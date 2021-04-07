К программе развития ЦПКиО возникли вопросы у мэрии и депутатов. Но обсуждение отменили

Гордума перенесла рассмотрение программы развития ЦПКиО. Депутаты планировали обсуждать «неудобные для менеджмента парка темы». Одна из них в повестке еще не звучала. В ЦПКиО угрозы в этом не увидели.

В четверг, 8 апреля, на комиссии Екатеринбургской городской думы по городскому хозяйству должна была рассматриваться программа развития Центрального парка культуры и отдыха им. Маяковского (ЦПКиО). Однако накануне презентацию отложили.

Вопрос сняли с повестки по инициативе и.о. главы города Игоря Сутягина «в связи с необходимостью дополнительной проработки», сообщает «Ура.ру» со ссылкой на председателя комиссии Александра Колесникова. Он добавил также, что Сутягин, в свою очередь, опирался на просьбу вице-мэра по социальной политике Екатерины Сибирцевой:

Они должны были проработать [программу] со службами товарища Сибирцевой, но в связи с больничными вопрос не готов.

Депутаты планировали поднять для обсуждения «неудобные для менеджмента парка темы», поделились с DK.RU несколько не связанных друг с другом источников в администрации и Гордуме. Среди таких тем — ситуация вокруг установки нового колеса обозрения и заявления по подозрению в коррупции, поданные группой граждан в конце 2020 г.

Кроме того, готовились вопросы, которые ранее в повестке не звучали. Например, о правомочности передачи муниципальной земли в управление частным структурам без соблюдения соответствующих процедур, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

Речь может идти о фактически приватизации земли на территории парка через ее ввод в коммерческий оборот. Однако эта земля принадлежит не парку, она является муниципальной собственностью. И вся долгосрочная аренда под стационарные объекты, которые там ставит бизнес, должна проходить через соответствующие конкурсные процедуры муниципалитета, — поделился с DK.RU своими размышлениями высокопоставленный представитель администрации города, пожелавший остаться неназванным. — Конкурс по колесу обозрения предполагает предоставление победителю участка вокруг аттракциона в долгосрочное пользование — под создание кафе и центра развлечений. То есть создание объектов капитального строительства. Но ни администрация города, ни городская дума не инициировали конкурс на этот земельный участок.

Источник в гордуме, в свою очередь, подтвердил намерение депутатов разобраться в этом вопросе.

Сейчас мы находимся в ситуации, когда руководство парка намерено предоставить или уже предоставило этот участок предпринимателю, победившему в конкурсе на установку колеса обозрения. Однако дума не рассматривала и не принимала решения по вопросу вовлечения в коммерческий оборот этого земельного участка и, тем более, в предоставления его частному лицу, — сказал собеседник.

Сама ситуация требует детального изучения, добавил он:

Предприниматель, создавая на муниципальной земле капитальное сооружение, фактически получает на длительный срок земельный участок под этим объектом. С правовой точки зрения ситуация, в которую администрация парка поставит и себя, и предпринимателя, представляется по меньшей мере спорной и требует детального изучения. Ответы на этот и другие вопросы, касающиеся развития ЦПКиО, нам и хотелось получить от его руководителей.

В пресс-службе ЦПКиО сообщили DK.RU, что представители парка «не инициировали рассмотрение этого вопроса, снятие его с повестки и не должны были ничего докладывать на заседании».

Что же касается программы развития парка, добавили в пресс-службе, то существует два параллельных процесса — реновация парка (долгосрочный масштабный проект) и текущая операционная деятельность. По каждому из них проводятся консультации и согласования с депутатами:

О концепции реновации голландского бюро Svesmi, о мастер-плане развития мы рассказывали депутатам, в том числе на выездном заседании думы в прошлом году. Но так как неизвестны источники и условия финансирования этого проекта — работа поставлена на паузу. Поэтому пока нет проекта и тайминга реализации реновации. Обсуждение трижды откладывалось.

По части операционной деятельности — на согласительной комиссии ЦПКиО сделал запрос на субсидирование проекта реновации в размере 120 млн руб.:

Сумма не была одобрена, но был предложен бюджет 47 млн руб. Парк представил варианты освоения этих денег: проектирование реконструкции летнего Театра Эстрады, новые цветники, новая детская площадка, новые туалеты. В итоге было выбрано два пункта — установка новых туалетов (не 15, как написали некоторые СМИ! — было предложено 15 вариантов размещения на выбор) и проектирование реконструкции Театра эстрады. Точной сметы в рамках этой суммы еще нет, все в процессе.

Представитель парка добавил, что руководству не было известно, какие вопросы готовились к обсуждению гордумой. А вопрос о передаче муниципальной земли на территории ЦПКиО в управление частным структурам ранее не ставился:

Сама формулировка некорректная. Парк не передает в управление муниципальную землю, не заключает договоры аренды земельных участков. В ряде случаев для оказания услуг и ведения коммерческой деятельности в парке необходимо размещение и использование оборудования, принадлежащего предпринимателю (например, аттракционов) или учреждению. Для этого заключается договор в соответствии с положениями ГК РФ и иными нормативными актами: парк получает коммерческие предложения, рассматривает их на внутренней комиссии, проводит переговоры, после этого заключает договор.

Собеседник DK.RU отметил, что на территории парка за последнее время не возводились новые объекты капстроительства. Создание новых также не планируется:

Не будет объектов капитального строительства и на территории вокруг колеса. Там разместится зона отдыха с детскими площадками.

«Возможно, есть желающие дискредитировать менеджмент парка и действующих сотрудников администрации города», — подчеркнули в пресс-службе.

Новая дата рассмотрения программы развития ЦПКиО еще не определена. В пресс-службе Гордумы на запрос DK.RU не ответили.

Ранее DK.RU подробно рассказывал о конфликте вокруг ЦПКиО. Руководители парка — директор Екатерина Кейльман и коммерческий директор Павел Зубакин в эксклюзивном интервью DK.RU ответили на все ранее звучавшие в СМИ претензии и рассказали о планах по развитию парка.