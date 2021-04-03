Прибыль уральского банка выросла на 57%. Ранее ЦБ включил его в топ-22 банков России

«Пандемийный» 2020 год оказался крайне успешным для УБРиРа. Драйвером роста стали услуги для юридических лиц — в том числе, сервисы по безналичной оплате. Подробности финансового отчета — на DK.RU.

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) опубликовал финансовый отчет за 2020 г. Согласно документу, чистая прибыль банка выросла на 57% по сравнению с 2019 г. — с 477,4 млн руб. до 749,7 млн руб.

За год УБРиР нарастил активы — до 276,6 млрд руб. (плюс 7,9% к результатам 2019 г.). Портфель кредитов частных клиентов в 2020 г. составил 61,7 млрд руб. (плюс 12%).

На комиссионном бизнесе банк заработал 3,7 млрд руб. за 2020 г. Прибыль была получена за счет увеличения доходов от расчетного и кассового обслуживания и от осуществления переводов денежных средств. Драйвером роста стали услуги для юридических лиц. Предприниматели перестраивали свои бизнес-процессы и развивали сервисы по безналичной оплате, — говорится в сообщении пресс-службы банка.

В 2021 г. УБРиР планирует переработать продуктовую линейку и продолжить развитие дистанционных каналов обслуживания.

Головной офис банка располагается в Екатеринбурге. Офисы учреждения представлены в 46 регионах России. В марте 2021 г. УБРиР вошел в реестр кредитных организаций, признанных ЦБ значимыми на рынке платежных услуг. Из 22 банков, представленных в списке, Свердловскую область представляет только УБРиР, сообщал DK.RU.

Ранее DK.RU опубликовал собственный Рейтинг ведущих банков Свердловской области. УБРиР занял третье место, уступив только Сбербанку и ВТБ.

Акционерами банка являются Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании» (30% акций), директор представительства РМК Владимир Печененко (20%), гендиректор ООО «РМК-Снабжение» Александр Семкин (20%), бывший вице-президент РМК Сергей Скубаков (15,8%) и член совета директоров банка Ирина Гайворонская (13,2%).

Игорь Алтушкин — участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2020, составленного изданием «Деловой квартал» на основе экспертного опроса. В 2020 г. учредители Фонда святой Екатерины — Игорь Алтушкин, Андрей Козицын (УГМК) и Андрей Симановский («Сима-Ленд») — стали лауреатом главной номинации премии «Человек года». Редакция и эксперты отметили предпринимателей за помощь, оказанную городу и региону в борьбе с коронавирусом.

Алтушкин известен не только как предприниматель и меценат, но и как коллекционер — он является владельцем одной из крупнейших мировых коллекций стрелкового оружия. Коллекция экспонируется в музее, недавно DK.RU побвал там и опубликовал репортаж.