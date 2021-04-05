Денег хватит на аудит и межевание. Как продвигается строительство второй ветки метро

В Екатеринбурге не оставляют надежду построить вторую ветку метрополитена. Депутатам представят планы на 2021 год с работами на 160 млн руб. В перечне — «актуализация инженерных изысканий 2013 года».

Комитет по строительству администрации Екатеринбурга представит депутатам планы по строительству городского метрополитена в 2021 г. В материалах, переданных в думскую комиссию по городскому хозяйству, сказано, что в текущем году на эти работы поступит финансирование в 160 млн руб.

За год планируется «прохождение первого этапа публичного технологического и ценового аудита крупного инвестиционного проекта (участок от станции «Янтарная» до станции «Каменные палатки», актуализация инженерных изысканий 2013 г. участка от станции «Металлургическая» до станции «Площадь 1905 года»). Кроме того, запланирована разработка проекта планировки и проекта межевания территории для второй линии метрополитена, расчет эксплуатационных затрат, рисков». Проектную документацию направят в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Ранее сообщалось, что власти города и области рассчитывали, что метро «подарит» к 300-летию Екатеринбурга Москва, но пока ни о каком крупном финансировании речи не идет.

Одно время у нас появилась реальная надежда, особенно после слов президента, что деньги будут. Но сейчас нет оснований рассчитывать, что федеральный бюджет возьмет на себя расходы. Хотя для меня необходимость строительства второй ветки очевидна. Те проблемы, которые бюджет испытывает из-за пандемии, не вечны, и мы вернемся к этому вопросу через 2-3 года, — заявил осенью 2020 г. сенатор, первый мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

Напомним, также в городе говорят о проекте наземного метро, восемь маршрутов которого обойдутся в 129 млрд руб. Городская электричка может в будущем связать отдаленные районы и города-спутники с центром Екатеринбурга.

Несколько недель назад стало известно, что офисник над станцией метро «Бажовская» все-таки снесут. Споры между администрацией города и бизнесменами за землю над недостроенной станцией метро шли несколько лет.