций — это удобный сервис по быстрой покупке валюты для тех клиентов, которые ведут внешнеэкономическую деятельность.

Какие небанковские сервисы сейчас наиболее востребованы среди клиентов, а какие пока еще не распробованы? Можно ли понять, какие будут актуальнее всего в скором будущем?

— В этом году мы хотим вывести в дистанционные каналы все традиционные банковские продукты, за которыми нужно ходить в офис. Из дополнительных небанковских сервисов планируем предлагать клиентам различные скидки и акции от партнеров, дополнительные привилегии, востребованные малым бизнесом: рекрутинг, организацию телефонии, создание интернет-сайтов, ваучеры на контекстную рекламу.

Думаем также на тему внедрения эквайринга по QR-кодам: пока этот рынок только формируется. Если мы поймем, что на сервис есть спрос, то тоже будем его подключать. А из традиционных банковских сервисов практически все продукты можно будет подключать дистанционно. Так что все, что связано с финансами, у нас уже есть.

Автор: Мария Смирнова
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