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Единый заказчик впервые примет участие в Форуме строителей в Екатеринбурге

Единый заказчик впервые примет участие в Форуме строителей в Екатеринбурге
Иллюстрация: СРО «Уральское объединение строителей»

«Мы не хотим просто «говорить и обсуждать». Надеемся, что мнения строителей будут учтены для предложений по поправкам в федеральное законодательство». Что будет на World Build/State Contract.

Представители Публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» впервые примут участие в международном некоммерческом форуме World BUILD/STATE contract в режиме видеоконференцсвязи, который пройдет 20-21 апреля в Екатеринбурге.

Организатором мероприятия выступает СРО «Уральское объединение строителей». Регистрация для строителей открыта на сайте стройзакупки.рф. Помимо очного участия предусмотрена возможность онлайн-подключения к дискуссии. Строители обменяются опытом и познакомятся с представителями государственных заказчиков и крупнейших корпораций.

20 апреля на дискуссионной площадке речь пойдет о проблемах и решениях по строительству дорог, муниципальных, государственных объектов, о ценообразовании в строительстве и о недоработках в законодательстве о закупках, обязательности BIM для госзаказа, о ввозе рабочих из других стран, о рейтинге подрядчиков в конкурсах. Безусловно, строители смогут поднять любую другую проблему по строительным закупкам. В разговоре также примут участие Минфин России, Минстрой России, ФАС России, — заявил Сергей Ренжин, генеральный директор СРО «Уральское объединение строителей», объединяющей 1900 строительных компаний.

Ключевой темой второго дня форума, 21 апреля станет обсуждение вопроса, как привести требования к подрядчикам в странах Евразийского союза к единому стандарту, чтобы российские строители могли работать в других странах без административных барьеров. Международную делегацию возглавит представитель Евразийской экономической комиссии.

Напомним, форум World Build/State Contract призван выявить наиболее системные проблемы в сфере закупок в строительстве. Строители смогут задать частные спорные вопросы по судебной практике в контрактах и узнать о финансовой поддержке участников закупок.

Форум вырос на основе нашей деятельности — несколько лет вносим инициативы по совершенствованию федерального законодательства о закупках в строительстве. Мы не хотим просто «говорить и обсуждать». Надеемся, что мнения строителей будут учтены представителями власти для предложений по поправкам в федеральное законодательство, — сказал Сергей Ренжин.

Форум проходит при поддержке Национального объединения строителей, электронной площадки РТС-тендер, страхового дома «ВСК».

Программа и регистрация для участия лично или онлайн в форуме World Build/State Contract — стройзакупки.рф.

Для справки

 
Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» создана в целях осуществления функций государственного заказчика и застройщика при обеспечении строительства объектов капитального строительства, которые находятся или будут находиться в государственной собственности РФ. Как ранее сообщала пресс-служба организации, «Единый заказчик» будет работать со 121 объектом капитального строительства 1 800 тыс. кв. м в сферах образования, культуры, спорта и здравоохранения, финансирование которых ведется за счет федерального бюджета.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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