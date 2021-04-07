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Ювелирный дом CHAMOVSKIKH получил награду на выставке «JUNWEX-2021»

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH получил награду на выставке «JUNWEX-2021»
Иллюстрация: CHAMOVSKIKH

CHAMOVSKIKH подтвердил многолетнее лидерство на ювелирном рынке в премиум-сегменте. Профессиональное жюри присудило ювелирному дому первое место в престижной номинации «Лучшее украшение сезона».

Награду получили сразу две парюры CHAMOVSKIKH: «Великая держава» и «Вечерний Сингапур». Экспертное жюри отметило потрясающую  красоту инвестиционных камней, эффектные механизмы трансформации украшений и виртуозный уровень исполнения драгоценностей.

В жюри входят первоклассные эксперты, искусствоведы крупнейших музеев России — Эрмитажа, Русского и Этнографического музея, а также Музеев Московского Кремля. И потому они оценивают изделия не просто как украшения, а как произведения ювелирного искусства, — отметил владелец ювелирного дома Александр Чамовских. — Победа в таком конкурсе особенно значима для нас, поскольку это мероприятие — одно из ключевых для международного и российского рынка ювелирных украшений.

Ювелирный дом CHAMOVSKIKH получил награду на выставке «JUNWEX-2021» 1

Справка

 
История ювелирного дома CHAMOVSKIKH Jewellery House началась 25 лет назад, когда их основатель Александр Чамовских начал продавать импортные и отечественные украшения массовому покупателю. За это время предприниматель построил ювелирный холдинг, где создают эксклюзивные украшения, одни из лучших в мире. Шедевры от дома CHAMOVSKIKH регулярно побеждают на специализированных выставках и занимают призовые места на международных конкурсах. Компания выпускает линейки украшений CHAMOVSKIKH Royal Jewellery и CHAMOVSKIKH Magnifique. Для работы используются природные драгоценные камни и самоцветы инвестиционного и коллекционного качества. Штат дизайнеров и ювелиров компании создают модели украшений как вручную, так и на новейшем высокотехнологичном 3D-оборудовании. Компания дает бессрочную гарантию и сервисное обслуживание на свои драгоценности. Украшения CHAMOVSKIKH Royal Jewellery выполнены в единственном экземпляре, подчеркнуть индивидуальность изделий также можно гравировкой с памятной датой, значимой фразой, фамильным гербом, фото.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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