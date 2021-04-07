Компания «Стройтэк» запустила собственный Центр вторичной недвижимости

Один из старейших девелоперов города — Группа компаний «Стройтэк» — расширила спектр услуг. Специалисты помогут клиенту продать или подобрать квартиру на вторичном рынке недвижимости.

С появлением Центра вторичной недвижимости «Стройтэк» стал девелоперской компанией полного цикла. Если клиента по какой-то причине не устраивают жилые проекты застройщика, специалисты могут подобрать объект на вторичном рынке или от другого девелопера.

Теперь мы можем решить любую задачу клиента: помочь с оформлением ипотеки, с продажей и приобретением квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках Екатеринбурга. Центр вторичной недвижимости — это ответ на потребность покупателей. Площадка для безопасных сделок, которая позволяет отказаться от услуг лишних специалистов: клиентских брокеров, риелторов. Увеличивается скорость согласования, все вопросы решаются через одно окно. Это интересная инициатива с точки зрения того, что первичный и вторичный рынки рассматриваются девелопером комплексно. Вторичка — больше не конкурент для застройщика, а ещё один инструмент для оказания качественных услуг», — рассказывает руководитель отдела продаж компании «Стройтэк» Татьяна Гузеева.

Пока в базе данных Центра вторичной недвижимости не очень много объектов, но она будет пополняться. В планах компании нарастить объём предложений по вторичным объектам.

Сейчас идёт работа по созданию нового сайта, предназначенного именно для вторичной недвижимости. Это будет каталог квартир с удобным интерфейсом и возможностью фильтрации предложений по своим параметрам. Эту работу мы, предположительно, закончим во 2 квартале 2021 года. Также рекомендуем заглядывать на странички нашей компании в социальных сетях Вконтакте и Instagram. Информацией о самых интересных и «вкусных» предложениях на вторичном рынке мы будем делиться с нашими подписчиками, — резюмирует Татьяна Гузеева.

Ознакомиться со списком объектов вторичной недвижимости можно на сайте «Стройтэк» в разделе «Проекты».

Телефон отдела вторичного жилья: 8 (343) 271-83-83. Новости и полезная информация, в том числе по вторичному жилью, также доступны на страницах компании в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.