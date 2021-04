Компания, связанная с родственником Дерипаски, купила крупнейшего производителя цемента

Автор фото: Miso M. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Активы такого размера практически никогда не появляются на открытом рынке, и список участников аукциона читался как who is who российского крупного бизнеса». Кому достался «Евроцемент».