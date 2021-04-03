Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 03.04
76,07
89,59
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Прибыль уральского банка выросла на 57%. Ранее ЦБ включил его в топ-22 банков России

Прибыль уральского банка выросла на 57%. Ранее ЦБ включил его в топ-22 банков России
Иллюстрация: агентство ЕАН

«Пандемийный» 2020 год оказался крайне успешным для УБРиРа. Драйвером роста стали услуги для юридических лиц — в том числе, сервисы по безналичной оплате. Подробности финансового отчета — на DK.RU.

#БАНКИ#АЛТУШКИН#НОВОСТИ

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) опубликовал финансовый отчет за 2020 г. Согласно документу, чистая прибыль банка выросла на 57% по сравнению с 2019 г. — с 477,4 млн руб. до 749,7 млн руб.

За год УБРиР нарастил активы — до 276,6 млрд руб. (плюс 7,9% к результатам 2019 г.). Портфель кредитов частных клиентов в 2020 г. составил 61,7 млрд руб. (плюс 12%).

На комиссионном бизнесе банк заработал 3,7 млрд руб. за 2020 г. Прибыль была получена за счет увеличения доходов от расчетного и кассового обслуживания и от осуществления переводов денежных средств. Драйвером роста стали услуги для юридических лиц. Предприниматели перестраивали свои бизнес-процессы и развивали сервисы по безналичной оплате, — говорится в сообщении пресс-службы банка.

В 2021 г. УБРиР планирует переработать продуктовую линейку и продолжить развитие дистанционных каналов обслуживания.

Головной офис банка располагается в Екатеринбурге. Офисы учреждения представлены в 46 регионах России. В марте 2021 г. УБРиР вошел в реестр кредитных организаций, признанных ЦБ значимыми на рынке платежных услуг. Из 22 банков, представленных в списке, Свердловскую область представляет только УБРиР, сообщал DK.RU.

Ранее DK.RU опубликовал собственный Рейтинг ведущих банков Свердловской области. УБРиР занял третье место, уступив только Сбербанку и ВТБ.

Акционерами банка являются Игорь Алтушкин, глава «Русской медной компании» (30% акций), директор представительства РМК Владимир Печененко (20%), гендиректор ООО «РМК-Снабжение» Александр Семкин (20%), бывший вице-президент РМК Сергей Скубаков (15,8%) и член совета директоров банка Ирина Гайворонская (13,2%).

Игорь Алтушкин — участник списка самых влиятельных персон Свердловской области ТОП-50: главные люди Урала 1994-2020, составленного изданием «Деловой квартал» на основе экспертного опроса. В 2020 г. учредители Фонда святой Екатерины — Игорь Алтушкин, Андрей Козицын (УГМК) и Андрей СимановскийСима-Ленд») — стали лауреатом главной номинации премии «Человек года». Редакция и эксперты отметили предпринимателей за помощь, оказанную городу и региону в борьбе с коронавирусом.

Алтушкин известен не только как предприниматель и меценат, но и как коллекционер — он является владельцем одной из крупнейших мировых коллекций стрелкового оружия. Коллекция экспонируется в музее, недавно DK.RU побвал там и опубликовал репортаж.

Автор: Андрей Широков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • «Деловой квартал» вошел в рейтинг самых цитируемых СМИ«Деловой квартал» вошел в рейтинг самых цитируемых СМИ
  • Академия бильярда, фонтан и большой парк: как «Первостроитель» меняет городАкадемия бильярда, фонтан и большой парк: как «Первостроитель» меняет город
  • «Не планируйте даже на пять лет вперед. Ваша карьера — это туман неопределенности». Мнение«Не планируйте даже на пять лет вперед. Ваша карьера — это туман неопределенности». Мнение
  • Adidas, Armani, Calvin Klein. На пути в Екатеринбург задержали контрафакт на 25 млн рублейAdidas, Armani, Calvin Klein. На пути в Екатеринбург задержали контрафакт на 25 млн рублей
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.