Урал – не только металл. В УТПП появится комитет для представителей легкой промышленности

Кризисный 2020 год показал, что у предприятий легкой промышленности на Урале огромные перспективы. Развитие этих компаний помогает расти и другим сферам, уверена автор проекта Юлия Лопаницына.

Отраслевой комитет для предприятий легкой промышленности, работающий на базе Уральской Торгово-Промышленной Палаты, появится в Свердловской области.

Решение о создании комитета на очередном заседании УТПП было принято единогласно, его председателем станет автор инициативы Юлия Лопаницына, основательница и главный исполнительный директор одной из самых быстрорастущих производственных компаний отрасли региона — группы компаний «Строчка».

В 2020 году наша отрасль получила хоть и стрессовый, тем не менее, большой толчок для развития, обнажились давно назревшие потребности в горизонтальной отраслевой кооперации, выстраивании системной работы с другими отраслями экономики, поэтому, на наш взгляд, совместная работа с коллегами на базе УТПП Свердловской области с участием профильных министерств способствуют не только развитию легпрома, но и предпринимательской деятельности региона в целом, — пояснила Юлия Лопаницына.

Президент Уральской Торгово-Промышленной Палаты Андрей Беседин подчеркнул, что Урал традиционно ассоциируется у людей с тяжелой промышленностью, но в организацию за поддержкой уже не первый год обращаются предприниматели, поставляющие на рынок текстильную продукцию.

Это, безусловно, говорит об экономическом потенциале. Наша цель сейчас — создать все условия для представителей этого сектора экономики: помочь установить контакты на межрегиональном и международном рынках и оказать содействие в продвижении их проектов, — сказал Беседин.

По данным Минпромнауки Свердловской области, в регионе работают предприятия по производству детской, защитной, форменной одежды, канатов, кожевенно-обувные предприятия, фабрики постельного белья, домашнего текстиля, ковровых изделий, нижнего белья и трикотажа, предприятия по производству синтетических материалов для строительства, сельского хозяйства и других отраслей — всего более тысячи компаний.

В отраслевой комитет войдут действующие члены УТПП, относящиеся к легкой промышленности, представители профильных ведомств региона, а также компании легпрома, которые не являются членами палаты, но ведут активную коммерческую и инвестиционную деятельность в Свердловской области.

В будущем комитет будет представлять общеотраслевые интересы свердловских предприятий легкой промышленности на региональном и федеральном уровне, содействовать решению отраслевых региональных проблем, включая вопросы кадрового обеспечения и финансирования. Также комитет планирует содействовать участию предприятий легпрома Свердловской области в федеральных мероприятиях, выставках, бизнес-миссиях.

Ранее DK.RU Екатеринбург писал о том, как Юлия Лопаницына шесть лет назад продала машину и квартиру, приобрела ткани, несколько швейных машин и начала производить школьную одежду под брендом Chadolini. Она стартовала в бизнесе без единого кредита и до сих пор со скепсисом воспринимает вопросы о господдержке:

У меня позиция в отношении помощи государства бизнесу такая: просто не надо нам мешать.

Напомним, в середине февраля недавно вступивший в должность мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретился с бизнес-сообществом Екатеринбурга в новом амплуа. Встреча проходила в рамках Топ-клуба в «Точке кипения — Екатеринбург». Новый глава города заверил предпринимателей: «Я целиком из вашей среды».