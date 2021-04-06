Коронакризис не обрушил рынок франшиз РФ и даже не изменил лидера. Какой бизнес в цене?

Интерес к медицине за прошлый год вырос, но место сети лабораторий «Гемотест» в списке самых продаваемых франшиз занял продуктовый магазин «Фасоль». Рейтинг.

Ежегодный рейтинг самых популярных и развивающихся франшиз в России по итогам прошлого года опубликовало издание РБК. Пандемия не сменила лидера рейтинга, но остальные его участники поменялись местами: сети лабораторий Гемотест и сервисов по ремонту Pedant.ru уступили второе и третье места сети магазинов «Фасоль» и автосервисам FIT Service.

На первой строчке вновь компания 1С, которая разрабатывает и поддерживает компьютерные программы и базы данных. В 2020 году компания заключила 758 контрактов на франшизу. За все годы продажи число договоров достигло 10 393.

Второе место у компании «Фасоль» (год назад только 32-е место в рейтинге). Заключены 146 контрактов, общее количество контрактов — 275.

Затем в рейтинге следует Fit Service (116 контрактов, рост с шестого места год назад), Cofix (99 контрактов), «Гемотест» (92 контракта, компания занимает пятое место после второго места год назад), Pedant.Ru (91 контракт, пандение с третьего места в рейтинге), «У Палыча» (88 контрактов), «Пив&Ко» (85 контрактов, падение с четвертого места в рейтинге), «Инвитро» (68 контрактов), «Чебаркульская птица» (64 контракта, резкий рост, год назад компания была только на 43-м месте рейтинга).

Для того, чтобы составить рейтинг, использовались данные Роспатента за минувший год.

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