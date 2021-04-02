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Adidas, Armani, Calvin Klein. На пути в Екатеринбург задержали контрафакт на 25 млн рублей

Adidas, Armani, Calvin Klein. На пути в Екатеринбург задержали контрафакт на 25 млн рублей
Иллюстрация: Уральское таможенное управление

Из Казахстана в Екатеринбург везли девять тонн одежды известных брендов без обязательной маркировки. Нелегальный груз рекордного объема задержали на таможне.

#КОНТРАФАКТ#НОВОСТИ

На пути в Екатеринбург из Казахстана задержали 16 тыс. единиц товаров, запрещенных к реализации на территории России. Как сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления, в случае реализации контрафакта ущерб правообладателям товарных знаков превысил бы 25 млн руб.

Большегруз на российско-казахстанской границе для проверки документов остановили тюменские таможенники.

В результате досмотра транспортного средства обнаружено около 9 тонн предметов одежды без кода маркировки «Data Matrix». Кроме того, должностным лицам таможни удалось выявить еще 2 тонны контрафактных товаров от известных брендов Adidas, Puma, Reebok, Armani, Nike и Calvin Klein, — сообщает Уральское таможенное управление.

Для Тюменской таможни в 2021 г. это самое крупное задержание как контрафактных товаров, так и товаров без обязательной маркировки. Материалы переданы в полицию.

Добавим, что к 2024 г. правительство России намерено ввести в стране систему сплошной маркировки товаров для борьбы с контрафактом и некачественной продукцией. Маркировать товар в системе «Честный знак» уже должны производители шуб, автомобильных шин, сигарет, лекарств, обуви и ряда других категорий товаров, в этом году станет обязательной маркировка молочной продукции и велосипедов, тестируется маркировка бутилированной питьевой воды и пива, писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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