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Глава Екатеринбурга хочет поменять ситуацию с разметкой на дорогах города

Глава Екатеринбурга хочет поменять ситуацию с разметкой на дорогах города
Иллюстрация: DK.RU

Алексей Орлов заявил, что найдет дополнительные средства для того, чтобы разметка на дорогах Екатеринбурга оставалась даже зимой. Сейчас ее практически нигде нет.

#ДОРОГИ#НОВОСТИ

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что будет «кардинально менять» ситуацию с разметкой на дорогах города.

Каждый день езжу по улицам города. Разметки у нас нет практически нигде. Во многом из-за отсутствия разметки растет количество аварий на дорогах. Эту ситуацию буду кардинально менять. Дал поручение найти дополнительные средства для решения проблемы. Главное для нас — безопасность горожан, — сообщил Алексей Орлов на странице в Instagram.

По его мнению, в городе нужно наносить качественную разметку на основе термопластика, чтобы она служила не несколько месяцев, а оставалась на дорогах даже зимой.

Нужно обязательно синхронизировать работы по нанесению разметки и другие дорожные работы. Опыт российских городов показывает, что это возможно, — считает Алексей Орлов.

Добавим, что в 2021 г. в Екатеринбурге в 2021 запланирован ремонт 18 участков дорог. Какие именно улицы это будут, DK.RU подробно рассказывал.

Добавим, что вопрос ремонта дорог в городе периодически сопровождается скандалами. В прошлом году силовики приходили с обысками в администрацию Кировского района Екатеринбурга. Предполагалось, что районный ДЭУ, который должен был заниматься ремонтом дорог и благоустройством, выводил бюджетные деньги. До этого Счетная палата Екатеринбурга выяснила, что часть средств, выделенных в 2019 г. из бюджета города на ремонт и благоустройство, была потрачена с нарушениями. Тогда речь шла о 2,2 млрд из 8 млрд руб.

Автор: Анна Хлебникова
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