Глава Екатеринбурга хочет поменять ситуацию с разметкой на дорогах города

Алексей Орлов заявил, что найдет дополнительные средства для того, чтобы разметка на дорогах Екатеринбурга оставалась даже зимой. Сейчас ее практически нигде нет.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов заявил, что будет «кардинально менять» ситуацию с разметкой на дорогах города.

Каждый день езжу по улицам города. Разметки у нас нет практически нигде. Во многом из-за отсутствия разметки растет количество аварий на дорогах. Эту ситуацию буду кардинально менять. Дал поручение найти дополнительные средства для решения проблемы. Главное для нас — безопасность горожан, — сообщил Алексей Орлов на странице в Instagram.

По его мнению, в городе нужно наносить качественную разметку на основе термопластика, чтобы она служила не несколько месяцев, а оставалась на дорогах даже зимой.

Нужно обязательно синхронизировать работы по нанесению разметки и другие дорожные работы. Опыт российских городов показывает, что это возможно, — считает Алексей Орлов.

Добавим, что в 2021 г. в Екатеринбурге в 2021 запланирован ремонт 18 участков дорог. Какие именно улицы это будут, DK.RU подробно рассказывал.

Добавим, что вопрос ремонта дорог в городе периодически сопровождается скандалами. В прошлом году силовики приходили с обысками в администрацию Кировского района Екатеринбурга. Предполагалось, что районный ДЭУ, который должен был заниматься ремонтом дорог и благоустройством, выводил бюджетные деньги. До этого Счетная палата Екатеринбурга выяснила, что часть средств, выделенных в 2019 г. из бюджета города на ремонт и благоустройство, была потрачена с нарушениями. Тогда речь шла о 2,2 млрд из 8 млрд руб.