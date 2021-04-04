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Коммерческая недвижимость оживает: бизнес наращивает спрос на помещения

Коммерческая недвижимость оживает: бизнес наращивает спрос на помещения
Автор фото: Heidi Fin. Иллюстрация: unsplash.com

Сфера торговой и офисной недвижимости постепенно восстанавливается после прошлогоднего провала. Но до достижения показателей 2019 г. еще далеко.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Востребованность коммерческих площадей постепенно восстанавливается после волны закрытий 2020 г., хотя владельцы торговых помещений еще вынуждены давать скидки ряду арендаторов. Так, вакантность помещений стрит-ритейла на центральных торговых улицах Москвы на конец первого квартала составила 14,8%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании CBRE

В первом квартале 2021 г. число закрытий арендаторов сократилось в три раза по сравнению с показателями второго и третьего кварталов 2020 г., подсчитали в CBRE. Процесс закономерен: в третьем квартале прошлого года рынок пережил скачок закрытий, считает Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований компании JLL

В Санкт-Петербурге вакантность на торговых улицах за первые три месяца выросла на 0,2 процентных пункта до 11,3%, при этом ротация оказалась ниже, чем в конце 2020 г. На Невском проспекте положительная динамика: за квартал вакантность снизилась на 0,8 п.п. до 12,3%. 

В Москве и Санкт-Петербурге арендные ставки за первый квартал года не изменились. Собственники помещений готовы давать арендаторам скидки, но только если они претендуют на не самые востребованные помещения со сроком экспозиции более 3-4 месяцев. Окончательно отказаться от дисконтов владельцы площадей смогут лишь во второй половине 2022 г., когда товарооборот арендаторов вернется к показателям 2019 г., оценивает коммерческий директор Realty4Sale Ирина Буренко

Россиянам не до ТЦ: активность покупателей в праздники упала. Когда ритейл восстановится?

Полностью восстановить показатели пока не удается и торгцентрам: в Москве посещаемость ТЦ (Shopping Index) по итогам первого квартала оказался на 23,1% ниже, чем за первый квартал 2020 г., в Санкт-Петербурге — на 18,2%, оценивают в Watcom.

Рынок офисной недвижимости в столице тоже достаточно активен, многие компании переезжают, так как у них изменились потребности в помещениях, а в прошлом году арендаторы нередко откладывали переезд из-за неопределенности на рынке, оценивает директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Мария Зимина.

Автор: Андрей Пермяков
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