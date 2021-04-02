«Проблема каждого экспортера». ЕС меняет углеродное регулирование. Что ждать бизнесу?

«Сейчас крупнейшие промышленники уже закладывают эту тенденцию в свои стратегии. А малый и средний бизнес пока наблюдает». Как планы Европы стать углеродно-нейтральной повлияют на российские компании.

Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей в рамках «Дней уральского бизнеса» провел круглый стол «Углеродное регулирование: риски и возможности».

В обсуждении участвовали представители бизнес-сообщества, Российского союза промышленников и предпринимателей, Центра международного промышленного сотрудничества ООН (UNIDO), аудиторской компании KPMG, Российской академии наук, Уральского федерального университета, представители полпреда президента России в Уральском федеральном округе и правительства Свердловской области.

Защита климата за последние несколько лет получила беспрецедентное внимание со стороны мирового сообщества и СМИ. Для Российской Федерации эти вопросы актуальны как в контексте комплексных стратегических целей и задач в сфере экологии, так и в контексте глобального курса на низкоуглеродное развитие и выполнение требований Парижского соглашения, к которому наша страна присоединилась в 2019 году. Задача нашего круглого стола – донести до предпринимателей, что проблематика углеродного регулирования коснется каждого производителя и экспортера. Сейчас крупнейшие промышленники уже закладывают эту тенденцию в свои стратегии. А малый и средний бизнес пока наблюдает и преимущественно неактивен, полагая, что их это не коснется, — отметил модератор круглого стола, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов.

Углеродное регулирование, одной из высоковероятных форм которого является «углеродный налог», ЕС планирует ввести после 2022 года, как в отношении своей промышленности, так и в отношении импорта. Под регулирование и связанную с ним административно-финансовую нагрузку попадет продукция с высоким «углеродным следом». Это товары, при производстве которых выделяются значительные выбросы парниковых газов. Об этом рассказал основной докладчик, партнер, руководитель группы операционных рисков и устойчивого развития КПМГ в России и СНГ Игорь Коротецкий.

У Европы есть амбициозные планы в ближайшие годы стать углеродно-нейтральной. Сама цель благая, но у нас есть подозрения, что это делается, в том числе, и для протекционистской поддержки европейских производителей. Цена на углерод постоянно растет. Если в 2013 году цена за тонну СО2 составляла около €3,4, в 2020 – €24 евро, сейчас по оценкам – €40. Это означает, что конкурентоспособность с точки зрения ценового фактора европейского бизнеса будет падать. Вторая цель Евросоюза — стимулирование стран-партнеров развиваться, внедрять более жесткое законодательство в части регулирования парниковых газов. Это те цели, которые ставит перед собой Евросоюз. Сейчас идет большая работа по балансировке климатического законодательства, — пояснил Игорь Коротецкий.

Оценивать углеродный след будут, в том числе, специальные карбоновые полигоны. В России планируется создать семь таких площадок. Одна из них — в Свердловской области.

По разным оценкам, общая сумма налога для поставщиков из России может достигать от 2 до 6,5 млрд евро ежегодно. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, издержки поставщиков от «углеродного налога» могут составлять до 10 % от себестоимости.

По словам экспертов, углеродный налог станет механизмом для управления конкуренцией, — барьером для поставщиков в ЕС, в том числе уральских.

Своим опытом по подготовке к регулированию поделились эксперты из Трубной Металлургической Компании (ТМК).

Мы рассматриваем углеродную тематику не только как новые вызовы, но и как новые возможности. Она включена в систему риск-менеджмента и бизнес-процессы ТМК. В части внутренней проработки есть понимание, что углеродная проблематика на стыке многих процессов. Тема углеродного регулирования – это не только производственно-экологическая, но и торгово-политическая. Именно поэтому в связанную команду внутри ТМК вовлечены экологи, производственники, технологи и наука, риск-менеджмент, блоки сбыта и управления цепочками поставок, торгово-промышленной политики, корпоративный университет TMK2U, — подчеркнула руководитель службы по торгово-промышленной политике ТМК Евгения Чапаева.

Добавим, что для формирования консолидированного мнения бизнеса и анализа актуальных вопросов и проблем в сфере национальной и международной политики в области углеродного регулирования в РСПП создан Комитет по климатической политике и углеродному регулированию. Новый орган будет заниматься подготовкой предложений для формирования позиции РФ в рамках участия в международных переговорных процессах по вопросам климата, регулирования выбросов и поглощения парниковых газов.