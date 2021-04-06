Убыток в 5,8 миллиардов «налетали» «Уральские авиалинии» в 2020 г.

Авиакомпания серьезно пострадала из-за сокращения пассажирских перевозок. В прошлом году экс-полпред президента в УрФО Николай Цуканов даже допускал возможность ее банкротства.

Как следует из отчета авиакомпании, в 2020 г. она перевезла 5,6 млн пассажиров, что на 41% меньше, чем годом ранее. Ее выручка сократилась на 34 млрд руб.: с 88,4 до 54,3 млрд руб. Такое снижение при одновременном росте себестоимости продаж и других расходов привело к убыткам в размере 5,8 млрд руб.

В разгар прошлогодних «каникул» генеральный директор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов отмечал, что авиакомпании требуются кредитные средства на поддержание операционной деятельности, однако все банки отказывают в финансировании. Вопрос о спасении авиакомпании обсуждали на уровне правительства РФ, о проблемах был проинформирован Николай Цуканов, занимавший тогда пост полпреда президента в УрФО .

между «плохо» и «очень плохо». Это естественно: мы потеряли 94% объема перевозок в апреле. Мы ввели обширную программу сокращения расходов, реализовали программу по перепрофилированию пассажирских самолетов в грузовые, получили лицензии [на грузовые перевозки].



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/interview/business/02/06/2020/5ecfb86b9a79475b3d9c0ca1

Между «плохо» и «очень плохо» — так глава «Уральских авиалиний» оценил ее финансовое состояние.

Это естественно: мы потеряли 94% объема перевозок в апреле. Мы ввели обширную программу сокращения расходов, реализовали программу по перепрофилированию пассажирских самолетов в грузовые, получили лицензии на грузовые перевозки, — отметил он (цитата по rbc.ru).

В итоге перевозчик получил кредит на сумму 3 млрд руб. по льготной ставке в Сбербанке.

В течение года компания старалась минимизировать затраты, снизив их в итоге с 87 млрд руб. в 2019 г. до 60 млрд руб. в прошлом году.

Чистые активы «Уральских авиакомпаний» за год сократились почти в четыре раза — с 7,7 млрд до 1,9 млрд руб.

Как ранее писал DK.RU, гражданская авиация стала одной из наиболее пострадавших от пандемии отраслей. С начала года власти последовательно отменяли полеты в разные страны, а в марте совсем запретили международное авиасообщение. Ограничение начали снимать летом, однако сегодня большая часть направлений по-прежнему закрыта.

Напомним, что федеральное правительство разрешило международному аэропорту Екатеринбурга возобновить зарубежные авиарейсы лишь 8 февраля 2021 г. Весной Росавиация выдала разрешение авиакомпаниям на международные перелеты из Кольцово в шесть стран.