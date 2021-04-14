«Заказчик будет спрашивать с меня, поэтому я болею за качество нашей работы»

В 2012 году на строительном рынке Екатеринбурга появилось новое имя. «Смарт Групп» выросла из небольшого подрядчика, прокладывающего инженерные сети, до крупной компании со штатом порядка 100 человек.

В России не так много компаний, которые имеют необходимые опыт и оборудование для работы с трубами большого диаметра до 1200 мм. Прокладывать инженерные сети с их помощью — трудоемкая задача: необходимо правильно состыковать фрагменты таких труб (с точностью до миллиметра), зачистить и правильно сварить. Только на один шов необходимо 3-4 часа и восемь человеческих рук.

Компания «Смарт Групп» из Екатеринбурга — одна из немногих в стране, кто строит газопроводы и водопроводы при помощи полиэтиленовых труб большого диаметра. Подробнее о своих проектах и том, как правильно строить инженерные сети, рассказал Александр Шарунов, генеральный директор «Смарт Групп».

«Смарт Групп» работает на строительном рынке Екатеринбурга с 2012 года. Как и с чего начиналась ваша деятельность?

— С 2012 г. мы работали в качестве подрядчиков на стройках Екатеринбурга и области, занимались сварочными работами, строительством небольших отрезков сетей и монтажом отдельных узлов. C того времени мы сильно выросли. Во-первых, штат увеличился с пяти человек до ста. Во-вторых, подход к работе стал более комплексным. Среди завершенных объектов становится все меньше разовых, небольших проектов (сварочные работы, монтаж отдельных узлов) и больше комплексных задач по обеспечению объектов инженерными сетями под ключ.

На официальном сайте вашей компании сказано, что в работе вы используете «инновационные оборудование и материалы». Какие конкретно?

— Начать нужно с того, что мы создали проектный отдел, который и помогает комплексно подходить к строительству инженерных сетей и сооружений. Проектный отдел мониторит рынок, следит, как и какие материалы и оборудование используются в мире и предлагает взять ту или иную идею в работу. Так, к примеру, по нашему проекту в Свердловской области произвели первую бестраншейную реновацию газопровода. Эта технология позволяет не перекрывать улицы и не портить благоустройство при замене труб.

С новыми технологиями разобрались. А как насчет материалов?

— Мы нацелены на то, чтобы инженерные сети на наших проектах работали как можно дольше, и нам нравится, когда заказчик мыслит в том же направлении. Современные материалы, из которых изготавливаются трубы, способны кратно увеличить жизненный цикл инженерных сетей. Для примера: срок службы чугунной трубы составляет 25 лет, а труба из полиэтилена прослужит более 50. При этом она не подвержена коррозии. Поэтому мы всегда рассказываем заказчику о преимуществах новых материалов при проектировании инженерных сетей.

Расскажите про первый крупный заказ, который вы получили уже как самостоятельная компания?

— Первый знаковый объект — это строительство газопровода высокого давления из полиэтиленовой трубы для одного из коттеджных поселков Сысертского района в 2015 г. Мы проложили трассу газопровода длиной 13,5 км в лесополосе. Проект был очень сложный: надо было учитывать множество факторов: близость рек, особенности почвы и т.д.

От первого крупного заказа — к самому необычному. Какой проект показался вам наиболее тяжелым в плане реализации?

— Однажды под Новый год на водопроводе в Тобольске случилась авария. Лопнула труба диаметром 1000 мм. Наша бригада прибыла на объект, когда на градуснике было минус 30. А чтобы устранить аварию, необходимо сначала подготовить трубу к сварочным работам. Сами понимаете, при таких погодных условиях это проблематично. Мы ставили специальные палатки, выстраивали температурный режим, необходимый для проведения работ, и все это в лютые холода. Вообще, подобные заказы приходят к нам со всей России, мы не ограничиваемся только Екатеринбургом и областью. Например, сейчас ведем переговоры о строительстве очистных сооружений в Краснодарском крае. Нам интересно развиваться в качестве службы заказчика, которая может как реализовать работы на объекте, так и разработать для него проектное решение.

Фото: Бестраншейная прокладка водопровода под перекрестком Радищева-Шейнкмана

Расскажите про своих заказчиков. Что это за компании?

— Мы активно сотрудничаем с местными девелоперами. К примеру, прокладывали инженерные сети для ЖК Forum City (застройщик Forum Group, прим.ред). На этом объекте мы проложили 2 км инженерных сетей водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, к которым подключено 9 жилых домов. Для ЖК «Клевер парк» мы строили внутриплощадные и подводящие сети воды и канализации для двух очередей строительства. Плюс провели реконструкцию городской теплосети диаметром 1000 мм, которая проходит через территорию жилого комплекса. Также мы активно сотрудничаем с микрорайоном «Солнечный». Работу на этом объекте мы ведем уже три года. За это время смонтировали 15 километров подводящих инженерных сетей водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения. К ним подключились 17 жилых домов и три муниципальных объекта.

Фото: Строительство инженерных сетей для микрорайона «Солнечный»

Особую гордость, однако, у нас вызывает проект строительства очистных сооружений в Нижней Салде. Мы провели реконструкцию существующих сетей канализации и построили новые сети, благодаря которым более 500 домохозяйств получат доступ к сетям водоотведения. Это тот самый проект, где мы проявили себя как компания полного цикла.

Фото: Строительство очистных сооружений в Нижней Салде

Есть мнение, что руководитель компании имеет право не разбираться в технических деталях своего бизнеса. Он должен быть грамотным управленцем и следить в общем за развитием компании. Вы с этим согласны?

— Руководитель инженерно-строительной организации обязан разбираться в тонкостях стройки. Я беру на себя ответственность за выполнение работ. Мне нужно оценить, сможем ли мы сделать все имеющимися ресурсами. В случае чего, заказчик в первую очередь позвонит мне и будет спрашивать тоже с меня. Чтобы быть в курсе, на какой стадии находится тот или иной объект, мы каждую неделю проводим совещания. Руководители проектов рассказывают, есть ли трудности, когда работу можно будет считать выполненной. Без понимания технологических этапов и тонкостей строительного процесса руководить такой компанией было бы сложно.

Какие у вашей компании планы на 2021 год?

— Весна для строительного рынка — это время тендеров, поэтому мы активно участвуем во многих запросах, связанных с проектированием и монтажом инженерных систем. Когда проекты, которые существуют пока на бумаге, начнут реализовываться, тогда и можно будет говорить о новых объектах на 2021. Вообще год от года мы работаем все лучше и лучше. В 2020 г. мы в два раза нарастили объем выполненных работ в сравнении с 2019-м. Так что в 2021 г. у нас есть все шансы прирасти и по обороту компании, и по протяженности проложенных инженерных сетей.