В Екатеринбург завезли новые штаммы коронавируса

Британский и южноафриканский штаммы COVID-19 прибыли из-за границы — из Объединенных Арабских Эмиратов и из Турции. Ждет ли столицу Урала новый виток эпидемии и локдаун?

Британским штаммом COVID-19 заболела женщина, вернувшаяся в марте из Турции. Эта мутация считается заразнее обычного Covid-19 на 56%.

В настоящее время женщина госпитализирована в мельцеровский бокс инфекционного отделения МАУ ГКБ №40 по эпидпоказаниям. Теперь обследуют тех, кто с ней контактировал не только в Свердловской области, но и в других регионах, — прокомментировали в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом (цитата по ЕАН).

Главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что в Свердловской области также выявлен случай заболевания южноафриканским штаммом коронавируса у туриста, вернувшегося из ОАЭ. Пациент уже выздоровел.

Известно, что южноафриканский штамм легче проникает в клетки человека, быстрее распространяется и очень устойчив к воздействию антител.

Впрочем, Дмитрий Козловских отметил, что британский и южноафриканский штаммы уже давно исследовались свердловскими учеными и к их появлению на территории региона они были готовы.

На самом деле они новые относительно. Особенно, если сравнивать с самим коронавирусом, с коим мы встретились год назад, не зная о нем ничего. Я считаю, сейчас уже выстроен комплекс мероприятий, который позволил нам минимизировать угрозы и риски. Сейчас мы более готовы, — сказал глава регионального управления Роспотребнадзора.

Он считает, что действующие вакцины «Спутник V» и «Вектор» эффективны против новых штаммов коронавируса.

Эксперты отмечают, что распространению новых штаммов Covid-19 в Свердловской области могут поспособствовать открытие заграничных рейсов из аэропорта Кольцово и общее ослабление антиковидных мер.

Напомним, что международный аэропорт Кольцово возобновил зарубежные авиарейсы 8 февраля 2021 г. Весной Росавиация выдала разрешение авиакомпаниям на международные перелеты из Кольцово в шесть стран.

Ранее DK.RU писал, что правительство РФ разрешило иностранным студентам вернуться в страну для продолжения учебы. Речь идет о студентах, аспирантах, ординаторах, слушателях подготовительных курсов из Венесуэлы, Германии, Сирии, Таджикистана, Узбекистана, Шри-Ланки.