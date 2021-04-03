Арендный бизнес Игоря Ковпака заработал за «пандемийный» 2020 г. больше, чем годом ранее

При этом чистая прибыль значительно снизилась по сравнению с результатами допандемийных 2018 и 2017 гг. Компании, которые контролируют работу ТС «Кировский», еще не отчитались о результатах за 2020 г.

Торговое предприятие «Кировский» (ООО, контролируется предпринимателем Игорем Ковпаком, доля — 84,6%, и его сыном, депутатом Госдумы РФ от Свердловской области Львом Ковпаком, 15,4%) опубликовало бухгалтерский отчет за 2020 г. Согласно документу, чистая прибыль компании выросла более чем на 9 млн руб. по сравнению с 2019 г. — с 60,8 млн руб. до 70,1 млн руб. При этом она значительно снизилась по сравнению с результатами допандемийных 2018 и 2017 гг. — тогда она составляла 119,8 млн руб. и 171 млн руб. соответственно.

Выручка компании в 2020 г. составила 523,8 млн руб., тогда как годом ранее она составляла 550,2 млн руб.

В марте 2020 г. правительство РФ ввело предупредительные меры против распространения коронавируса COVID-19 в стране. Обществом заключены долгосрочные и краткосрочные договора аренды с арендаторами. Все эти события не привели к существенному снижению доходов общества: выручка от сдачи имущества в аренду снизилась не более чем на 5% по сравнению с 2019 г., — отмечается в отчете.

Отметим, что основным видом деятельности данного юрлица является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», а работа магазинов контролируется другими компаниями. Однако они еще не отчитались о финансовых результатах за 2020 г.

Торговая сеть «Кировский» является крупнейшей сетью супермаркетов в Екатеринбурге и Свердловской области. Ее основатель Игорь Ковпак — участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2020, составленного DK.RU на основе экспертного опроса.

В 2013 г. он стал лауреатом главной номинации премии «Человек года», учрежденной изданием «Деловой квартал».