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Компания, связанная с родственником Дерипаски, купила крупнейшего производителя цемента

Компания, связанная с родственником Дерипаски, купила крупнейшего производителя цемента
Автор фото: Miso M. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Активы такого размера практически никогда не появляются на открытом рынке, и список участников аукциона читался как who is who российского крупного бизнеса». Кому достался «Евроцемент».

#БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ#АУКЦИОН#НОВОСТИ

Холдинг «Смиком», бывший «Базэлцемент», победил на аукционе Сбербанка и стал владельцем кипрской компании GFI Investments, контролирующей группу «Евроцемент» и права требования по ее кредитам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к Сберу, и один из претендентов на актив. Окончательные условия сделки еще согласовываются. 

«Евроцемент» — ключевой производитель цемента в России, ему принадлежит 16 заводов в европейской части страны, три из которых законсервированы. По оценкам продавца, холдинг занимает 28% российского рынка цемента, а в европейской части страны — 40%. Ранее актив принадлежал бизнесмену Филарету Гальчеву, но в третьем квартале 2020 г. «Евроцемент» отошел Сбербанку в «рамках мероприятий по урегулированию задолженности»: в 2019 г. объем долгосрочных кредитов компании достиг 69 млрд руб., а краткосрочные долги составили 30,7 млрд.  

На «Евроцемент» претендовали как минимум пять структур: ФАС сообщила, что получила ходатайства от Михайловского комбината строительных материалов (входит в «Смиком»), «Газметаллпроекта» Льва Кветного, от компаний «Аккерманн Цемент», «Фотон-Инвест» главы «Сибура» Дмитрия Конова и одного физлица, чье имя не раскрывается. 

На первом этапе все претенденты должны были перечислить первоначальный взнос 1,5 млрд руб., а на второй были допущены те их них, кто согласился заплатить минимум 150 млрд руб., говорит собеседник агентства. До второго этапа дошли только Михайловский КСМ и «Газметаллпроект», которые сделали 44 шага по 250 млн руб., в итоге конечная цена составила 161 млрд руб. При этом Сбербанк готов предоставить победителю кредит на 120 млрд руб., еще 41 млрд ему потребуется внести из собственных средств.

В Сбере не стали комментировать итоги аукциона, а в «Базэле» заявили, что «Смиком» не имеет отношения к холдингу. Для Сбербанка это фантастический результат — никто на рынке не ожидал такого превышения над начальной ценой, говорит руководитель московского офиса Alvarez & Marsal Алексей Евгеньев. 

Активы такого размера практически никогда не появляются на открытом рынке, и список участников аукциона читался как who is who российского крупного бизнеса, — подчеркнул он.

«Базэлцемент» вышел из состава «Базэла» и был переименован в «Смиком» после того как в апреле 2018 г. владелец «Базэла» Олег Дерипаска попал под санкции США. Сейчас «Смиком» принадлежит компании «Лори Трейдинг», которым владеет ее гендиректор Наталья Зварич. Она в свою очередь представляет интересы Павла Езубова, родственника Дерипаски, говорит источник РБК. На Кубани это «очень уважаемая семья», отец Езубова был депутатом Госдумы четырех созывов, среди родственников — тетя и мама Олега Дерипаски. Сам Езубов заработал состояние на агропромышленности, производстве стройматериалов и строительстве, рассказывает собеседник агентства.

При этом «Евроцемент» последние два годы был практически в банкротном состоянии, и победителю нужно будет развивать актив на стагнирующем рынке и при низком спросе на цемент. 

Автор: Андрей Пермяков
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