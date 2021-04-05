Рестораторы области просят Высокинского смягчить запреты ради Фестиваля барбекю

Представители общепита считают, что в регионе пора отменять многие запреты, введенные год назад. Это привлечет туристов и пострадавший бизнес начнет оживать.

Рестораторы Свердловской области просят и.о. губернатора Александра Высокинского смягчить в регионе ограничения ради спасения Фестиваля барбекю.

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области передала просьбу через бизнес-омбудсмена Елену Артюх. Владельцы кафе и ресторанов просят переписать изживший себя пандемийный закон, чтобы провести массовые мероприятия, в том числе Фестиваль барбекю.

Документ рассмотрят завтра на оперштабе, в нем представители отрасли просят снять ограничения для предприятий общественного питания, установленных указом губернатора: разрешить посещение ночных клубов количеству до 75% посетителей, сделать требования по установке экранов рекомендательными, а не обязательными. Изменить понятие «массовое пребывание» с 50 на 100 человек.

Мы передали обращение Елене Николаевне для того, чтобы на оперштабе обсудили смягчение мер для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе. Таким образом мы бы хотели, чтобы инициатива дошла до и.о. губернатора Александра Высокинского, – рассказал ЕАН председатель Ассоциации кулинаров и рестораторов Аркадий Пономарев.

Рестораторы и кулинары региона рассчитывают, что ﻿﻿﻿﻿за счет массовых гуляний удастся увеличить турпоток в регионе.

Проведение Фестиваля барбекю, который традиционно проходит на Плотинке в Екатеринбурге в начале июня, до сих пор под вопросом. В 2020 году в связи с карантинными ограничениями фестиваль было решено перенести на 2021 год.

Напомним, в начале марта 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев снял часть ограничений, в регионе увеличен лимит посетителей — с 50% до 75% от вместимости площадки — при проведении культурно-массовых мероприятий (спектаклей, концертов, театральных представлений) на открытом воздухе.

В конце прошлой недели стало известно, что в Екатеринбурге открыли продажу абонементов в Свердловскую филармонию. Сезон 2020 года был отменен из-за пандемии.

В январе в рамках дискуссии на Гайдаровском форуме эксперты обсудили, как пандемия коронавируса ограничила права и свободы людей, насколько это законно и что будет, когда мы снимем маски.