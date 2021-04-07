Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.04
76,38
90,18
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В тихом центре Екатеринбурга появится новый клубный дом

В тихом центре Екатеринбурга появится новый клубный дом
Иллюстрация: Сбер

Сбер профинансировал строительство нового жилого дома класса «Комфорт плюс» в Ленинском районе Екатеринбурга. Клубный дом возводят группа компаний «СКОН» в партнерстве с ГК FORTIS Development.

Застройщик получил в Сбербанке 785 млн рублей на строительство клубного дома «СУРИКОВ» в квартале улиц 8 Марта-Щорса-Сурикова-Фрунзе. Общая площадь застройки превысит 17 тыс. м2.

Работы по строительству дома начались еще в декабре прошлого года. Срок сдачи проекта — 3 квартал 2022 года.

Это первая сделка Сбера и группы компаний «СКОН» по проектному финансированию. Благодаря комплексной программе взаимодействия с застройщиком, мы готовы предложить своим заемщикам сниженные ставки на ипотеку при покупке квартиры в клубном доме «СУРИКОВ», — рассказывает Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

В ГК «СКОН» новый проект называют «островком спокойствия посреди бурного центра».

Место подобрано так, чтобы вокруг царили тишина и спокойствие, но все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе оставалось в шаговой доступности. Для жильцов предусмотрены подземный паркинг с лифтом, приватный двор, дизайнерские холлы с вестибюлем и просторными велосипедными, сквозные подъезды, келлеры для сезонных вещей. Главная архитектурная особенность проекта — небольшие балкончики, которые спроектированы в квартирах наряду с застекленными лоджиями, — говорит Фëдор Дудкин, директор ООО «Специализированный застройщик СКОН-СТРОЙ».

Справка

 
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

24 сентября 2020 года Сбербанк провел ребрендинг и предлагает частным и корпоративным клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт экосистемы Сбер — www.sber.ru.
 

 

Автор: Гринина Ирина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Ставки по вкладам вырастут — смогут ли банки удержать вкладчиков?Ставки по вкладам вырастут — смогут ли банки удержать вкладчиков?
  • Кризис 2020: бедные чувствуют себя неплохо, средний класс умирает и ищет вторую работуКризис 2020: бедные чувствуют себя неплохо, средний класс умирает и ищет вторую работу
  • Налоговики устроили массовые выездные проверки состоятельных россиян. К чему готовиться?Налоговики устроили массовые выездные проверки состоятельных россиян. К чему готовиться?
  • Компания, связанная с родственником Дерипаски, купила крупнейшего производителя цементаКомпания, связанная с родственником Дерипаски, купила крупнейшего производителя цемента
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.