Ювелирный дом CHAMOVSKIKH получил награду на выставке «JUNWEX-2021»
CHAMOVSKIKH подтвердил многолетнее лидерство на ювелирном рынке в премиум-сегменте. Профессиональное жюри присудило ювелирному дому первое место в престижной номинации «Лучшее украшение сезона».
Награду получили сразу две парюры CHAMOVSKIKH: «Великая держава» и «Вечерний Сингапур». Экспертное жюри отметило потрясающую красоту инвестиционных камней, эффектные механизмы трансформации украшений и виртуозный уровень исполнения драгоценностей.
В жюри входят первоклассные эксперты, искусствоведы крупнейших музеев России — Эрмитажа, Русского и Этнографического музея, а также Музеев Московского Кремля. И потому они оценивают изделия не просто как украшения, а как произведения ювелирного искусства, — отметил владелец ювелирного дома Александр Чамовских. — Победа в таком конкурсе особенно значима для нас, поскольку это мероприятие — одно из ключевых для международного и российского рынка ювелирных украшений.
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