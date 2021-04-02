КРСУ и собственники частной клиники не могут договориться о погашении долга в ₽89 млн

Власти через суд хотят вернуть проценты по кредиту, который выдали на строительство госпиталя Владислава Тетюхина в 2013 г. Сам основатель вложил в строительство 3,3 млрд руб.

Заседание по иску Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) к АО «Госпиталь восстановительных инновационных технологий» (учредитель клиники Владислава Тетюхина в Нижнем Тагиле) начнется 31 мая. Речь идет о сумме 89,17 млн руб. Это проценты по кредиту, который областные власти выдали на строительство клиники в 2013 г.

Как рассказывал DK.RU, бывший совладелец предприятия «ВСМПО-Ависма» Владислав Тетюхин вложил в строительство 3,3 млрд руб., еще 1,2 млрд руб. (25,6% от объема финансирования) в виде займа выделил на строительство областной бюджет через «Корпорацию развития Среднего Урала». Именно проценты по данному кредиту и пытается взыскать КРСУ через суд.

На данный момент клиника считается частным медицинским учреждением. Если госпиталь не погасит займ и проценты по кредиту, то его 25,6% могут отойти области. Более того, после смерти Владислава Тетюхина губернатор сообщил, что регион может выкупить его долю у наследников, однако те были настроены категорически против. Об этом в интервью DK.RU рассказывал сын Владислава Тетюхина — Дмитрий Тетюхин.

После того, как стало известно об иске КРСУ, собственники госпиталя заявили о готовности передать долю в организации областным властям — в соответствии с размером займа.

Источник ЕАН в правительстве региона пояснил, что госпиталь по истечении срока возврата займа не смог исполнить принятые на себя обязательства:

Корпорация развития Среднего Урала была вынуждена обратиться в суд для защиты имущественных интересов Свердловской области. Процесс урегулирования возникших разногласий не повлечет негативных последствий на осуществление медицинской деятельности АО «Госпиталь ВИТ».

По данным того же источника, вариант с обменом долга на долю в госпитале может быть неактуален, так как «сторона не изъявила желания внести изменения в договор, который предусматривает порядок реализации совместного проекта и обмен задолженности на акции».

Добавим, что из года в год медучреждение оказывается на грани закрытия из-за отсутствия квот. 98% всех операций в центре выполняется в рамках программы госгарантий оказания бесплатной медпомощи. Финансирование происходит из двух источников: 75% приходится на ОМС и 23% на госконтракты. То есть за операции подобного рода в 98% случаев платит государство. Только 2% всех госпитализаций в уникальном центре проводятся на коммерческой основе.

При этом госпиталь Тетюхина областные квоты не получает, поскольку медцентр, с точки зрения чиновников, является частной клиникой, а значит должен справляться с финансированием своими силами, а не ждать областных денег, сообщал DK.RU.