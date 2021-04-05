Дата послания Путина, совладельцев Merlion отпустили из СИЗО. Главное 5 апреля

Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля. Сергей Фургал заявил, что считает дело против него заказным. Обвиняемых в покушении на убийство совладельцев Merlion отпустили из СИЗО.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию пройдет 21 апреля, полностью в очном формате, место мероприятия пока неизвестно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Президент огласит Послание Федеральному Собранию 21 апреля. Место оглашения мы уточним. Сейчас прорабатываются разные варианты, мы не будем забегать вперед, — сказал он журналистам.

Место проведения послания объявят одновременно с аккредитацией для представителей СМИ, уточнил он. Ранее послание президента всегда проводилось в Кремле.

Владельцев ИТ-дистрибутора Merlion, обвиняемых в покушении на убийство, отпустили из СИЗО

Следственный комитет освободил из СИЗО совладельцев Merlion Алексея Абрамова и Владислава Мангутова, пишет «Интерфакс» со ссылкой на их адвокатов. Предпринимателям, которые проходят по делу о покушении на убийство бывшего гендиректора Merlion Вячеслава Симоненко, не стали назначать иную меру пресечения.

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Такое решение защита предпринимателей связала «с отсутствием законных оснований для содержания в СИЗО». Ранее Мосгорсуд перевел под домашний арест совладельца Merlion Олега Карчева. Таким образом, под стражей остается только один фигурант дела — Борис Левин. Все четверо были арестованы в октябре 2020 г.

Сергей Фургал назвал свое дело заказным

Бывший губернатор Хабаровского края, который сейчас находится в СИЗО по делу об организации заказных убийствах, назвал свое дело полностью заказным. В письменном интервью «Коммерсанту» он сказал, что с момента ареста на него началось колоссальное давление, его полностью изолировали от информации, не дают свиданий, угрожают привлечь его близких к уголовной ответственности.

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Дело против него строится на показаниях экс-полицейского Першина, у которого есть срок за вымогательство и шантаж, и на показаниях бывшего партнера Фургала Николая Мистрюкова, которого, по словам Фургала, посадили в «Лефортово», «лишили адвокатов и после проведения «определенных» действий он согласился принять версию следствия».

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Фургал связывает свой арест с хозяйственным конфликтом на заводе «Амурсталь», 25% которого принадлежало Мистрюкову. Он отрицает, что прежнее руководство завода расхищало его средства в интересах его бывшей супруги Ларисы Стародубовой и ее дочери.