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Компания «Стройтэк» запустила собственный Центр вторичной недвижимости

Татьяна Гузеева, руководитель отдела продаж «Стройтэк»
Татьяна Гузеева, руководитель отдела продаж «Стройтэк» . Иллюстрация: «Стройтэк»

Один из старейших девелоперов города — Группа компаний «Стройтэк» — расширила спектр услуг. Специалисты помогут клиенту продать или подобрать квартиру на вторичном рынке недвижимости.

С появлением Центра вторичной недвижимости «Стройтэк» стал девелоперской компанией полного цикла. Если клиента по какой-то причине не устраивают жилые проекты застройщика, специалисты могут подобрать объект на вторичном рынке или от другого девелопера.

Теперь мы можем решить любую задачу клиента: помочь с оформлением ипотеки, с продажей и приобретением квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках Екатеринбурга. Центр вторичной недвижимости — это ответ на потребность покупателей. Площадка для безопасных сделок, которая позволяет отказаться от услуг лишних специалистов: клиентских брокеров, риелторов. Увеличивается скорость согласования, все вопросы решаются через одно окно. Это интересная инициатива с точки зрения того, что первичный и вторичный рынки рассматриваются девелопером комплексно. Вторичка — больше не конкурент для застройщика, а ещё один инструмент для оказания качественных услуг», — рассказывает руководитель отдела продаж компании «Стройтэк» Татьяна Гузеева.

Компания «Стройтэк» запустила собственный Центр вторичной недвижимости 1

Пока в базе данных Центра вторичной недвижимости не очень много объектов, но она будет пополняться. В планах компании нарастить объём предложений по вторичным объектам.

Сейчас идёт работа по созданию нового сайта, предназначенного именно для вторичной недвижимости. Это будет каталог квартир с удобным интерфейсом и возможностью фильтрации предложений по своим параметрам. Эту работу мы, предположительно, закончим во 2 квартале 2021 года. Также рекомендуем заглядывать на странички нашей компании в социальных сетях Вконтакте и Instagram. Информацией о самых интересных и «вкусных» предложениях на вторичном рынке мы будем делиться с нашими подписчиками, — резюмирует Татьяна Гузеева.

Ознакомиться со списком объектов вторичной недвижимости можно на сайте «Стройтэк» в разделе «Проекты»

Телефон отдела вторичного жилья: 8 (343) 271-83-83. Новости и полезная информация, в том числе по вторичному жилью, также доступны на страницах компании в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

Справка

 
Группа компаний «Стройтэк» была создана в 1991 году. Сегодня это крупный строительный холдинг с собственными ресурсами и производством. Основные направления деятельности компании «Стройтэк»: строительство, девелопмент, проектирование и архитектура. В состав ГК «Стройтэк» входят структурные подразделения, выполняющие полный комплекс проектных, общестроительных и отделочных работ, а также производственное предприятие по производству и монтажу светопрозрачных конструкций. «Стройтэк» принимает активное участие в развитии города.
В активе группы многочисленные объекты социальной инфраструктуры: аквапарк «Лимпопо», станции метро Ботаническая и Чкаловская, ТРЦ «Академический» и другие.
 

 

Автор: Гринина Ирина
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