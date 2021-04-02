ВС не стал считать нарушением закона поручительство по долгам связанных компаний

Руководителей компаний одной группы нельзя привлечь к субсидиарной ответственности, если они поручались по взаимным долгам в интересах всего холдинга, считает Верховный суд.

Верховный суд признал, что компании одной группы могут поручаться друг за друга при кредитовании и что это обычная практика. Из этого следует вывод, что руководителей нельзя привлечь к субсидиарной ответственности за сам факт поручительства, даже если компании уже находились в тяжелом финансовом положении, пишет «Коммерсантъ».

Спор на эту тему рассмотрела Экономколлегия ВС: в декабре 2015 г. компания «ПланетаСтрой», головная организация сети «Уютерра», договорилась с банками о реструктуризации долгов по кредитам, в феврале 2016 г. по ним. поручились дружественные компании. Однако «Уютерра» не пережила кризис, все компании обанкротились.

Поручителем по кредитам «ПланетыСтрой» выступал в том числе руководитель ООО «Спар Липецк» Олег Дудоров. В рамках банкротства организации кредитор «Спар Липецк» ИП Сергей Козловский потребовал привлечь Дудорова к субсидиарной ответственности из-за «невыгодных поручительств» на 2 млрд руб.

Суды первых трех инстанций удовлетворили иск, сославшись на то, что руководитель знал о тяжелом финансовом состоянии группы, но все равно выдал поручительства, размер обязательств по которым многократно превышал активы «СПАР Липецка», который уже имел высокие риски просрочки по долгам.

«Есть деньги — ты не банкрот. Нет, не работает такая схема»

Но г-н Дудоров обжаловал эти решения в Верховном суде, пояснив, что поручительство было необходимы условием для плана по реструктуризации кредитов, который «ПланетаСтрой» согласовала с банками. Однако из-за роста курсов валют и кредитных ставок, а также падения спроса и выручки компания обанкротилась.

«На рынке кредитования сложилась устойчивая практика» привлечения компаний из одной группы в качестве поручителей по обязательствам друг друга, и действия руководителя нельзя счесть недобросовестными, если поручительства превышали активы должника, но были выданы во имя «общегрупповых интересов». Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение.

Позиция ВС «поможет добросовестным директорам защититься от несправедливого привлечения к субсидиарной ответственности за совершение обычных и разумных сделок», считает адвокат из коллегии адвокатов А1 Олег Хмелевский.