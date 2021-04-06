Цены на «вторичку» в Екатеринбурге побили новый рекорд

Объем предложения на рынке вторичного жилья увеличился на 6%. Но квартиры продолжают дорожать. Аналитики УПН рассказали, сколько сейчас стоят квадратные метры в «сталинках», «хрущевках» и «панельках».

По данным Уральской палаты недвижимости, в марте средняя цена предложения одного квадратного метра на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 82 026 руб.

С начала 2021 г. стоимость жилья на вторичном рынке Екатеринбурга выросла на 3,7%, а к аналогичному периоду прошлого года рост составил 13,3%. Таким образом мы фиксируем новый ценовой рекорд (относительно пиковых значений в феврале 2015 года). Количество квартир в Базе данных УПН с начала года увеличилось на 6% до отметки 5 тыс. объектов, — отмечает Михаил Хорьков, руководитель комитета по аналитике глава аналитического отдела УПН.

Подорожали все типы жилья во всех районах города. «Полнометражки» выросли в цене на 6,6%. Купить квартиру в «сталинке» можно по средней цене 67,9 тыс. руб. за кв. м. «Хрущевки» и «брежневки» прибавили 4,6% и 8,3% соответственно. Квадратный метр в пятиэтажных домах 60-70-х годов стоит в среднем 70,4 тыс. руб.

При покупке квартиры в доме «эпохи застоя» покупатель заплатит 71,4 тыс. руб. руб. за кв. м. Три месяца назад квадратный метр обошелся бы ему в 65,9 тыс. руб.

Меньше всего подорожали «пентагоны»: за два месяца средняя цена на них выросла на 0,8%. В панельных девятиэтажках 70-80-х годов постройки «квадрат» стоит 72 044 руб. (ранее — 71 506 руб.).

«Улучшенки» прибавили в цене 5,1% — до 74 068 руб. кв. м. В конце прошлого года квартиры в современных домах выставляли в среднем по 90 753 руб. за кв. м, теперь — по 92 672 руб.

Больше всего подорожали однокомнатные квартиры: плюс 5,9% с начала года. Средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составляет 89 685 руб. Рост цен на многокомнатные квартиры был в разы меньше. Так, стоимость «трешек» увеличилась на 1,7%.

Цены на жилье начали расти в прошлом году после запуска программы льготной ипотеки на покупку жилья в новостройках со ставкой 6,5% годовых.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в последнее время призывает прекратить программу льготной ипотеки. Застройщики, разумеется, против.

Эксперты считают, что цены на недвижимость продолжат расти.