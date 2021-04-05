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В анамнезе — пожар и граффити. В Екатеринбурге продают дом с землей в центре города

В анамнезе — пожар и граффити. В Екатеринбурге продают дом с землей в центре города
Иллюстрация: pixabay.com

Администрация города выставила на торги дом с прилегающей территорией в 2580 кв.м. Фасад разрушающегося здания много лет был закрыт баннером, к строению пытались привлечь внимание художники.

#НЕДВИЖИМОСТЬ#НОВОСТИ

Историческое здание с собакой-граффити выставлено на торги в Екатеринбурге. Победитель аукциона получит здание в 130,5 кв.м. и участок площадью 2580 кв.м.

Дом, расположенный по адресу Сакко и Ванцетти, 113, мэрия города готова продать за 57 млн руб., величина шага на аукционе 2,85 млн руб. Рыночная стоимость  земли — 53,4 млн руб. Здание нежилое, пережило пожар, долгое время его фасад был закрыт баннером. Власти города разрешают разместить на этой территории административные здания.

Сбор заявок продлится с 5 по 30 апреля, торги пройдут 11 мая. Потенциальный покупатель должен будет готов внести задаток в 11,4 млн руб.

Внимание к дому летом 2020 года пытался привлечь уличный художник Андрей Оленев. В рамках стрит-арт-проекта «Карт-бланш» он нарисовал картину на досках, которыми был заколочен оконный проем здания.

Напомним, год назад Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) подготовило положение, которое позволит передавать в аренду за 1 рубль объекты культурного наследия в неудовлетворительном состоянии. В аренду можно получить здания, которые находятся в собственности Свердловской области или ГУПа и не используются.

В конце марта в Екатеринбурге выставили на продажу ТРЦ за 1,4 млрд руб. Объявление о продаже ТРЦ «КомсоМолл» было размещено на сайте «Авито». В объявлении сказано, что четырехэтажное отдельно стоящее здание имеет площадь 68 039 кв.м. ТРЦ был открыт в 2010 г.

Автор: Александра Клименко
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