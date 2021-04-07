В тихом центре Екатеринбурга появится новый клубный дом

Сбер профинансировал строительство нового жилого дома класса «Комфорт плюс» в Ленинском районе Екатеринбурга. Клубный дом возводят группа компаний «СКОН» в партнерстве с ГК FORTIS Development.

Застройщик получил в Сбербанке 785 млн рублей на строительство клубного дома «СУРИКОВ» в квартале улиц 8 Марта-Щорса-Сурикова-Фрунзе. Общая площадь застройки превысит 17 тыс. м2.

Работы по строительству дома начались еще в декабре прошлого года. Срок сдачи проекта — 3 квартал 2022 года.

Это первая сделка Сбера и группы компаний «СКОН» по проектному финансированию. Благодаря комплексной программе взаимодействия с застройщиком, мы готовы предложить своим заемщикам сниженные ставки на ипотеку при покупке квартиры в клубном доме «СУРИКОВ», — рассказывает Владислав Шиленко, управляющий Свердловским отделением Сбербанка.

В ГК «СКОН» новый проект называют «островком спокойствия посреди бурного центра».

Место подобрано так, чтобы вокруг царили тишина и спокойствие, но все необходимое для комфортной жизни в мегаполисе оставалось в шаговой доступности. Для жильцов предусмотрены подземный паркинг с лифтом, приватный двор, дизайнерские холлы с вестибюлем и просторными велосипедными, сквозные подъезды, келлеры для сезонных вещей. Главная архитектурная особенность проекта — небольшие балкончики, которые спроектированы в квартирах наряду с застекленными лоджиями, — говорит Фëдор Дудкин, директор ООО «Специализированный застройщик СКОН-СТРОЙ».