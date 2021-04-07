Перезагрузку мер господдержки технопарков обсудят на форуме в Екатеринбурге

Форум «Инструменты ускорения темпов роста региональной экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона» посвящен развитию промышленных территорий. Мероприятие состоится 13 и 14 апреля.

Организаторами форума выступают Правительство Свердловской области и АО «Корпорация развития Среднего Урала» при поддержке Ассоциации кластеров и технопарков России. В деловой программе мероприятия примут участие представители Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, бизнес-сообщества, руководители региональных органов исполнительной власти и корпораций развития из более чем 40 субъектов РФ.

Форум будет состоять из двух групповых дискуссий и пленарного заседания.

Групповая дискуссия «Промышленные технопарки и особые экономические зоны — инструмент повышения инвестиционной привлекательности региона» посвящена механизмам создания промышленных технопарков, мерам господдержки, а также импортозамещению и локализации производства на территориях промышленных технопарков.

Промышленные технопарки позволяют снизить издержки предприятий — резидентов за счет подготовленной коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры. При этом инвесторы технопарка могут сэкономить до 40% при создании инфраструктуры при помощи господдержки.

Вопросам импортозамещения будет посвящена и вторая дискуссионная площадка форума — «Промышленные кластеры — механизм импортозамещения и развития поставщиков».

На данный момент в активную фазу вошла подготовка к первому конкурсному отбору совместных кластерных проектов в 2021 году. Ассоциация кластеров и технопарков России выступает за упрощение процедуры вступления в кластер. В частности, предлагается снизить общий уровень кооперации между участниками кластера (уровень функциональной зависимости) с 20% до 10%.

Во время второй групповой дискуссии будут обсуждаться также следующие вопросы:

практика создания промышленных кластеров;

основные требования к совместным проектам промышленного кластера;

особенности обновлённого механизма поддержки совместных проектов промышленных кластеров;

совершенствование регулирования в сфере создания и развития промышленных кластеров.

Роль промышленной инфраструктуры в экономическом росте территорий обсудят во время пленарного заседания.

Второй день работы форума откроет технологический тур на инфраструктурные площадки Свердловской области: Технопарк высоких технологий Свердловской области; Особая экономическая зона «Титановая долина» площадка «Уктус» и т.д.

На межрегиональном форуме должна состояться принципиальная дискуссия, направленная на усиление внутриобластной и межрегиональной кооперации, развитие в регионах промышленных кластеров и технопарков – как важнейших инструментов промышленной инфраструктуры, необходимых для эффективной реализации национальных проектов, — отмечает директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

По словам генерального директора Корпорации развития Среднего Урала Максима Прачика, у Свердловской области есть неоспоримое преимущество для развития промышленных кластеров.

Кластерная политика не только способствует формированию производственных и технологических цепочек, но и является отличной площадкой для развития наукоемких производств, — добавляет спикер.

Подробная информация о форуме и форма регистрации — на сайте.