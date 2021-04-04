Коммерческая недвижимость оживает: бизнес наращивает спрос на помещения

Сфера торговой и офисной недвижимости постепенно восстанавливается после прошлогоднего провала. Но до достижения показателей 2019 г. еще далеко.

Востребованность коммерческих площадей постепенно восстанавливается после волны закрытий 2020 г., хотя владельцы торговых помещений еще вынуждены давать скидки ряду арендаторов. Так, вакантность помещений стрит-ритейла на центральных торговых улицах Москвы на конец первого квартала составила 14,8%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании CBRE.

В первом квартале 2021 г. число закрытий арендаторов сократилось в три раза по сравнению с показателями второго и третьего кварталов 2020 г., подсчитали в CBRE. Процесс закономерен: в третьем квартале прошлого года рынок пережил скачок закрытий, считает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL.

В Санкт-Петербурге вакантность на торговых улицах за первые три месяца выросла на 0,2 процентных пункта до 11,3%, при этом ротация оказалась ниже, чем в конце 2020 г. На Невском проспекте положительная динамика: за квартал вакантность снизилась на 0,8 п.п. до 12,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге арендные ставки за первый квартал года не изменились. Собственники помещений готовы давать арендаторам скидки, но только если они претендуют на не самые востребованные помещения со сроком экспозиции более 3-4 месяцев. Окончательно отказаться от дисконтов владельцы площадей смогут лишь во второй половине 2022 г., когда товарооборот арендаторов вернется к показателям 2019 г., оценивает коммерческий директор Realty4Sale Ирина Буренко.

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Полностью восстановить показатели пока не удается и торгцентрам: в Москве посещаемость ТЦ (Shopping Index) по итогам первого квартала оказался на 23,1% ниже, чем за первый квартал 2020 г., в Санкт-Петербурге — на 18,2%, оценивают в Watcom.

Рынок офисной недвижимости в столице тоже достаточно активен, многие компании переезжают, так как у них изменились потребности в помещениях, а в прошлом году арендаторы нередко откладывали переезд из-за неопределенности на рынке, оценивает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.