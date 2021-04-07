Вторичка растет даже в небольших городах. Как выросли цены на квартиры с начала 2021

В России уже не первый раз говорят о заметном росте цен на рынке вторичного жилья. За первый квартал года рост достиг 10,17%. Список городов, где стоимость квартир растет день ото дня.

В России растут цены на недвижимость, в том числе на рынке вторичного жилья. По итогам первого квартала 2021 года лидерами по росту цен на вторичное жилье стали Калининград, Нижний Новгород и Улан-Удэ. Москва оказалась на 24-м месте в рейтинге роста цен, пишет РБК.

Консалтинговая группа SRG с 2012 года анализирует данные о жилье на основе Big Data. Для рейтинга используются очищенные данные по предложениям и цене 1 кв. м. на основных площадках страны и в региональных базах недвижимости (более 100 источников). Сомнительные объекты исключаются из выборки специальным алгоритмом.

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На этот раз лидером рейтинга стал Калининград, там квадратный метр подорожал в среднем на 10,17%, достигнув 67 749 руб. На втором месте оказался Нижний Новгород, цены в городе выросли на 8,6% (74 173 руб.). Затем следуют Улан-Удэ, где рост достиг 8,49% (56 140 руб.) и Сочи, там вторичка выросла в цене на 8% (129 416 руб.). Замыкает пятерку лидеров подмосковная Балашиха, где стоимость 1 кв. м за первый квартал выросла на 7,68% и составила 114 590 руб.

Далее в рейтинге Иркутск, Санкт-Петербург, Омск, Казань, Хабаровск, Тула, Курск, Воронеж, Новокузнецк, Красноярск.

Москва в списке на 24-м месте, в столице средняя цена «квадрата» на вторичном рынке составляет 243 тыс. руб., что на 4,8% больше предыдущего квартала.

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